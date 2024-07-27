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Bem recheado

Como fazer pastelão de forno usando massa de pastel pronta

Rocambole salgado é uma sugestão prática e saborosa do HZ para o seu lanche de fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 08:00

Pastelão de forno feito com com massa de pastel pronta
Pastelão de forno leva em média 30 minutos para ficar pronto Crédito: Santa Terezinha/Divulgação
Pastelão de forno é uma ótima pedida para o lanche, e a receita fica ainda mais gostosa com recheio de frango bem temperadinho. Se você curte essa gostosura, semelhante a um rocambole salgado, dê só uma olhada nas instruções de preparo abaixo.
A sugestão do HZ é bem prática, feita com massa de pastel pronta assim como os cannoli de brigadeiro branco e a torta de frango que já mostramos aqui.

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O pastelão leva em média 30 minutos para ficar pronto. Curtiu a ideia? Então, capriche no recheio e bom apetite!

PASTELÃO DE FRANGO 

Ingredientes: 

  • 1kg de massa para pastel pronta 
  • 180g de bacon (picado)
  • ½ cebola (picada)
  • 2 dentes de alho (picado)
  • ¼ colher (chá) de pimenta calabresa
  • 1 ramo de alecrim (picado)
  • 1 ramo de sálvia
  • ¼ colher (chá) de cúrcuma
  • 1 colher (chá) de páprica
  • 2 tomates picados (s/ sementes)
  • 300g de frango cozido e desfiado
  • 1 colher (chá) de sal
  • 50g de azeitonas (picadas)
  • ½ xícara (chá) de milho cozido
  • 4 colheres (sopa) de molho de tomate
  • 5 colheres cheias de requeijão
  • Queijo muçarela a gosto
  • Gema (para pincelar)
  • Gergelim (a gosto)

Modo de preparo:

  1. Em uma panela, frite o bacon até dourar. Junte a cebola e o alho picadinhos e frite até ficarem bem douradinhos.
  2. Junte a pimenta calabresa, o alecrim picado, folhas de sálvia, cúrcuma, páprica, o tomate picado sem sementes, o frango cozido, sal, as azeitonas, o milho cozido e o molho de tomate.
  3. Misture bem, coloque a tampa e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo.
  4. Junte o requeijão e misture até formar uma mistura cremosa. Finalize com cheiro verde, deixe esfriar e guarde na geladeira.

Montagem:

  • Abra a massa de pastel, faça uma camada de queijos e por cima coloque o recheio de frango já frio, espalhando por cima da massa. Cubra com mais queijo, enrole bem apertado e feche bem as pontas.
  • Pincele um pouco de gema na superfície do pastel, salpique queijo e gergelim e leve para assar em forno preaquecido a 180°C, coberto com papel-alumínio, por 15 minutos. Retire o papel e deixe dourar.
Fonte: Receitas de Minuto/Santa Terezinha. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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