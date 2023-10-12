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Dia das Crianças

Restaurantes com área kids: veja lista com mais de 50 opções no ES

Roteiro gastronômico reúne locais com parquinhos e brinquedotecas para levar crianças em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 07:02

Rancho Beliskão, Mundo Animal e Divino Botequim são restaurantes com área kids na Grande Vitória
Rancho Beliskão, Mundo Animal e Divino são restaurantes com área kids  Crédito: Instagram/Divulgação
Área kids, parquinho, playground, brinquedoteca: seja qual for o nome do espaço de recreação infantil em um restaurante, saiba que ele é muitas vezes decisivo na escolha do local para comer com a família. 
Nesses estabelecimentos, os brinquedos garantem entretenimento para a criançada e, em alguns casos, para os próprios pais, tornando o programa gastronômico mais completo.  

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Veja a seguir uma lista com mais de 50 bares e restaurantes da Grande Vitória que investem na diversão dos pequenos.  

RESTAURANTES COM ÁREA KIDS EM VITÓRIA 

  • BICHO GULOSO - Hambúrguer. Av. Dr. Pedro Feu Rosa, 625, Jardim da Penha. (27) 3200-3096.
  • CANTO DA PENHA - Cozinha brasileira e parrilha. Av. Saturnino Rangel Mauro, 975, Pontal de Camburi. Mais informações: @cantodapenha.  
  • COOLTIVA CAFÉ & BISTRÔ - Comida saudável. Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto. (27) 99505-8655. Mais informações: @cooltiva.cafe. 
  • CORONEL PICANHA - Churrasco à la carte. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi. (27) 3337-4956. Mais informações: @coronelpicanha.
  • DONA ELSE E SEU JOÃO - Cozinha brasileira. Rua Ademar Luiz Nepomuceno, 405, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @donaelseeseujoão.
  • ILHA DO CARANGUEJO - Frutos do mar. Rua Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi. (27) 3395-0244. Mais informações: @ilhadocaranguejo.
  • FIVE SPORT BAR - Cardápio variado. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Mais informações: @fivesportbar. 
  • GRILL MANIA - Churrasco à la carte. Rua Carlos Martins 1140, Jardim Camburi. (27) 3347-0834. Mais informações: @restgrillmania.
  • LA GULA COMIDERIA - Rodízio de tudo. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, Mata da Praia. Mais informações: @lagulacomideria.
  • RANCHO BELISKÃO - Cardápio variado. Rua José Celso Cláudio, 70, Jardim Camburi. (27) 3337-0800. Mais informações: @ranchobeliskao.
Espaço kids do restaurante Rancho Beliskão, em Vitória
Rancho Beliskão, em Jardim Camburi Crédito: Rancho Beliskão/Instagram
  • MY FISH GASTROBAR - Cardápio variado. Rua Júlia Lacourt Penna, 718, Jardim Camburi. (27) 3094-5123. Mais informações: @myfish.gastrobar.
  • ESPETO GAÚCHO - Churrasco à la carte. Av Ranulpho Barbosa dos Santos, 111, Jardim Camburi. (27) 99514-6221. Mais informações: @espetogauchoes.
  • PORTO SAUÊ - Churrasco. Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, 54, Jardim Camburi. (27) 99839-4267. Mais informações: @portosaue.
  • PAPAGUTH - Frutos do mar. Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700, Enseada do Suá. (27) 3225-5773. Mais informações: @papaguth.
  • DIVINO BOTEQUIM - Cozinha brasileira. Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha. (27) 2142-4440. Mais informações: @divinobotequimes.
Espaço kids do Divino Botequim, em Vitória
Divino Botequim, em Jardim da Penha Crédito: Divino/Instagram
  • PICANHA NA BRASA - Churrasco à la carte. Rua Eugenílio Ramos, 44, Jardim da Penha. (27) 2142-0416. Mais informações: @picanhanabrasa.es.
  • MAHAI (PRAIA DO CANTO) - Cardápio variado. Rua Aleixo Netto, 577. (27) 3100-0011. Mais informações: @mahairestaurante.
  • CAPIXABA GRILL - Churrasco à la carte. Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia. (27) 99628-0483. Mais informações: @capixabagrill.
  • COCO BAMBU - Frutos do mar. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto. (27) 3083-5800. Mais informações: @cocobambues.
  • IPANEMA - Cozinha brasileira. Rua Joaquim Lírio, 865, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. (27) 99276-0444. Mais informações: @ipanemavix.
  • BICHO GULOSO PRIME - Hambúrguer. Av. Augusto Emílio Estelita Lins, 541, Jardim Camburi. (27) 2142-5455. Mais informações: @bichoguloso.prime.
  • FIGATA PIZZA & PASTA - Cozinha italiana e pizzas. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto. (27) 3376-4451. Também no Shopping Vitória. Mais informações: @figata.br.

RESTAURANTES COM ÁREA KIDS EM VILA VELHA

  • SNAP - Rodízio de tudo. Av. Ministro Salgado Filho, 646, Soteco, Vila Velha. Mais informações: @snap.rodizio. 
  • PICADEIRO CIRCUS - Rodízio de tudo com atrações circenses. Av. Estudante José Júlio de Souza, 10, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @picadeiro.circus. 
  • ITAPARICA FOOD PARK & ROOFTOP - Cardápio variado. Av. Antônio Almeida Filho, 500, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @itaparicafoodpark.  
  • MUNDO ANIMAL - Cardápio variado. Av. Santa Leopoldina, 85, Coqueiral de Itaparica. (27) 3535-0006. Mais informações: @euamomundoanimal.
Restaurante Mundo Animal, em Vila Velha
Mundo Animal, em Coqueiral de Itaparica Crédito: Mundo Animal/Divulgação
  • FIVE SPORT BAR - Cardápio variado. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2400, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Mais informações: @fivesportbar.
  • LA GULA COMIDERIA - Rodízio de tudo. Rua São Pedro, 70, Glória. Mais informações: @lagulacomideria. 
  • REGINA MARIS - Frutos do mar. Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã. (27) 3299-0897. Mais informações: @reginamariss.
  • RICO CAIPIRA - Comida da roça. Av. Jaguarussu, s/n,  Morada da Barra. (27) 99922-4404. Mais informações: @rricocaipira.
  • JP PETISCARIA - Petiscaria. Av. Ministro Salgado Filho, 1741, Soteco. (27) 99508-7307. Mais informações: @jpetiscariaerestaurante.
  • CARANGUEJO DO ASSIS - Frutos do mar. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica. (27) 3289-8486. Mais informações: @caranguejodoassis.
Espaço kids do restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha
Caranguejo do Assis, na Praia de Itaparica Crédito: Caranguejo do Assis/Divulgação
  • TERRA À VISTA - Cardápio variado. Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-5251. Mais informações: @terraavistabr.
  • MAHAI - Cardápio variado. Rua Henrique Moscoso, 90, Ocean Ville Mall, Praia da Costa. (27) 3441-4797. Mais informações: @mahairestaurante.
  • ZEPELLIN MIX GOURMETERIA - Hambúrguer. Av. Santa Leopoldina, 1550, Praia de Itaparica. (27) 99274-7095. Mais informações: @zepellinmixgourmeteria.
  • FOODHALL GARDEN - Rua João Joaquim da Mota, 56, próximo à subida do Morro do Moreno, Praia da Costa. (27) 98136-6313. Mais informações: @foodhallgarden.
  • QUINTALZINHO BEACH - Frutos do mar. Av. Antônio Gil Veloso, 3000, Itapuã. (27) 99931-2968. Mais informações: @quintalzinho.vv.
  • RESENHA BOTEQUIM - Petiscaria. Rua Afonso Pena, 545, Praia da Costa. (27) 99981-8983. Mais informações: @resenhabotequim.
  • SÓ SANTO BOTEQUIM - Petiscaria. Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa. (27) 99311-8564. Mais informações: @sosantobotequim.
  • LA FIORE (antiga Cazaroto) - Rodízio de pizza. Av. Santa Leopoldina, 305, Praia de Itaparica. (27) 3535-3566. Mais informações: @cazaroto.lafiore.
  • RESTAURANTE DON AGUILAR - Cozinha internacional. Rua Rio Branco, 8, Parque das Castanheiras/Praia da Costa. (27) 3072-1649. Mais informações: @restaurantedonaguilar.
  • ATLÂNTICA ITAPARICA - Frutos do mar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 1556, Praia de Itaparica. (27) 3141-2341. Mais informações: @atlanticaitaparica.
  • CHURRASCARIA BACANA - Churrasco à la carte. Rua Lúcio Bacelar, 90, Praia da Costa. (27) 3535-4575. Mais informações: @bacanabar.
Playground do restaurante Bacana Churrasco & Cia em Vila Velha
Churrascaria Bacana, na Praia da Costa Crédito: Bacana/Divulgação

RESTAURANTES COM ÁREA KIDS NA SERRA

  • RECANTO MIRAMAR - Frutos do mar. Rua Iolanda Noé Calmom, 63, Jacaraípe. (27) 3243-6384. Mais informações: @recantomiramar.
  • SARGO RESTAURANTE E EVENTOS - Frutos do mar. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 3355, São Francisco, Jacaraípe. (27) 3052-8972. Mais informações: @sargorestaurante.
  • ESPAÇO MARESIA’S - Frutos do mar. Av. Atapoã, 1, Manguinhos. (27) 99257-6240. Mais informações: @espacomaresias.
  • CABANA DO LUIZ - Cardápio variado. Av. Abido Saad, 2.003, Jacaraípe. (27) 3252-4883. Mais informações: @cabana_do_luiz.
  • PICANHA NA BRASA - Churrasco à la carte. Av. Brasília, 1000, Porto Canoa. (27) 3051-3400. Mais informações: @picanhanabrasa.es.
  • NINHO DA ROXINHA - Cozinha brasileira. Rua do Limão, 350, Nova Almeida. (27) 3253-1516. Mais informações: @ninhodaroxinha.
  • ALLEGRIA PIZZAS E MASSAS - Rodízio variado. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles. (27) 99236-2351. Mais informações: @allegria.br.

RESTAURANTES COM ÁREA KIDS EM CARIACICA

  • TERRA À VISTA - Cardápio variado. Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco. (27) 3010-3450. Mais informações: @terraavistabr.
  • FAST PORTION STEAK & BEER - Rodízio variado. Avenida Campo Grande, 16. (27) 99989-8247. Mais informações: @fastportionsteakbeer
  • ALLEGRIA PIZZAS E MASSAS - Rodízio variado. Shopping Moxuara. Rodovia BR-262, Km 5, 6555, Campo Grande. Mais informações: @allegria.br.

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