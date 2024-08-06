6 receitas de massas deliciosas e fáceis de fazer

Simples e práticas de preparar, as massas são ideais para incluir no almoço, jantar ou em reuniões entre amigos. Podem acompanhar molhos e recheios variados, que ressaltam o sabor.
NHOQUE DE MANDIOCA
Ingredientes:
- Massa:
- 1/2 kg de mandioca descascada, cozida e amassada
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal a gosto
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Água para cozinhar
- Azeite de oliva para untar
- Molho:
- 4 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e ralada
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- 6 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa - Em um recipiente, coloque a mandioca, o ovo, a farinha de trigo, a manteiga e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa, separe em rolinhos, corte em pequenos pedaços e achate com um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Após, com a ajuda de uma escumadeira, adicione aos poucos os nhoques. Quando subirem à superfície, retire-os da água, deixe escorrer e coloque-os em uma travessa untada com azeite.
Molho - Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 35 minutos. Junte a salsa e mexa. Desligue o fogo e despeje o molho sobre o nhoque. Polvilhe como queijo parmesão e sirva em seguida.
CAPPELLETTI
Ingredientes:
- 5 ovos
- 500 g de farinha de trigo
- 1 colher de sobremesa de sal
- 300 g de miolo bovino picado
- 100 g de presunto picado
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto
- Molho de tomate e queijo ralado para servir
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de trigo e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o presunto, o frango e o miolo bovino e mexa. Tempere com noz-moscada, pimenta-do-reino e sal.
Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte em discos. Coloque um pouco de recheio sobre cada disco, dobre ao meio, aperte as bordas e una as pontas como chapeuzinhos. Reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Com a ajuda de uma escumadeira, adicione o cappelletti e cozinhe por oito minutos. Retire da água, deixe escorrer e sirva com molho de tomate e queijo ralado.
FETTUCCINE AO MOLHO DE ERVAS
Ingredientes:
- 170g de fettuccine integral
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de manjericão
- 1 colher de sopa de tomilho
- 1 colher de sopa de alecrim fresco
- 2 colheres de chá de salsinha picada
- 300g de peito de peru cortado em cubos
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o fettuccine. Cozinhe até ficar macio. Escorra e reserve. Em outra panela, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer.
Acrescente o manjericão, o tomilho, o alecrim, a salsinha e o sal e cozinhe por 1 minuto. Junte o peito de peru e deixe aquecer. Coloque o fettuccine, misture delicadamente e regue com o restante do azeite. Sirva em seguida.
LASANHA AO MOLHO BRANCO
Ingredientes:
- 500g de massa para lasanha
- 500ml de leite
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de caldo de galinha
- 200g de nozes picadas
- 200g de queijo muçarela fatiada
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer. Reserve.Em outra panela,coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione afarinha de trigo e, aos poucos, despejeo leite, mexendo sempre para não empelotar.Acrescente o caldo de galinhae cozinhe em fogo baixo por 20 minutos. Reserve.
Em uma assadeira, faça camadas alternadas de molho, massa, muçarela e nozes. Finalize com o queijo e leve ao forno preaquecido em temperatura média por30 minutos. Sirva em seguida.
CANELONE COM BERINJELA
Ingredientes:
- 500g de massa para lasanha pré-cozida
- 300g de queijo muçarela fatiado
- 1/2 l de molho de tomate
- 200g de queijo parmesão ralado
- 1 berinjela fatiada
- Orégano, sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a berinjela, o sal e o orégano e frite. Reserve. Disponha a massa de lasanha sobre um recipiente, coloque uma fatia de berinjela sobre ela, cubra com uma fatia de queijo e enrole. Repita o processo com toda a massa e coloque os canelones em uma assadeira.
Regue com o molho de tomate, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
RAVIÓLI RECHEADO COM RICOTA
Ingredientes:
- Massa:
- 2 xícaras de chá de farinha de arroz
- 3 colheres de sopa de fécula de batata
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 2 ovos
- 1 clara de ovo
- Sal a gosto
- Farinha de arroz para enfarinhar
- Recheio:
- 100 g de ricota amassada
- 2 colheres de sopa de creme de leite
- 20 g de nozes picadas
- Sal, páprica picante e ervas finas secas a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a ricota e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os temperos do recheio e as nozes e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque os ingredientes secos da massa e faça um buraco no centro. Acrescente os ovos e, com as mãos, mexa até obter uma massa lisa.
Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz e disponha a massa. Divida em duas partes e abra com a ajuda de um rolo. Corte com um cortador quadrado e recheie o centro com o creme reservado. Passe as claras de ovo nas laterais e feche com outro quadrado de massa, apertando as laterais com um garfo. Reserve.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, coloque os raviolis na panela e cozinhe por 4 minutos. Retire da panela e sirva acompanhado do molho de sua preferência.