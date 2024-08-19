Cappitella festeja tradições e sabores da imigração italiana em Nova Venécia

Durante a festa, cortejos culturais tomam conta das avenidas da cidade Crédito: Cappitella/Divulgação

Em Nova Venécia, a já tradicional Capitella - Festa do Cappelletti e da Tagliatella, chega à sua sexta edição a partir desta quinta-feira (22), e movimenta a região até domingo (25), com festival gastronômico, desfiles, tombo da polenta, eleição de rainha e princesas, apresentações culturais e musicais e serenata veneziana, entre outras atrações.

O evento, aberto ao público, foi criado para valorizar a cultura da Itália e as tradições culinárias trazidas pelos imigrantes ao município, localizado no Noroeste Capixaba. Neste ano, a festa vai comemorar os 136 anos da colonização italiana em Nova Venécia e os 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo.

Evento promete muita alegria para celebrar as tradições italianas Crédito: Cappitella/Divulgação

O ponto central para as atividades será novamente a Praça Adélio Lubiana, em torno dos sabores do cappelletti e da tagliatella, pratos cuja junção de nomes deu origem ao do festejo, Cappitella.

São esperadas aproximadamente 50 mil pessoas durante os quatro dias de festejos. A previsão é da Associação da Festa da Cappitella (Afecapi), que realiza o evento.

Além da Serenata Veneziana, tradicional cortejo pelas ruas da cidade, são destaques da programação cultural o desfile das famílias e o Carrettino Della Cappitella, em que carros alegóricos percorrerão as principais avenidas da cidade.

Desfiles e eleição da rainha e das princesas da festa estão na programação Crédito: Cappitella/Divulgação

A gastronomia vai contemplar algumas das principais receitas feitas pelos imigrantes italianos. Protagonistas da festa, o cappelletti (com caldo de galinha) e a tagliatella (com molho bolonhesa ou ragu de linguiça) serão vendidos por R$ 23 cada um, na cantina oficial.

Polenta (cremosa ou frita), panzerotto, calzone, minestra e nhoque recheado também estarão à venda na praça de alimentação, que terá ainda hambúrguer, acarajé, crepe, bolinho de aipim, comida de boteco (rabada, língua bovina, dobradinha e outras porções), pamonha e espetinhos.

Polenta está entre as iguarias clássicas do cardápio e será preparada ao vivo Crédito: Cappitella/Divulgação

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (22/08)

18h30 - Abertura oficial com homenagem a cidadãos promotores da cultura da imigração italiana em Nova Venécia

19h30 - Desfile das Soberanas Mirins e eleição das Princesas e Rainha di Venezia



22h - Show multicultural Oliver Band – Nova Venécia

SEXTA-FEIRA (23/08)

16h - Abertura da praça de alimentação



18h30 - Serenata Veneziana - Concentração e saída: Rua Ernesto Ayres Farias com participação do Coral Italiano "Augusto Zaché" e Grupo de Concertina de Linhares “O Encontro de Tocadores”. Ao longo do percurso, os fogões móveis ofertarão polenta, queijo e linguiça na chapa. Acessório importante: Máscaras do Carnevale di Venezia e Vinho

19h - Moda de viola com Roger e Jadir - Nova Venécia



20h30 - Show Nacional com a banda Roba da Ciodi - Nova Veneza/SC



21h - Chegada da Serenata Veneziana à tenda cultural da Festa da Cappitella



23h - Show com Jackson Lima e Banda - Vitória



2h - Encerramento

SÁBADO (24/08)

8h30 - Concentração das famílias para o Carretino – Ruas Ernesto Ayres Farias e Colatina

9h30 - Saída do Carretino della Cappitella



11h30 - Chegada do Carrettino à Praça Adélio Lubiana - Festival Gastronômico. Apresentações culturais: Gruppo di Ballo Bambini di Tutti i Colori - Nova Venécia. Gruppo di Ballo Fiori de Pendaga/Ibiraçu. Gruppo di Ballo Nova Trento - Guaraná/Aracruz. Gruppo Foklorístico Píccolo Pavone - Vila Pavão

13h - Show banda UP Pomerisch - Vila Pavão (música alemã/pomerana)



14h30 - Pfauplattler Gruppe (dança típica alemã) - Vila Pavão



15h - Show com a banda Toni Boni - Venda Nova do Imigrante



16h30 - Tramonto Kiri Kere



17h30 - Show com a banda UH - Nova Venécia



19h30 - Show com o Gruppo ItaliAMO - Nova Venécia



21h30 - Show com a banda Roba da Ciodi - Nova Veneza/SC. Desfile e Cortejo Cultural Carnevale di Venezia na Av. São Mateus

23h30 - Show João Secchin - Nova Venécia



2h - Encerramento

DOMINGO (25/08)

9h30 - Missa Italiana na Matriz de São Marcos com Padre Deucy Corrêa / Cantos: coral italiano "Augusto Zaché" - Nova Venécia. Barchettino no Rio Cricaré com a participação da Charanga di Venezia

10h30 - Festival Gastronômico



11h - Apresentações culturais: Gruppo Folklorístico “La nostra Felicità - São Roque de Canaã (infanto-juvenil); Gruppo Floklorístico Circolo Trentino - Santa Teresa; Gruppo de Dança Tradizione – Marilândia

Gruppo Floklorístico Circolo Trentino - Santa Teresa; Gruppo de Dança Tradizione – Marilândia 12h - Tombo da polenta



12h30 - Gruppo di Ballo Bambini di Tutti i Colori - Nova Venécia



13h - Concurso do Grupião – Equipe animadora da AMITAJ – Jaguaré (palco alternativo)



13h - Show com a banda V8 - Nova Venécia



14h30 - Grupo de Dança Afro Estirpe - Mucurici



15h - Show com a banda Gioco di Mora - Alfredo Chaves



16h30 - Show com a banda Roba da Ciodi - Nova Veneza/SC



18h30 - Show com a banda Lexus e Ricardo Boa - Nova Venécia



20h30 - Encerramento.

