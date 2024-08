Alemão do Forró lança álbum para comemorar 15 anos de carreira

Alemão do Forró: celebra uma trajetória marcada por muita dedicação e amor à música. Crédito: Arquivo Pessoal

Você já ouviu falar em Werner Niero? Mais conhecido como Alemão do Forró, nasceu na cidade de Linhares, no Espírito Santo, em 1986. Completando 15 anos de carreira solo em 2024, ele celebra uma trajetória marcada por muita dedicação e amor à música. Casado com a empresária Georggia Tosatto e pai de Alice, Alemão tem dois irmãos e divide sua vida entre os palcos e a família.



Durante a infância, Werner dividia seu tempo entre Linhares e Rio Bananal. Nesta última, trabalhou na oficina de motocicletas do pai. "Aprendi muito nessa época. Trabalhar com meu pai me ensinou o valor do esforço e da persistência", relembra Alemão. Autodidata, ele aprendeu a tocar e estudar música por conta própria, influenciado pelo avô materno, que adorava tocar viola.

Em 2002, com quase 16 anos, Werner fundou a Banda Forró Legal, onde atuava como tecladista. Três anos depois, ele começou a se apresentar como cantor solo sob o nome Werner e Seus Teclados. "Esses primeiros passos foram cruciais para minha formação musical", conta.

Sua carreira deu um grande salto em 2010, quando adotou o apelido de infância, Alemão, como seu nome artístico. "O apelido sempre foi parte de mim, e quando decidi seguir carreira solo, parecia a escolha certa", explica. Em 2017, o cantor já estava colaborando com grandes nomes da música, como Gino e Geno, Felipe e Falcão, e Mano Walter, além de abrir shows para artistas renomados como Xand Avião e Anitta.

Entre 2020 e 2021, ele foi premiado no Prêmio Super da Música, ganhando nas categorias de melhor música, melhor show e melhor live. Alemão também recebeu condecorações de Comendador em Vitória e títulos de cidadão honorário em Vitória e Rio Bananal.

História de Alemão do Forró





Novo ônibus Alemão do Forró . Acervo Pessoal / Divulgação





Alemão do Forró . Arquivo Pessoal





Alemão do Forró e Georgia Tosetto . Mônica Zorzanelli





Bastidores da gravação do novo álbum do Alemão do Forró . Fernando Madeira





Bastidores da gravação do novo clip do Alemão do Forró . Fernando Madeira





Alemão do Forró e esposa: nascimento da filha . Divulgação





Alemão do Forró em início de carreira . Divulgação

Para celebrar os 15 anos de carreira, Alemão do Forró lançou um novo álbum, "Vol. 10", e comprou um ônibus todo equipado para suas turnês. O álbum conta com regravações de sucessos e novas faixas que prometem encantar seus admiradores, mostrando que ele continua fiel ao seu estilo autêntico enquanto abraça novas sonoridades.

"São mais de 20 anos dedicados inteiramente à música, entregando sempre o melhor de mim em cada apresentação. Este ônibus é um sonho realizado, um desejo de muitos artistas. Nos levará para as apresentações em todo Brasil com muito conforto e segurança" Alemão do Forró

O álbum “Vol. 10”, conta com regravações de sucessos e novas faixas que prometem encantar seus admiradores, mostrando que ele continua fiel ao seu estilo autêntico enquanto abraça novas sonoridades.

Trajetória

A trajetória de Alemão do Forró é marcada por desafios superados e conquistas significativas. "No início, não é nada fácil. Falta de oportunidade é uma delas. Comecei com apresentações em pequenas festas e eventos no interior, onde fui ganhando notoriedade pela minha voz e carisma no palco", relembra.

Alemão do Forró também se destaca pelo seu compromisso social. Durante um show em Cariacica, ele convidou crianças da Apae para subir ao palco. "Foi um momento incrível e muito esperado. Quando fiz o convite, era realmente pensando na inclusão e também uma forma de devolver o carinho imenso que sempre recebo de cada um deles", comenta.

O relacionamento com seus fãs é uma parte essencial de sua carreira. "Tenho utilizado as redes sociais e plataformas de streaming para me conectar com meus fãs de diferentes partes do Brasil e do mundo. É uma relação de muito carinho e respeito com todos os meus fãs", diz Alemão.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais