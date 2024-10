Vitória ganha novo restaurante com parrilha, drinques e happy hour

Parmegiana de porco, polvo com batatas e arroz de costela são opções à la carte . Crédito: Pedro Melo

Um novo point onde a parrilla é o centro das atenções acaba de ser inaugurado em Vitória, o Esquina 25. Localizado na Praia do Canto, o restaurante fica em uma charmosa casa próximo à Ponte Ayrton Senna, onde funcionava o extinto Raiz do Canto.

Com cardápio variado, assinado pelo chef Caio Maia (Banzai Dekki), o Esquina pertence ao empresário Luiz Unelo, que aposta em um ambiente informal com toque sofisticado e muitas mesas ao ar livre, voltadas especialmente para famílias e grupos.

Novo bar conta com salão climatizado e mesas ao ar livre . Crédito: Reprodução/Instagram

Picanha, chorizo, ancho, fraldinha red, polvo, camarão rosa e salmão são alguns dos cortes preparados na churrasqueira (a partir de R$ 45*, com farofa e vinagrete inclusos).

A lista de acompanhamentos para os itens da parrilha inclui legumes na brasa, farofa de ovos, maionese de batata com raspas de limão, feijão vermelho com linguiça e bacon e arroz da casa com açafrão-da-terra, linguiça, bacon crocante, ovos mexidos, batata palha e cheiro verde.

Na seção de petiscos, há pedidas como croquete de milho e gorgonzola, linguiça com picles de cebola e homus e costelinha de porco com barbecue de goiabada.

Entre os pratos à la carte, figuram atrações como polvo na brasa com batatas bravas (R$ 120*); arroz caldoso de costela com agrião, panko e ovo (R$ 89*); e milanesa de ancho suíno com salada de batata (R$ 79*).

Coração, croquete, costela desfiada e pão com linguiça estão entre os petiscos da carta . Crédito: Pedro Melo

O happy hour também é um atrativo, com dose dupla de chope de terça a sexta, das 16h às 20h. Na carta de bebidas, um destaque entre as mais de 20 opções de coquetéis é o Caju Amigo, feito de compota da fruta com especiarias, limão e vodca ou cachaça (R$ 39,90*).

O Esquina 25 funciona segunda das 11h30 às 15h30 e de terça a sábado das 11h30 à meia-noite. Aos domingos, abre das 11h30 às 16h30. Rua Jayme Martins, 25. Mais informações: @esquina25parrilla.

EXECUTIVO DE SUSHI EM CAMBURI

O restaurante do beach club TantraVitória, na Praia de Camburi, acaba de lançar um menu com pratos executivos para a hora do almoço. Servido às segundas, quartas, quintas e sextas, das 11h às 15h, a carta traz opções a partir de R$ 39*.

Um dos destaques é o executivo de comida japonesa, com entrada, prato e sobremesa, a R$ 69* (individual). Os combinados variam de acordo com o dia da semana.

Executivo de comida japonesa inclui entrada, prato e sobremesa e custa R$ 69. Crédito: TantraVitória/Divulgação

Para quem não dispensa uma refeição à moda brasileira, a sugestão da casa é o Brazilian Tantra, composto de arroz branco, feijão, salada, ovo frito, batata frita e frango (R$ 39*) ou carne de boi (R$ 45*). Outra pedida é a salada Tantra, com mix de folhas, cebola roxa, rosbife de filé, grana padano, tomate grape e molho pesto (R$ 59*).

O Tantra ocupa os quiosques 10 e 11 do calçadão de Camburi. Avenida Dante Michelini, 4.170, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @tantravitoriaoficial.

*Valores apurados em 10/10/24.

