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Massa

5 receitas incríveis com macarrão para fugir do tradicional

Veja como preparar opções que vão além do molho à bolonhesa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 12:44

Talharim ao pesto (Imagem: DronG | Shutterstock)
Talharim ao pesto (Imagem: DronG | Shutterstock) Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock
O macarrão é um dos pratos mais queridos pelos brasileiros, conquistando espaço à mesa em diversas ocasiões. Sua versatilidade permite que seja preparado de várias maneiras, atendendo aos mais variados gostos e preferências. Além disso, a variedade de molhos disponíveis proporciona um toque especial que transforma cada refeição em uma experiência única e deliciosa.
A seguir, confira cinco receitas incríveis com macarrão para fugir do tradicional!

Talharim ao pesto

Ingredientes:

  • 500 g de macarrão tipo talharim
  • 1/4 de xícara de chá de azeite
  • 1/4 de xícara de chá de manjericão
  • 1 dente de alho 
  • 1 colher de sopa de nozes
  • 30 g de queijo parmesão ralado
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

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Modo de preparo:

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Em um liquidificador, bata o azeite com o manjericão, o alho, as nozes, o sal e o queijo ralado até obter uma pasta. Sirva o macarrão em seguida com o molho pesto.
Dica: sirva com folhas de manjericão, pinoli e queijo parmesão ralado.

Macarrão de forno

Ingredientes:

  • 1 l de caldo de galinha quente
  • 340 g de molho de tomate
  • 500 g de macarrão tipo ninho
  • 200 g de requeijão cremoso
  • 300 g de presunto ralado
  • 300 g de queijo muçarela ralado
  • 50 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Em uma travessa que possa ir ao forno, distribua o molho de tomate . Coloque o macarrão sobre o molho e acrescente uma camada de requeijão dentro de cada ninho de macarrão. Depois, faça uma camada uniforme de presunto e queijo muçarela sobre o macarrão e reserve. Despeje o caldo de galinha quente na travessa. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 240 °C por 25 minutos. Após, retire o macarrão do forno, polvilhe com o queijo parmesão e leve novamente ao forno até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Macarrão ao molho Alfredo

Ingredientes:

  • 400 g de macarrão tipo fettuccine
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 dente de alho picado
  • 1 xícara de creme de leite fresco
  • 1 xícara de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão . Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve uma xícara da água do cozimento.
Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o alho e refogue por alguns segundos até que comece a dourar. Coloque o creme de leite e misture bem. Deixe aquecer em fogo baixo por alguns minutos, mexendo ocasionalmente, sem deixar ferver.
Acrescente o queijo parmesão ralado aos poucos, mexendo bem para que ele derreta e se incorpore ao creme, formando um molho espesso e cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Se o molho estiver muito espesso, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para ajustar a consistência.
Adicione o fettuccine cozido à panela com o molho Alfredo e misture bem até que toda a massa esteja coberta pelo molho cremoso. Sirva em seguida.
Penne ao molho de cogumelo (Imagem: gowithstock | Shutterstock)
Penne ao molho de cogumelo  Crédito: gowithstock | Shutterstock

Penne ao molho de cogumelo

Ingredientes:

  • 500 g de macarrão tipo penne
  • 500 g de cogumelo Paris cortado em fatias 
  • 1/2 cebola picada
  • 200 ml de creme de leite
  • 1 pitada de sal
  • Pimenta-do-reino e noz-moscada moída a gosto
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão . Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Bata metade dos cogumelos no liquidificador até obter ponto de purê. Reserve.
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente os cogumelos restantes e refogue por 5 minutos. Adicione o purê de cogumelos reservado e refogue por mais 5 minutos. Depois, acrescente o creme de leite e misture bem, sem deixar ferver. Após aquecer o molho, desligue o fogo, adicione o macarrão cozido e mexa. Tempere com pimenta-do-reino, sal e noz-moscada. Sirva em seguida.

Pasta alla norma

Ingredientes:

  • 400g de macarrão tipo espaguete
  • 1 berinjela cortada em rodelas
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho picados
  • 400 g de tomate fresco picados
  • Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 100 g queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Salpique um pouco de sal sobre a berinjela e deixe repousar por cerca de 15 minutos para remover o amargor. Enxágue em água corrente e seque bem. Em uma frigideira grande, aqueça duas colheres de sopa de azeite em fogo médio-alto. Frite a berinjela até que esteja dourada e macia. Reserve.
Na mesma frigideira, aqueça o restante do azeite e refogue o alho até dourar. Adicione o tomate e cozinhe em fogo médio por cerca de 10 a 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até que o molho engrosse. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve um pouco da água do cozimento. Adicione a berinjela frita ao molho de tomate e misture bem. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para deixar o molho mais cremoso. Em seguida, acrescente o macarrão e misture até que a massa esteja bem envolvida pelo molho.
Sirva a massa em pratos individuais, finalize com folhas de manjericão fresco e polvilhe com o parmesão.

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