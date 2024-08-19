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Veja programação

Cappitella festeja tradições e sabores da imigração italiana em Nova Venécia

Cerca de 50 mil pessoas são esperadas nos quatro dias da festa, que começa na próxima quinta-feira (22) e é aberta ao público
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 17:33

Cappitella - Festa do Cappelletti e da Tagliatella em Nova Venécia
Durante a festa, cortejos culturais tomam conta das avenidas da cidade Crédito: Cappitella/Divulgação
Em Nova Venécia, a já tradicional Capitella - Festa do Cappelletti e da Tagliatella, chega à sua sexta edição a partir desta quinta-feira (22), e movimenta a região até domingo (25), com festival gastronômico, desfiles, tombo da polenta, eleição de rainha e princesas, apresentações culturais e musicais e serenata veneziana, entre outras atrações.
O evento, aberto ao público, foi criado para valorizar a cultura da Itália e as tradições culinárias trazidas pelos imigrantes ao município, localizado no Noroeste Capixaba. Neste ano, a festa vai comemorar os 136 anos da colonização italiana em Nova Venécia e os 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo. 
Cappitella - Festa do Cappelletti e da Tagliatella em Nova Venécia
Evento promete muita alegria para celebrar as tradições italianas Crédito: Cappitella/Divulgação
O ponto central para as atividades será novamente a Praça Adélio Lubiana, em torno dos sabores do cappelletti e da tagliatella, pratos cuja junção de nomes deu origem ao do festejo, Cappitella.
São esperadas aproximadamente 50 mil pessoas durante os quatro dias de festejos. A previsão é da Associação da Festa da Cappitella (Afecapi), que realiza o evento. 
Além da Serenata Veneziana, tradicional cortejo pelas ruas da cidade, são destaques da programação cultural o desfile das famílias e o Carrettino Della Cappitella, em que carros alegóricos percorrerão as principais avenidas da cidade. 
Cappitella - Festa do Cappelletti e da Tagliatella em Nova Venécia
Desfiles e eleição da rainha e das princesas da festa estão na programação Crédito: Cappitella/Divulgação
A gastronomia vai contemplar algumas das principais receitas feitas pelos imigrantes italianos. Protagonistas da festa, o cappelletti (com caldo de galinha) e a tagliatella (com molho bolonhesa ou ragu de linguiça) serão vendidos por R$ 23 cada um, na cantina oficial.  
Polenta (cremosa ou frita), panzerotto, calzone, minestra e nhoque recheado também estarão à venda na praça de alimentação, que terá ainda hambúrguer, acarajé, crepe, bolinho de aipim, comida de boteco (rabada, língua bovina, dobradinha e outras porções), pamonha e espetinhos.  
Cappitella - Festa do Cappelletti e da Tagliatella em Nova Venécia
Polenta está entre as iguarias clássicas do cardápio e será preparada ao vivo Crédito: Cappitella/Divulgação

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (22/08)
  • 18h30 - Abertura oficial com homenagem a cidadãos promotores da cultura da imigração italiana em Nova Venécia
  • 19h30 - Desfile das Soberanas Mirins e eleição das Princesas e Rainha di Venezia
  • 22h - Show multicultural Oliver Band – Nova Venécia
SEXTA-FEIRA (23/08)
  • 16h - Abertura da praça de alimentação
  • 18h30 - Serenata Veneziana - Concentração e saída: Rua Ernesto Ayres Farias com participação do Coral Italiano "Augusto Zaché" e Grupo de Concertina de Linhares “O Encontro de Tocadores”. Ao longo do percurso, os fogões móveis ofertarão polenta, queijo e linguiça na chapa. Acessório importante: Máscaras do Carnevale di Venezia e Vinho
  • 19h - Moda de viola com Roger e Jadir - Nova Venécia
  • 20h30 - Show Nacional com a banda Roba da Ciodi - Nova Veneza/SC
  • 21h - Chegada da Serenata Veneziana à tenda cultural da Festa da Cappitella
  • 23h - Show com Jackson Lima e Banda - Vitória
  • 2h - Encerramento
SÁBADO (24/08)
  • 8h30 - Concentração das famílias para o Carretino – Ruas Ernesto Ayres Farias e Colatina
  • 9h30 - Saída do Carretino della Cappitella
  • 11h30 - Chegada do Carrettino à Praça Adélio Lubiana - Festival Gastronômico. Apresentações culturais: Gruppo di Ballo Bambini di Tutti i Colori - Nova Venécia. Gruppo di Ballo Fiori de Pendaga/Ibiraçu. Gruppo di Ballo Nova Trento - Guaraná/Aracruz. Gruppo Foklorístico Píccolo Pavone - Vila Pavão
  • 13h - Show banda UP Pomerisch - Vila Pavão (música alemã/pomerana)
  • 14h30 - Pfauplattler Gruppe (dança típica alemã) - Vila Pavão
  • 15h - Show com a banda Toni Boni - Venda Nova do Imigrante
  • 16h30 - Tramonto Kiri Kere
  • 17h30 - Show com a banda UH - Nova Venécia
  • 19h30 - Show com o Gruppo ItaliAMO - Nova Venécia
  • 21h30 - Show com a banda Roba da Ciodi - Nova Veneza/SC. Desfile e Cortejo Cultural Carnevale di Venezia na Av. São Mateus
  • 23h30 - Show João Secchin - Nova Venécia
  • 2h - Encerramento
DOMINGO (25/08)
  • 9h30 - Missa Italiana na Matriz de São Marcos com Padre Deucy Corrêa / Cantos: coral italiano "Augusto Zaché" - Nova Venécia. Barchettino no Rio Cricaré com a participação da Charanga di Venezia
  • 10h30 - Festival Gastronômico
  • 11h - Apresentações culturais: Gruppo Folklorístico “La nostra Felicità - São Roque de Canaã (infanto-juvenil); Gruppo Floklorístico Circolo Trentino - Santa Teresa; Gruppo de Dança Tradizione – Marilândia
  • 12h - Tombo da polenta
  • 12h30 - Gruppo di Ballo Bambini di Tutti i Colori - Nova Venécia
  • 13h - Concurso do Grupião – Equipe animadora da AMITAJ – Jaguaré (palco alternativo)
  • 13h - Show com a banda V8 - Nova Venécia
  • 14h30 - Grupo de Dança Afro Estirpe - Mucurici
  • 15h - Show com a banda Gioco di Mora - Alfredo Chaves
  • 16h30 - Show com a banda Roba da Ciodi - Nova Veneza/SC
  • 18h30  - Show com a banda Lexus e Ricardo Boa - Nova Venécia
  • 20h30 - Encerramento.
6ª CAPPITELLA - FESTA DO CAPELLETTI E DA TAGLIATELLA EM NOVA VENÉCIA
Quando: de 22 a 25 de agosto de 2024
Onde: Praça Adélio Lubiana, Bairro Beira Rio, Nova Venécia
Mais informações: www.cappitella.com.br e @festadacappitella
Realização: Associação Festa da Cappitella (Afecapi)
O evento é aberto ao público.

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