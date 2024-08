Ione Reis estará no 6° Festival Internacional de Graffiti Ruaz Crew. Crédito: Acervo Pessoal

O Espírito Santo será representado no cenário internacional da arte urbana por duas talentosas artistas: Ione Reis e Graziela Ribeiro, mais conhecida como GraziFe. As duas foram selecionadas para participar do 6° Festival Internacional de Graffiti Ruaz Crew, que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de agosto em Teresina, Piauí.



Este evento é um dos mais importantes do gênero no Brasil, reunindo artistas de diferentes regiões e promovendo um intercâmbio cultural através do graffiti. Para GraziFe, uma mulher preta de bairro periférico, ser escolhida para esse evento é uma conquista significativa.

“Achava impossível sonhar alto, mas essa oportunidade me proporciona sentimentos de esperança, felicidade e gratidão. Me senti muito feliz ao ver o alcance que meu trabalho está conquistando” GraziFe

Ione Reis, que começou sua jornada no graffiti por meio de uma amiga, compartilha do mesmo entusiasmo e vê a seleção como uma forma de retribuir as vivências adquiridas no Espírito Santo, apesar de ter nascido na Bahia. “É de uma emoção gigante. Sinto como uma forma de devolver os ensinos e as vivências que esse estado me deu. Toda minha experiência devo às pessoas e bairros da Grande Vitória,” comenta.

O processo de seleção para o festival envolveu um formulário onde os artistas apresentaram suas biografias e portfólios, sendo escolhidos pela qualidade e impacto de suas obras. Ambas as artistas destacam a honra e responsabilidade de representar o Espírito Santo, levando consigo a cultura e as particularidades de suas origens.

As expectativas são altas para o festival, onde Ione e GraziFe esperam não apenas mostrar suas habilidades artísticas, mas também aprender novas técnicas, conhecer outros artistas e imergir em uma nova cultura. Para Ione, seu trabalho no festival será um resgate de memórias e uma representação da cultura do hip hop, uma cultura de resistência e política negra. Já GraziFe, que iniciou no graffiti em 2022, vê nessa experiência uma chance de continuar evoluindo e mostrando sua arte ao mundo.

“Minhas expectativas sãos as melhores possíveis. Nesses eventos encontramos muitas pessoas que já conhecemos o trabalho pela internet ou de outros movimentos de arte, pessoas que admiramos. É momento de festejar e, principalmente, compartilhar muita arte. Vou levar um pouco da pesquisa que tenho feito com as vivências no manguezal de Vitória”, disse Ione Reis.

Mas, viver de artes nem sempre é um mar de rosas. GraziFe contou que seu maior desafio é adquirir recursos financeiros para materiais, viagens e execução de projetos. “Tenho muita vontade e ambição para mostrar minha arte ao mundo e inspirar meninas com histórias semelhantes às minhas. Os desafios são grandes, mas estou estudando e trabalhando para superá-los”.

Apesar da felicidade em ter sido selecionada, Ione Reis ainda não tem todo dinheiro necessário para custear a viagem. “Estou fazendo uma rifa para custear minhas passagens. As pessoas que puderem ajudar podem entrar em contato comigo pelo meu instagram @ionereisart ou adiquirir a rifa pelo site criarifa.com/UR-Zo4 ”, completou.

O festival, que chega à sua sexta edição, é um encontro de artistas urbanos de todo o Brasil e do exterior, promovendo a troca de experiências e a valorização do graffiti como uma forma legítima de expressão artística e cultural.

Serviço:

Evento: 6° Festival Internacional de Graffiti Ruaz Crew

Data: 23, 24 e 25 de agosto de 2024

23, 24 e 25 de agosto de 2024 Local: Teresina, Piauí

Teresina, Piauí Participantes: Artistas urbanos do Brasil e exterior

Artistas urbanos do Brasil e exterior Atrações: Exposição de graffiti, workshops, palestras, e intervenções artísticas.

Exposição de graffiti, workshops, palestras, e intervenções artísticas. Informações Adicionais: O evento é gratuito e aberto ao público. Mais detalhes e a programação completa podem ser encontrados no site oficial do festival.

