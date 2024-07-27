Como fazer pastelão de forno usando massa de pastel pronta

Pastelão de forno é uma ótima pedida para o lanche, e a receita fica ainda mais gostosa com recheio de frango bem temperadinho. Se você curte essa gostosura, semelhante a um rocambole salgado, dê só uma olhada nas instruções de preparo abaixo.
A sugestão do HZ é bem prática, feita com massa de pastel pronta assim como os cannoli de brigadeiro branco e a torta de frango que já mostramos aqui.
O pastelão leva em média 30 minutos para ficar pronto. Curtiu a ideia? Então, capriche no recheio e bom apetite!
PASTELÃO DE FRANGO
Ingredientes:
- 1kg de massa para pastel pronta
- 180g de bacon (picado)
- ½ cebola (picada)
- 2 dentes de alho (picado)
- ¼ colher (chá) de pimenta calabresa
- 1 ramo de alecrim (picado)
- 1 ramo de sálvia
- ¼ colher (chá) de cúrcuma
- 1 colher (chá) de páprica
- 2 tomates picados (s/ sementes)
- 300g de frango cozido e desfiado
- 1 colher (chá) de sal
- 50g de azeitonas (picadas)
- ½ xícara (chá) de milho cozido
- 4 colheres (sopa) de molho de tomate
- 5 colheres cheias de requeijão
- Queijo muçarela a gosto
- Gema (para pincelar)
- Gergelim (a gosto)
Modo de preparo:
- Em uma panela, frite o bacon até dourar. Junte a cebola e o alho picadinhos e frite até ficarem bem douradinhos.
- Junte a pimenta calabresa, o alecrim picado, folhas de sálvia, cúrcuma, páprica, o tomate picado sem sementes, o frango cozido, sal, as azeitonas, o milho cozido e o molho de tomate.
- Misture bem, coloque a tampa e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo.
- Junte o requeijão e misture até formar uma mistura cremosa. Finalize com cheiro verde, deixe esfriar e guarde na geladeira.
Montagem:
- Abra a massa de pastel, faça uma camada de queijos e por cima coloque o recheio de frango já frio, espalhando por cima da massa. Cubra com mais queijo, enrole bem apertado e feche bem as pontas.
- Pincele um pouco de gema na superfície do pastel, salpique queijo e gergelim e leve para assar em forno preaquecido a 180°C, coberto com papel-alumínio, por 15 minutos. Retire o papel e deixe dourar.
Fonte: Receitas de Minuto/Santa Terezinha. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.