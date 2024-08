Homenagens e flores: veja as tatuagens que fazem sucesso no ES

Entre as mais pedidas no ES estão as tatuagens de florais e de homenagens. Crédito: Arquivo pessoal

Sabemos que de tempos em tempos alguma tatuagem vira moda. Quem não se lembra do famoso símbolo do infinito, do peixe carpa e do tribal? Nostalgia à parte, em 2024 o cenário não é diferente. Alguns desenhos e estilos são procurados nos estúdios de tatuagens do Espírito Santo.



Por isso, HZ foi atrás de algumas tatuadoras capixabas para entender melhor quais são as tendências do momento. Aos 45 anos, Kessy Borges conta que existem tatuagens que ‘batem carimbo’ toda semana em seu estúdio. Um dos exemplos disso são os desenhos de florais.

“Hoje a moda do momento são as tatuagens de fineline, que tem como características traços finos e delicados. Dentro desse estilo, a tattoo que mais faço é a floral e o raminho. Toda semana faço algumas, ou várias (risos). Já fiz mais de 200 tatuagens desse tipo só esse ano”, contou.

Segundo Kessy, esse tipo de tatuagem começou a fazer sucesso há dois anos, mas em 2024 ficou ainda mais em alta. Apesar da grande procura, ela diz que tenta fazer traços únicos e diferentes em cada uma. “Eu gosto sempre de colocar uma personalidade em toda tatuagem que faço, mesmo que seja do mesmo estilo e desenho”, destaca.

Além disso, uma outra tendência entre os capixabas são as tatuagens dos influenciadores digitais. Muita gente está buscando referências na pele dos famosos para poder se inspirar e até mesmo reproduzir o desenho. “Teve a onda da Yasmin Brunet, da Boca Rosa, entre outras", conta.

A tatuadora Rafaela Gusso também disse que já passou por diversas 'modinhas' de tatuagens. E olha que ela começou nesse ramo há pouco tempo. “Eu sou engenheira civil por formação. Só que depois que eu me formei, tive muitas dificuldades em encontrar emprego, por isso fui me aventurar na tatuagem”, conta.

Atuando há quatro anos em Jardim Camburi, em Vitória, Raffa diz que a maior procura atualmente é por desenhos que remetem à homenagem. “Eu trabalho mais com traços finos e, dentro desse estilo, faço muitas homenagens. Geralmente a pessoa pega o documento do pai e pede para reproduzir a assinatura, mas tem também quem traz uma fotografia e pede para reproduzir só no contorno”.

E tem homenagem de filho, pai, mãe, pet e também de avô, como é o caso da Marina Fadini. Ela decidiu tatuar a frase “Bença Vô”, com a assinatura dele, como forma de eternizar o amor pelo seu Antonio Fadini. E apesar da tatuagem ter sido feita já em um momento de fragilidade na saúde do avô, ele conseguiu ver e reagir à surpresa da neta.

A arquiteta Marina fez uma tatuagem em homenagem ao seu avô Antonio fadini. Crédito: Arquivo pessoal

“Sempre tive uma relação muito próxima com o meu avô. Como meus pais trabalhavam fora, ele me criou junto com a minha avó. Eu aprendi tudo com ele, brincava com ele. E quando ele ficou doente, no ano passado, tive a vontade de eternizar o amor dele em mim. E também queria que ele visse ainda em vida”

Para a tatuadora, não existe um desenho da moda, em si, mas traços que remetem um significado. “Acredito que a moda do momento mesmo é ter um significado, um motivo para eternizar algo na pele”, finalizou.

Veja as tatuagens que estão mais em alta no Espírito Santo. Crédito: Arquivo pessoal

