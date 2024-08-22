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Combos a R$ 38

Festival vai eleger o melhor hambúrguer de Colatina com voto popular

Edição colatinense do Fest Burger começa nesta quinta (22) em 12 estabelecimentos. Festa de premiação serão na Avenida Beira Rio
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 07:00

Dream Doritos, do American Burguer para o Fest Burger 2024, em Colatina
Dream Doritos, do American Burguer, concorre ao prêmio Crédito: O Olho Gordo
Os apaixonados por hambúrguer em Colatina, na região Noroeste do Estado, terão a partir desta semana mais um motivo para conhecer novas versões do clássico sanduíche, o Fest Burger.
Durante o festival em terras colatinenses, que acontece entre 22 de agosto, data do aniversário da cidade, e 14 de setembro, 12 hamburguerias da cidade terão criações exclusivas no menu, em vendidas em combo com preço fixo (R$ 38 o sanduba + refri).  

R$ 38

Hambúrguer + refrigerante lata nos participantes do festival
Até o dia 10/09, o público vai ajudar a eleger o melhor hambúrguer de Colatina, por meio de uma votação, e o vencedor será anunciado durante a festa de encerramento, na área verde da Avenida Beira Rio. A entrada será gratuita.
As avaliações e votos para os sanduíches participantes deverão ser registrados no aplicativo oficial do festival, disponível para download nos sistemas iOS e Android. 

SANDUÍCHES DO FESTIVAL

  • STREET HAMBURGUERIA: Oklahoma Onion - pão brioche, dois smashs esmagados com cebola, queijo cheddar, picles de pepino, bacon e molho especial.
  • ANÍZIO BURGER: Amém Burger - pão especial, bife de 160g, muçarela, bacon, carne bovina desfiada, vinagrete e molho da casa.
  • ELZA LANCHES: Elza Fest 
  • NEGODONN BURGER: Burguer Rihanna - pão brioche, hambúrguer caseiro, queijo provolone, banana caramelizada, bacon e maionese de páprica.
  • COMBO DO REI: Nana Smash - pão, dois blends smash com crostinha, queijo cheddar duplo, banana, bacon, molho especial, alface e tomate. 
  • AMERICAN BURGUER: Dream Doritos - pão, queijo empanado, bacon, molho cheddar e Doritos.

Fest Burger Colatina 2024

  • LA PARRILLA: O Artilheiro - pão brioche, maionese defumada, blend, queijo provolone, geleia de damasco, cebola roxa e tomate grelhado.
  • PREDILETA HAMBURGUERIA: O Famoso Bacon Jam - pão, dois bifes caseiros de 100g cada um, queijo muçarela e prato, geleia de bacon artesanal e maionese defumada.
  • UNIVERSO BURGUER: Órion Burger - pão brioche , hambúrguer de 160g, queijo muçarela, ragu de fraldinha, manjericão fresco e maionese de chimichurri.
  • SEM LIMITES FOOD TRUCK: Ramadã - pão brioche, blend de 160g, muçarela, bacon , picles, cebola roxa , alface e molho especial, acompanhado por miniporção de fritas e maionese da casa.
  • STEAK'S: Steak's Burger Smoked - Blend da casa defumado com 190g de carne, pão brioche, queijo prato derretido e bacon crispy.
  • SAQUETTO GASTROBAR: Saquetto Blend Supreme - Hambúrguer caseiro, pão, queijo, hortaliça fresca e molho especial.

Fest Burger Colatina 2024

FEST BURGER - EDIÇÃO COLATINA
Quando: de 22 de agosto a 11 de setembro de 2024, em 12 hamburguerias de Colatina
Preço do combo do festival: R$ 38 (sanduíche + refrigerante Pepsi Black lata)
Festa de encerramento: de 12 a 14/09, na área verde de Avenida Beira Rio, Colatina
Realização: Assbares Colatina e Instituto Panela de Barro
Mais informações: @festburger_colatina. 

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