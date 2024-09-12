Boteco famoso do ES e cervejaria artesanal abrem bar em parceria

Comida de boteco e chope artesanal são estrelas do novo bar de Jardim Camburi Crédito: Vitor Jubini

Rabada no feijão manteiga com agrião, paio no feijão vermelho e torresmo com farofa são petiscos que fizeram a fama do Boteco do João, em Santa Martha, e agora também estão no cardápio do mais novo bar de Vitória, o Dona Else e Seu João.

Como o nome sugere, o point é uma parceria entre a Else, primeira cervejaria artesanal capixaba, e o Boteco do João, do chef João Mendes - que também comanda o restaurante Cozinha do João, no Hortomercado.

Inaugurado há uma semana em Jardim Camburi, com mesas sob tendas e ombrelones, o bar tem área kids e contará, futuramente, com uma estufa fria para ceviches, queijos, pastinhas e vinagretes.

Ambiente do point é aberto e conta com área kids Crédito: Vitor Jubini

Por enquanto, quem for até lá vai encontrar os grandes clássicos do João, que integra o projeto em sociedade com José Olavo Macedo (Else), Stefano Lombardi e Felipe Campos.

No cardápio, as novidades são a polenta frita com molho de queijo (R$ 23,50*) e as iscas de fígado com jiló aceboladas, servidas com farofa e vinagrete (R$ 35*).

Dona Else e Seu João

Pastéis de taioba com queijo e de alho-poró com gorgonzola (R$ 12* a unidade), peito de boi com batata e farofa (R$ 22*) e pé de porco no feijão vermelho (R$ 28*, com arroz, farofa e vinagrete) são destaques no menu, que em breve deve ganhar novos itens.

Para acompanhar, o chope artesanal da Else custa a partir de R$ 10* e sai das torneiras com os seguintes estilos: Pilsen, Hop Lager, IPA, Red IPA, Cacau IPA, APA, Stout, Blond, RIS e Witbier, em copos de 300 ou 500ml. Algumas opções estão disponíveis também em garrafa, e a carta de bebidas inclui ainda vinhos e coquetéis.

Torneiras da casa oferecem 10 estilos de cerveja Crédito: Vitor Jubini

O horário de funcionamento provisório do novo bar é de terça a sábado, das 17h às 23h, e o endereço é Rua Ademar Luiz Nepomuceno, 405, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @donaelseeseujoão.

FESTIVAL PREMIA MELHOR HAMBÚRGUER DE COLATINA

Começa nesta quinta-feira (12) e vai até sábado (14) a festa que marca a final do Fest Burger Colatina, do qual participam 12 hamburguerias da região . O evento tem entrada gratuita e acontece na Área Verde da Avenida Beira-rio, começando às 17h nos três dias, com hambúrguer, cerveja artesanal e atrações musicais.

A premiação dos melhores hambúrgueres do festival, com entrega de troféus para primeiro, segundo e terceiro lugares, será realizada no sábado, às 20h30. Os vencedores foram eleitos por meio de votação popular online (encerrada no último dia 10/09).

Premiação será realizada no sábado (14) às 20h30 Crédito: Fest Burger/Divulgação

Nesta quinta, a programação cultural é a seguinte: abertura com DJ Luuh (17), Luan Soreu (19h) e Leony Diall (21h). Na sexta (13), as atrações são DJ Luuh (17h), Breno Tardin (19h) e Garotos Tradição (21h). Já no sábado (14), o som fica por conta de DJ Luuh (17h), Rubens Netto (19h) e Projeto Feijoada (21h). Mais informações: @festburger_colatina.

CHEF RENOMADA ASSUME BUFÊ EM VITÓRIA

Aberto recentemente na Praia do Canto, o self-service Lando Restaurante conta agora com a consultoria da experiente Sylvia Lis Cardoso. Com 34 anos de mercado, a chef e consultora gastronômica esteve à frente de restaurantes e cafeterias que marcaram a gastronomia capixaba, como Sylvia Salads, Vitória Bistrô e A Confeitaria.

Padeira, confeiteira e cozinheira, Sylvia também atuou no restaurante O Dádiva, em Belo Horizonte, e foi professora do curso de Gastronomia da UVV.

A chef e consultora gastronômica Sylvia Lis Cardoso Crédito: Reprodução/Instagram

Pescada ao escabeche espanhol, salmão ao teriyaki, costelinha ao barbecue de goiabada e sobrecoxa de frango na manteiga de alho e alecrim estão entre as opções do bufê sob consultoria de Sylvia. O quilo custa a partir de R$ 89,90*. Rua Desembargador Sampaio, 182 (no antigo Deboni's da Praia do Canto). Mais informações: @lando_restaurante.

SNACK DE CHOCOLATE LANÇA NOVA VERSÃO

A combinação entre pipoca e M&M’S que viralizou recentemente nas redes sociais em várias regiões do Brasil serviu de inspiração para a criação de um novo sabor do produto, em edição limitada: M&M'S® Sabor Pipoca.

Novo M&M's foi lançado este mês Crédito: Mars/Divulgação

"O lançamento atende a demanda dos consumidores que tem nos pedidos novos sabores e faz parte da campanha ‘Assista com M&M’S®’, que reforça o produto como o snack doce perfeito para assistir a filmes ou séries”, explica Denise Door, CMO da Mars Wrigley no Brasil.

O novo snack foi lançado este mês e está disponível nos tamanhos 35g e 120g. Mais informações: @mmsbrasil.

Valores apurados em 11/09*.

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