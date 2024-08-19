Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Aniversário de Linhares terá Bell Marques, Simone Mendes, Ferrugem e muito mais
Gratuito

Aniversário de Linhares terá Bell Marques, Simone Mendes, Ferrugem e muito mais

Festa de 224 anos terá 10 atrações nacionais, desfile cívico e muito esporte. Confira a programação completa
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 09:50

Linhares celebra 224 anos com shows de Bell Marques, Simone Mendes, Ferrugem e muito mais
Linhares celebra 224 anos com shows de Bell Marques, Simone Mendes, Ferrugem e muito mais Crédito: Divulgação
O mês de agosto marca os 224 anos de fundação de Linhares, comemorados no dia 22. Em celebração ao aniversário da cidade, a Expolinhares acontecerá entre os dias 21 e 25 de agosto, no Parque de Exposições, localizado no bairro Interlagos. A programação promete ser imperdível, com 10 grandes atrações nacionais, além de um dia dedicado às crianças e outro focado em atrações religiosas.
Entre os artistas confirmados estão Bell Marques, Simone Mendes, Ferrugem, Clayton & Romário, Thiago Brava, Alemão do Forró, Morada, Fraternidade João Paulo II, Macakids e Turma da Tina. O evento também contará com espaços dedicados à exposição de artistas locais.
Outra novidade para o aniversário de Linhares é o retorno do tradicional desfile cívico escolar à Avenida Governador Carlos Lindenberg, no Centro. Este ano, o desfile terá como tema "Linhares 224 anos: uma cidade que cuida, acolhe e transforma vidas" e acontecerá no dia 22 de agosto, a partir das 8 horas. A parada contará com a participação de escolas municipais, estaduais e particulares, além de outras atrações.
O esporte também será destaque nas comemorações dos 224 anos de Linhares. O BT Park Linhares, no bairro Colina, será palco de uma etapa do Campeonato Estadual de Beach Tennis, reunindo os principais atletas da modalidade. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

Serviço

  • EXPO LINHARES 2024
  • Quarta (21): Ferrugem e Clayton & Romário
  • Quinta (22) – Dia de Linhares: a partir das 8h, Flávio Vitor Jr (19h) e Morada (21h45)
  • Sexta (23): a partir das 19h, com Thiago Brava (22h30) e Bell Marques (00h30)
  • Sábado (24): a partir das 18h15,  Alemão do Forró (22h15) e Simone Mendes (00h15)
  • Domingo (25): a partir das 17h, Macakids (19h) e Turma da Tina (17h)
  • Entrada gratuita

Veja Também

Artistas do ES vão representar o estado em Festival Internacional de Grafite

Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2024

Conheça as salas de cinema que fizeram história em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Música Show Bell Marques Ferrugem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados