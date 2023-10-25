Dia do Macarrão: veja dicas de massa artesanal para provar no ES

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AO ESTILO DA 'NONNA'

No Cuore e Cucina, a chef Zaima dos Santos é fiel ao estilo das 'nonnas' italianas ao produzir suas massas. "Morei 35 anos na Itália e por um tempo estudei esse estilo de cozinha, aprendi com elas", conta. O espaguete ao pesto com camarões (R$ 115/foto) e a lasanheta, montada com massa fresquinha na hora de servir, estão entre os destaques do restaurante, que também é famoso pelo carbonara (R$ 68), feito com ovos caipiras, guanciale (embutido de bochecha suína) e pecorino (queijo de ovelha típico de Roma). Os pratos são individuais. Rua Sebastião da Silveira, 64, Praia das Gaivotas, Vila Velha. (27) 99877-3084. FOTO: Cuore e Cucina/Divulgação

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PARA FÃS DE RAVIÓLI

Ravióli é o carro-chefe do restaurante Spaghetti & Cia, e não à toa ocupa uma página inteira do cardápio. Entre os imperdíveis estão o de queijo de cabra na manteiga de amêndoas e mel trufado (R$ 88/foto), o de banana-da-terra com molho de tomate e camarões (R$ 88) e o de polenta ao ragu de linguiça calabresa (R$ 64). Todas as opções são individuais. As massas são produzidas artesanalmente na casa e também estão à venda congeladas, tanto no restaurante como em pequenos mercados da Grande Vitória. Endereços: Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866. Rua Anésio Alvarenga, 240, Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3299-6125. FOTO: Spaghetti/Instagram

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NOVIDADE EM PEDRA AZUL

Novidade no cardápio do Don Due, em Pedra Azul, o raviolone de ossobuco com fonduta de parmesão e molho de cogumelos (R$ 145, individual) é uma aposta do chef Alessandro Vallino para a primavera. Nascido em Nápoles, ele é responsável por toda a produção de massas da casa. Rodovia Ângelo Girardi (Rota do Lagarto), Km 3, s/n, Domingos Martins. (27) 99641-3752. FOTO: Don Due/Instagram

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TALHARIM AFETIVO