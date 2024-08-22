Festival vai eleger o melhor hambúrguer de Colatina com voto popular

Os apaixonados por hambúrguer em Colatina, na região Noroeste do Estado, terão a partir desta semana mais um motivo para conhecer novas versões do clássico sanduíche, o Fest Burger.
Durante o festival em terras colatinenses, que acontece entre 22 de agosto, data do aniversário da cidade, e 14 de setembro, 12 hamburguerias da cidade terão criações exclusivas no menu, em vendidas em combo com preço fixo (R$ 38 o sanduba + refri).
R$ 38
Hambúrguer + refrigerante lata nos participantes do festival
Até o dia 10/09, o público vai ajudar a eleger o melhor hambúrguer de Colatina, por meio de uma votação, e o vencedor será anunciado durante a festa de encerramento, na área verde da Avenida Beira Rio. A entrada será gratuita.
As avaliações e votos para os sanduíches participantes deverão ser registrados no aplicativo oficial do festival, disponível para download nos sistemas iOS e Android.
SANDUÍCHES DO FESTIVAL
- STREET HAMBURGUERIA: Oklahoma Onion - pão brioche, dois smashs esmagados com cebola, queijo cheddar, picles de pepino, bacon e molho especial.
- ANÍZIO BURGER: Amém Burger - pão especial, bife de 160g, muçarela, bacon, carne bovina desfiada, vinagrete e molho da casa.
- ELZA LANCHES: Elza Fest
- NEGODONN BURGER: Burguer Rihanna - pão brioche, hambúrguer caseiro, queijo provolone, banana caramelizada, bacon e maionese de páprica.
- COMBO DO REI: Nana Smash - pão, dois blends smash com crostinha, queijo cheddar duplo, banana, bacon, molho especial, alface e tomate.
- AMERICAN BURGUER: Dream Doritos - pão, queijo empanado, bacon, molho cheddar e Doritos.
Fest Burger Colatina 2024
- LA PARRILLA: O Artilheiro - pão brioche, maionese defumada, blend, queijo provolone, geleia de damasco, cebola roxa e tomate grelhado.
- PREDILETA HAMBURGUERIA: O Famoso Bacon Jam - pão, dois bifes caseiros de 100g cada um, queijo muçarela e prato, geleia de bacon artesanal e maionese defumada.
- UNIVERSO BURGUER: Órion Burger - pão brioche , hambúrguer de 160g, queijo muçarela, ragu de fraldinha, manjericão fresco e maionese de chimichurri.
- SEM LIMITES FOOD TRUCK: Ramadã - pão brioche, blend de 160g, muçarela, bacon , picles, cebola roxa , alface e molho especial, acompanhado por miniporção de fritas e maionese da casa.
- STEAK'S: Steak's Burger Smoked - Blend da casa defumado com 190g de carne, pão brioche, queijo prato derretido e bacon crispy.
- SAQUETTO GASTROBAR: Saquetto Blend Supreme - Hambúrguer caseiro, pão, queijo, hortaliça fresca e molho especial.
Fest Burger Colatina 2024
FEST BURGER - EDIÇÃO COLATINA
Quando: de 22 de agosto a 11 de setembro de 2024, em 12 hamburguerias de Colatina
Preço do combo do festival: R$ 38 (sanduíche + refrigerante Pepsi Black lata)
Festa de encerramento: de 12 a 14/09, na área verde de Avenida Beira Rio, Colatina
Realização: Assbares Colatina e Instituto Panela de Barro
Mais informações: @festburger_colatina.
Quando: de 22 de agosto a 11 de setembro de 2024, em 12 hamburguerias de Colatina
Preço do combo do festival: R$ 38 (sanduíche + refrigerante Pepsi Black lata)
Festa de encerramento: de 12 a 14/09, na área verde de Avenida Beira Rio, Colatina
Realização: Assbares Colatina e Instituto Panela de Barro
Mais informações: @festburger_colatina.