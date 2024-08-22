Festival vai eleger o melhor hambúrguer de Colatina com voto popular

de 22 de agosto a 11 de setembro de 2024, em 12 hamburguerias de Colatina

R$ 38 (sanduíche + refrigerante Pepsi Black lata)

de 12 a 14/09, na área verde de Avenida Beira Rio, Colatina

Assbares Colatina e Instituto Panela de Barro

@festburger_colatina.