Hamburgueria criada por irmãos é destaque em Jardim Camburi

Sanduíches da casa são feitos com pão brioche leve, de fermentação lenta Crédito: Evelize Calmon

Endereço de boas opções gastronômicas em Jardim Camburi, como a cafeteria Olima e a cervejaria Mythos, a Avenida Governador Eurico Rezende tem na hamburgueria Ruan y Ramirez um destino para quem busca ótimos sanduíches na Capital.

Entre eles estão os pães levíssimos, de fermentação lenta, produzidos pela Medeiros Bakehouse, de Vila Velha, que envolvem discos de carne suculentos com 160g cada um, preparados na chapa.

Junto ao hambúrguer (composto de peito bovino, acém e fraldinha), entram ingredientes bem fresquinhos, alguns de produção própria, como o barbecue de goiabada, o picles e o queijo americano utilizado em algumas receitas.

HZ provou o Sopa Não é janta 1.0, com carne, queijo, alface, tomate, picles, cebola roxa e maionese (a partir de R$ 37,27*), cujo nome é uma alusão ao antigo (e hoje extinto) perfil de Instagram criado pelos donos da casa para indicar experiências gastronômicas.

Blend do hambúrguer contém peito, fraldinha e acém bovinos Crédito: Ruan y Ramirez/Instagram

O cardápio traz atualmente 13 tipos de sanduíche, um deles com frango empanado (Flango Flito/peito de frango empanado, barbecue de goiabada levemente picante, gergelim torrado, cheddar e cebola crocante/a partir de R$ 42,27*).

Há também opções de entrada (coxinha com massa e bolinha de queijo são as mais pedidas), saladas e sobremesas. A Ruan y Ramirez abre segunda, quarta e quinta, das 18h27 às 22h27; e de sexta a domingo, das 18h27 às 23h. Mais informações: @ruanramirez.br.

Coxinhas e bolinhas de queijo são as entradas mais pedidas Crédito: Ruan y Ramirez/Instagram

EVENTO COM BRIGADEIROS GRÁTIS EM VITÓRIA

A especialista em brigadeiro gourmet Graziella Ferrari, da Miss Gatty Brigaderia, vai celebrar o Dia do Brigadeiro na próxima terça, 10/09, com uma ação em parceria com a loja Nuvem Concept Store, em Vitória (Rua Celso Calmon, 160, Praia do Canto).

“Estamos preparando um evento doce repleto de brigadeiros, com a nossa Estação do Brigadeiro, na calçada da loja, entre 16h e 19h. Vai ser um tarde doce e colorida”, antecipa Graziella.

A Estação do Brigadeiro é o mais novo produto da confeitaria e poderá ser contratado para eventos. Nela, cada convidado poderá criar seu brigadeiro sob medida, escolhendo a massa e os confeitos de sua preferência.

Brigadeiro de chocolate ao leite da Miss Gatty Brigaderia Crédito: Criar/Divulgação

“Tudo é personalizado na hora. Montamos uma mesa com as opções de massas - brigadeiro branco e brigadeiro ao leite – e levamos os confeitos para as pessoas montarem do jeito que mais gostam”, explica a confeiteira. O evento de lançamento é aberto ao público. Mais informações: @missgattybrigaderia.

Degustação de vinhos orgânicos em Pedra Azul A Fazenda Camocim será palco de uma degustação de vinhos orgânicos e biodinâmicos de Chile, Portugal, Argentina, Espanha e França, promovida pela loja Espaço DOC Vitória, no próximo dia 14/09 (sábado), das 16h às 19h. É o evento Doc Tasting Especial Pedra Azul, que terá rótulos das vinícolas Maturana Wines, Antiyal, Emiliana, Venta La Vega, Vicente Faria, entre outras, disponíveis no formato wine tasting (para provar à vontade nos estandes). O convite custará R$ 159* por pessoa e serão disponibilizadas apenas 50 vagas. A Fazenda Camocim fica na Rota do Carmo, em Pedra Azul. Mais informações: (27) 98821-9069, @fazendacamocim, @encontrovinhosesabores e @espacodocvitoria.



*Valores apurados em 6/09/24.

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)