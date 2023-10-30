Veja como fazer massa italiana artesanal em casa

Celebrado por amantes da culinária em todo o mundo, o macarrão é uma deliciosa iguaria que faz parte do coração da gastronomia típica da Itália.
Pensando nisso, o chef Andrea Antonucci, diretor gastronômico do Grupo OE, compartilha uma receita de massa italiana feita de forma artesanal, revelando o modo de preparo de um dos pratos mais famosos daquele país. Confira abaixo:
INGREDIENTES:
- 2 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente 250g)
- 2 ovos grandes
- Uma pitada de sal
MODO DE PREPARO
- Limpe e enfarinhe uma bancada de cozinha ou uma tábua. Certifique-se de que esteja limpa e seca. Coloque a farinha de trigo em um monte na sua superfície de trabalho, formando um pequeno vulcão. Faça um buraco no centro do monte de farinha.
- Quebre os ovos no buraco no centro da farinha. Em seguida, adicione uma pitada de sal. Com um garfo, comece a bater os ovos no centro enquanto mistura gradualmente a farinha da borda do vulcão. Continue a misturar até que a massa comece a se formar.
- Quando a mistura estiver grossa o suficiente, comece a amassar a massa com as mãos. Continue a amassar até que a massa esteja homogênea e lisa. Enrole a massa em filme plástico e deixe descansar por pelo menos 30 minutos. Isso permite que o glúten relaxe e torne a massa mais fácil de trabalhar.
- Após o descanso, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada até atingir a espessura desejada. Você pode escolher entre diferentes formatos de macarrão, como fettuccine, tagliatelle, pappardelle ou até mesmo ravióli, dependendo da sua preferência. Certifique-se de enfarinhar levemente o macarrão cortado para evitar que grude.
- Em uma panela grande com água fervente e salgada, cozinhe o macarrão de dois a quatro minutos (o tempo de cozimento depende da espessura da massa). A massa fresca cozinha muito mais rapidamente do que a massa seca. Escorra o macarrão e sirva com o molho de sua escolha. Molhos simples, como o de manteiga e sálvia ou de tomate fresco, realçam o sabor da massa fresca.
“Agora é só aproveitar sua deliciosa massa de macarrão artesanal. A prática leva à perfeição, então não se preocupe se a sua primeira tentativa não sair perfeita. Com o tempo, você aperfeiçoará suas habilidades na criação de massa fresca”, comenta o chef.