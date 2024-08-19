Aniversário de Linhares terá Bell Marques, Simone Mendes, Ferrugem e muito mais

Linhares celebra 224 anos com shows de Bell Marques, Simone Mendes, Ferrugem e muito mais Crédito: Divulgação

O mês de agosto marca os 224 anos de fundação de Linhares, comemorados no dia 22. Em celebração ao aniversário da cidade, a Expolinhares acontecerá entre os dias 21 e 25 de agosto, no Parque de Exposições, localizado no bairro Interlagos. A programação promete ser imperdível, com 10 grandes atrações nacionais, além de um dia dedicado às crianças e outro focado em atrações religiosas.

Entre os artistas confirmados estão Bell Marques, Simone Mendes, Ferrugem, Clayton & Romário, Thiago Brava, Alemão do Forró, Morada, Fraternidade João Paulo II, Macakids e Turma da Tina. O evento também contará com espaços dedicados à exposição de artistas locais.

Outra novidade para o aniversário de Linhares é o retorno do tradicional desfile cívico escolar à Avenida Governador Carlos Lindenberg, no Centro. Este ano, o desfile terá como tema "Linhares 224 anos: uma cidade que cuida, acolhe e transforma vidas" e acontecerá no dia 22 de agosto, a partir das 8 horas. A parada contará com a participação de escolas municipais, estaduais e particulares, além de outras atrações.

O esporte também será destaque nas comemorações dos 224 anos de Linhares. O BT Park Linhares, no bairro Colina, será palco de uma etapa do Campeonato Estadual de Beach Tennis, reunindo os principais atletas da modalidade. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

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