Mamma mia!

6 receitas de massas deliciosas e fáceis de fazer

Nhoque, cappelletti e lasanha estão entre as sugestões simples e práticas selecionadas pelo HZ
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 13:16

Imagem Edicase Brasil
Nhoque de mandioca  Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock
Simples e práticas de preparar, as massas são ideais para incluir no almoço, jantar ou em reuniões entre amigos. Podem acompanhar molhos e recheios variados, que ressaltam o sabor.
Macarrão, lasanha ou nhoque: há, certamente, uma infinidade de pratos para diversificar o cardápio! A seguir, confira seis receitas com massas para uma refeição saborosa e caprichada.

NHOQUE DE MANDIOCA

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 1/2 kg de mandioca descascada, cozida e amassada
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal a gosto
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Água para cozinhar
  • Azeite de oliva para untar
  • Molho:
  • 4 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • 6 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa - Em um recipiente, coloque a mandioca, o ovo, a farinha de trigo, a manteiga e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa, separe em rolinhos, corte em pequenos pedaços e achate com um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Após, com a ajuda de uma escumadeira, adicione aos poucos os nhoques. Quando subirem à superfície, retire-os da água, deixe escorrer e coloque-os em uma travessa untada com azeite.
Molho - Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 35 minutos. Junte a salsa e mexa. Desligue o fogo e despeje o molho sobre o nhoque. Polvilhe como queijo parmesão e sirva em seguida.

CAPPELLETTI

Ingredientes:

  • 5 ovos
  • 500 g de farinha de trigo
  • 1 colher de sobremesa de sal
  • 300 g de miolo bovino picado
  • 100 g de presunto picado
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Molho de tomate e queijo ralado para servir
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de trigo e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o presunto, o frango e o miolo bovino e mexa. Tempere com noz-moscada, pimenta-do-reino e sal.
Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte em discos. Coloque um pouco de recheio sobre cada disco, dobre ao meio, aperte as bordas e una as pontas como chapeuzinhos. Reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Com a ajuda de uma escumadeira, adicione o cappelletti e cozinhe por oito minutos. Retire da água, deixe escorrer e sirva com molho de tomate e queijo ralado. 

FETTUCCINE AO MOLHO DE ERVAS

Ingredientes:

  • 170g de fettuccine integral
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de manjericão
  • 1 colher de sopa de tomilho
  • 1 colher de sopa de alecrim fresco
  • 2 colheres de chá de salsinha picada
  • 300g de peito de peru cortado em cubos
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o fettuccine. Cozinhe até ficar macio. Escorra e reserve. Em outra panela, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer.
Acrescente o manjericão, o tomilho, o alecrim, a salsinha e o sal e cozinhe por 1 minuto. Junte o peito de peru e deixe aquecer. Coloque o fettuccine, misture delicadamente e regue com o restante do azeite. Sirva em seguida. 
Imagem Edicase Brasil
Lasanha ao molho branco  Crédito: GK1982 | Shutterstock

LASANHA AO MOLHO BRANCO

Ingredientes:

  • 500g de massa para lasanha
  • 500ml de leite
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 xícara de chá de caldo de galinha
  • 200g de nozes picadas
  • 200g de queijo muçarela fatiada

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer. Reserve.Em outra panela,coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione afarinha de trigo e, aos poucos, despejeo leite, mexendo sempre para não empelotar.Acrescente o caldo de galinhae cozinhe em fogo baixo por 20 minutos. Reserve.
Em uma assadeira, faça camadas alternadas de molho, massa, muçarela e nozes. Finalize com o queijo e leve ao forno preaquecido em temperatura média por30 minutos. Sirva em seguida.

CANELONE COM BERINJELA

Ingredientes:

  • 500g de massa para lasanha pré-cozida
  • 300g de queijo muçarela fatiado
  • 1/2 l de molho de tomate
  • 200g de queijo parmesão ralado
  • 1 berinjela fatiada
  • Orégano, sal e azeite de oliva a gosto 

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a berinjela, o sal e o orégano e frite. Reserve. Disponha a massa de lasanha sobre um recipiente, coloque uma fatia de berinjela sobre ela, cubra com uma fatia de queijo e enrole. Repita o processo com toda a massa e coloque os canelones em uma assadeira.
Regue com o molho de tomate, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

RAVIÓLI RECHEADO COM RICOTA

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 2 xícaras de chá de farinha de arroz
  • 3 colheres de sopa de fécula de batata
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 2 ovos
  • 1 clara de ovo
  • Sal a gosto
  • Farinha de arroz para enfarinhar
  • Recheio: 
  • 100 g de ricota amassada
  • 2 colheres de sopa de creme de leite
  • 20 g de nozes picadas
  • Sal, páprica picante e ervas finas secas a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a ricota e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os temperos do recheio e as nozes e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque os ingredientes secos da massa e faça um buraco no centro. Acrescente os ovos e, com as mãos, mexa até obter uma massa lisa.
Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz e disponha a massa. Divida em duas partes e abra com a ajuda de um rolo. Corte com um cortador quadrado e recheie o centro com o creme reservado. Passe as claras de ovo nas laterais e feche com outro quadrado de massa, apertando as laterais com um garfo. Reserve.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, coloque os raviolis na panela e cozinhe por 4 minutos. Retire da panela e sirva acompanhado do molho de sua preferência.

