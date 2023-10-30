Veja como fazer massa italiana artesanal em casa

Massa artesanal serve de base inúmeros formatos de macarrão Crédito: Grupo OE/Divulgação

Celebrado por amantes da culinária em todo o mundo, o macarrão é uma deliciosa iguaria que faz parte do coração da gastronomia típica da Itália.

Pensando nisso, o chef Andrea Antonucci, diretor gastronômico do Grupo OE, compartilha uma receita de massa italiana feita de forma artesanal, revelando o modo de preparo de um dos pratos mais famosos daquele país. Confira abaixo:

INGREDIENTES:

2 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente 250g)



2 ovos grandes



Uma pitada de sal

MODO DE PREPARO

Limpe e enfarinhe uma bancada de cozinha ou uma tábua. Certifique-se de que esteja limpa e seca. Coloque a farinha de trigo em um monte na sua superfície de trabalho, formando um pequeno vulcão. Faça um buraco no centro do monte de farinha.

Quebre os ovos no buraco no centro da farinha. Em seguida, adicione uma pitada de sal. Com um garfo, comece a bater os ovos no centro enquanto mistura gradualmente a farinha da borda do vulcão. Continue a misturar até que a massa comece a se formar.

Quando a mistura estiver grossa o suficiente, comece a amassar a massa com as mãos. Continue a amassar até que a massa esteja homogênea e lisa. Enrole a massa em filme plástico e deixe descansar por pelo menos 30 minutos. Isso permite que o glúten relaxe e torne a massa mais fácil de trabalhar.

Após o descanso, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada até atingir a espessura desejada. Você pode escolher entre diferentes formatos de macarrão, como fettuccine, tagliatelle, pappardelle ou até mesmo ravióli, dependendo da sua preferência. Certifique-se de enfarinhar levemente o macarrão cortado para evitar que grude.

Em uma panela grande com água fervente e salgada, cozinhe o macarrão de dois a quatro minutos (o tempo de cozimento depende da espessura da massa). A massa fresca cozinha muito mais rapidamente do que a massa seca. Escorra o macarrão e sirva com o molho de sua escolha. Molhos simples, como o de manteiga e sálvia ou de tomate fresco, realçam o sabor da massa fresca.