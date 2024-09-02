Confira 5 receitas criativas de macarrão ao alho e óleo

O macarrão ao alho e óleo é um clássico da culinária italiana que conquista pelo seu sabor simples e reconfortante. Porém, essa receita pode ganhar versões surpreendentes ao adicionar ingredientes diferentes e técnicas criativas de preparo.
Sendo assim, permita-se encantar com combinações únicas e deliciosas. Sugerimos a seguir cinco maneiras inovadoras de reinventar esse prato tradicional!
MACARRÃO AO ALHO E ÓLEO COM COGUMELO
Ingredientes:
- 250g de espaguete
- 4 dentes de alho fatiados finamente
- 5 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras finas
- 200g de cogumelo champignon fresco fatiado
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
- 1/4 de xícara de chá de salsinha fresca picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Reserve 1/2 xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Reserve. Aqueça duas colheres de sopa de azeite de oliva em uma frigideira grande em fogo médio-alto.
Adicione os cogumelos e refogue por cerca de cinco minutos, ou até que soltem toda a água e comecem a dourar. Adicione o pimentão vermelho e continue refogando por mais três minutos, até que fiquem macios.
Empurre os cogumelos e o pimentão para um lado da frigideira e adicione as 3 colheres de sopa restantes de azeite de oliva no lado vazio. Adicione o alho fatiado e a pimenta dedo-de-moça. Refogue o alho por cerca de 1-2 minutos, até começar a dourar levemente e ficar aromático. Misture os cogumelos, o pimentão e o alho. Adicione o espaguete cozido à frigideira, juntamente com um pouco da água do cozimento reservada. Mexa bem para que o macarrão fique coberto com o azeite e os vegetais .
Tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione a salsinha picada e misture. Sirva em seguida com o queijo parmesão ralado.
MACARRÃO AO ALHO E ÓLEO COM BACON E ERVILHA
Ingredientes:
- 250g de fettuccine
- 4 fatias de bacon picadas
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 4 dentes de alho finamente fatiados
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o fettuccine. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, frite o bacon em fogo médio até ficar crocante. Depois, retire o bacon com uma escumadeira e reserve.
Na mesma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho fatiado e refogue até dourar, cerca de 1-2 minutos. Adicione a ervilha e cozinhe por 2-3 minutos, até que fiquem macias. Acrescente o fettuccine à frigideira e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o bacon crocante, o queijo parmesão ralado e a cebolinha picada. Misture bem e sirva.
MACARRÃO AO ALHO E ÓLEO COM ABOBRINHA E QUEIJO DE CABRA
Ingredientes:
- 250g de espaguete
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 3 dentes de alho finamente fatiados
- 1 abobrinha cortada em tiras finas
- 100g de queijo de cabra esfarelado
- Raspas de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/4 de xícara de chá de amêndoas torradas picadas
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o alho fatiado e refogue até dourar. Adicione a abobrinha e cozinhe até ficar macia. Acrescente o espaguete à frigideira e misture bem.
Adicione o queijo de cabra esfarelado e as raspas de limão. Misture até que o queijo derreta ligeiramente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione as amêndoas torradas picadas, misture e sirva.
ESPAGUETE AO ALHO E ÓLEO COM VÔNGOLE
Ingredientes:
- 250g de espaguete
- 500g de vôngole lavado e escorrido
- 4 dentes de alho finamente fatiados
- 5 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- Suco de 1 limão-siciliano
- Raspas de 1 limão-siciliano
- 1/4 de xícara de chá de salsinha fresca picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Separe 1/2 xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Reserve. Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o alho fatiado e refogue por cerca de 1-2 minutos. Aumente o fogo para médio-alto e adicione os vôngoles à frigideira. Mexa bem. Adicione o vinho branco e o suco de limão-siciliano. Tampe a frigideira e cozinhe por cerca de 5-7 minutos, ou até que todos os vôngoles tenham aberto. Descarte os que não abrirem.
Reduza o fogo para baixo. Adicione o espaguete cozido à frigideira com os vôngoles. Misture bem. Se o molho estiver muito espesso, adicione um pouco da água do cozimento reservada para soltá-lo. Adicione as raspas de limão-siciliano e a salsinha picada ao macarrão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente. Sirva em seguida.
MACARRÃO AO ALHO E ÓLEO COM CAMARÃO
Ingredientes:
- 250 g de espaguete
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 3 dentes de alho finamente picados
- 200 g de camarões limpos e sem casca
- 1/2 colher de chá de pimenta-vermelha em flocos
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/4 de xícara de salsinha fresca picada
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue por cerca de 1 minuto.
Adicione os camarões e cozinhe até que fiquem rosados, cerca de 3 minutos. Adicione a pimenta-vermelha em flocos e o suco de limão. Misture bem para combinar os sabores. Acrescente o espaguete à frigideira e misture bem com os camarões e o molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione a salsinha picada e misture bem. Sirva em seguida.