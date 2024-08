Festival gratuito na Serra terá shows, cerveja artesanal e gastronomia

Cadu Caruso e Back to the Past serão atrações do Festival de Inverno da Serra 2024. Crédito: Reprodução/Instagram

Música boa, opções gastronômicas, espaço kids e mais de oito cervejarias artesanais. É o que promete o Festival de Inverno Serra, que acontece na próxima semana, entre os dias 15 a 18 de agosto, no Parque da Cidade, na Serra. O evento ainda contará com entrada gratuita e programação para todos os públicos.



Na parte musical, o festival terá shows de Cadu Caruso, Calibre de Rosas, Zenaide, Jr. Bocca, Duet’s, Back to the Past, Overphone e Mustang 66. E claro, para acompanhar as apresentações dos artistas, oito cervejarias artesanais da cidade estarão presentes no local com diversas variedades de cervejas.