5 receitas incríveis com macarrão para fugir do tradicional

O macarrão é um dos pratos mais queridos pelos brasileiros, conquistando espaço à mesa em diversas ocasiões. Sua versatilidade permite que seja preparado de várias maneiras, atendendo aos mais variados gostos e preferências. Além disso, a variedade de molhos disponíveis proporciona um toque especial que transforma cada refeição em uma experiência única e deliciosa.
A seguir, confira cinco receitas incríveis com macarrão para fugir do tradicional!
Talharim ao pesto
Ingredientes:
- 500 g de macarrão tipo talharim
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 1/4 de xícara de chá de manjericão
- 1 dente de alho
- 1 colher de sopa de nozes
- 30 g de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Em um liquidificador, bata o azeite com o manjericão, o alho, as nozes, o sal e o queijo ralado até obter uma pasta. Sirva o macarrão em seguida com o molho pesto.
Dica: sirva com folhas de manjericão, pinoli e queijo parmesão ralado.
Macarrão de forno
Ingredientes:
- 1 l de caldo de galinha quente
- 340 g de molho de tomate
- 500 g de macarrão tipo ninho
- 200 g de requeijão cremoso
- 300 g de presunto ralado
- 300 g de queijo muçarela ralado
- 50 g de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Em uma travessa que possa ir ao forno, distribua o molho de tomate . Coloque o macarrão sobre o molho e acrescente uma camada de requeijão dentro de cada ninho de macarrão. Depois, faça uma camada uniforme de presunto e queijo muçarela sobre o macarrão e reserve. Despeje o caldo de galinha quente na travessa. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 240 °C por 25 minutos. Após, retire o macarrão do forno, polvilhe com o queijo parmesão e leve novamente ao forno até o queijo derreter. Sirva em seguida.
Macarrão ao molho Alfredo
Ingredientes:
- 400 g de macarrão tipo fettuccine
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 dente de alho picado
- 1 xícara de creme de leite fresco
- 1 xícara de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão . Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve uma xícara da água do cozimento.
Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o alho e refogue por alguns segundos até que comece a dourar. Coloque o creme de leite e misture bem. Deixe aquecer em fogo baixo por alguns minutos, mexendo ocasionalmente, sem deixar ferver.
Acrescente o queijo parmesão ralado aos poucos, mexendo bem para que ele derreta e se incorpore ao creme, formando um molho espesso e cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Se o molho estiver muito espesso, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para ajustar a consistência.
Adicione o fettuccine cozido à panela com o molho Alfredo e misture bem até que toda a massa esteja coberta pelo molho cremoso. Sirva em seguida.
Penne ao molho de cogumelo
Ingredientes:
- 500 g de macarrão tipo penne
- 500 g de cogumelo Paris cortado em fatias
- 1/2 cebola picada
- 200 ml de creme de leite
- 1 pitada de sal
- Pimenta-do-reino e noz-moscada moída a gosto
- 1 colher de sopa de manteiga
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão . Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Bata metade dos cogumelos no liquidificador até obter ponto de purê. Reserve.
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente os cogumelos restantes e refogue por 5 minutos. Adicione o purê de cogumelos reservado e refogue por mais 5 minutos. Depois, acrescente o creme de leite e misture bem, sem deixar ferver. Após aquecer o molho, desligue o fogo, adicione o macarrão cozido e mexa. Tempere com pimenta-do-reino, sal e noz-moscada. Sirva em seguida.
Pasta alla norma
Ingredientes:
- 400g de macarrão tipo espaguete
- 1 berinjela cortada em rodelas
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 400 g de tomate fresco picados
- Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino a gosto
- 100 g queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Salpique um pouco de sal sobre a berinjela e deixe repousar por cerca de 15 minutos para remover o amargor. Enxágue em água corrente e seque bem. Em uma frigideira grande, aqueça duas colheres de sopa de azeite em fogo médio-alto. Frite a berinjela até que esteja dourada e macia. Reserve.
Na mesma frigideira, aqueça o restante do azeite e refogue o alho até dourar. Adicione o tomate e cozinhe em fogo médio por cerca de 10 a 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até que o molho engrosse. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve um pouco da água do cozimento. Adicione a berinjela frita ao molho de tomate e misture bem. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para deixar o molho mais cremoso. Em seguida, acrescente o macarrão e misture até que a massa esteja bem envolvida pelo molho.
Sirva a massa em pratos individuais, finalize com folhas de manjericão fresco e polvilhe com o parmesão.