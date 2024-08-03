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Beleza

4 celebridades com as sobrancelhas mais desejadas

Famosas têm optado por deixar os pelos mais naturais para valorizar o olhar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Agosto de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Sobrancelhas utilizadas por famosas são tendências entre o público Crédito: DFree, Fred Duval e Andrea Raffin | Shutterstock
O mercado de beleza está sempre se reinventando e, atualmente, a aparência natural está em destaque. E isso não seria diferente com as sobrancelhas. Cada vez mais, os modelos extravagantes e fora do padrão estão sendo abandonados, dando espaço aos pelos mais naturais – apenas com alguns retoques para um destaque maior. Algumas vezes, neste aspecto, celebridades e influenciadores tornam-se referências na busca por uma sobrancelha bonita.
O impacto das celebridades na moda/beleza é tão significativo que um estudo da InStyle, revista de moda estadunidense, mostra que 60% dos entrevistados afirmam que as suas escolhas de moda são influenciadas por celebridades. No entanto, no caso das sobrancelhas é importante se inspirar em um modelo que combine com o seu rosto.
“Recebemos diariamente em nossas lojas mulheres pedindo para que suas sobrancelhas sejam iguais às de tal celebridade. Uma bem pedida no momento é da it girl Hailey Bieber. Sempre ressaltamos que nós podemos nos inspirar nesse formato, mas igualzinho não vai ficar, porque cada um tem um formato de rosto e que pode não combinar tão bem como a expectativa”, comenta Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas, rede de estética facial.
A seguir, confira alguns modelos de sobrancelhas de famosas que estão em alta!

1. Hailey Bieber

Imagem Edicase Brasil
Hailey Bieber é conhecida por suas sobrancelhas naturais e bem cuidadas Crédito: DFree | Shutterstock
Ela é conhecida por suas sobrancelhas naturais e bem cuidadas. Adota um estilo de sobrancelha levemente preenchida, mantendo um aspecto espesso e bem definido, mas sem exageros.

2. Dua Lipa

Imagem Edicase Brasil
As sobrancelhas da Dua Lipa seguem a tendência fluffy Crédito: Fred Duval | Shutterstock
A cantora é conhecida por suas sobrancelhas espessas e naturalmente despenteadas, que seguem a tendência fluffy.

3. Bruna Marquezine

Imagem Edicase Brasil
Bruna Marquezine utiliza sobrancelhas levemente preenchidas e penteadas para cima Crédito: Andrea Raffin | Shutterstock
A atriz opta por sobrancelhas naturais, levemente preenchidas e penteadas para cima (brown lamination) , que complementam seu look jovem e fresco.

4. Malu Borges

A influenciadora brasileira, segue a tendência das sobrancelhas naturais e levemente arqueadas. Ela prefere mantê-las bem cuidadas, com um preenchimento suave que realça seu formato natural, proporcionando um visual sofisticado e elegante, alinhado às últimas tendências de beleza.

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