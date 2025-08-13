Turismo

Esquiar na América do Sul: veja preços dos destinos mais buscados

Com valores mais acessíveis, destinos como Santiago e Bariloche seguem como queridinhos dos brasileiros que querem curtir a neve mais perto de casa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:00

Veja preços dos destinos mais buscados pelos brasileiros para esquiar na neve Crédito: EvaL Miko / Shutterstock

Se você está sonhando em ver a neve em 2025, mas não quer (ou não pode) encarar uma viagem longa e cara para Europa ou América do Norte, as estações de esqui da América do Sul continuam sendo uma ótima pedida.

Chile e Argentina são os destinos favoritos dos brasileiros que querem esquiar, brincar na neve ou simplesmente curtir o frio em meio a paisagens de tirar o fôlego, e o melhor: com preços bem mais acessíveis.

Com o dólar acima de R$5,00, a busca por destinos mais próximos tem crescido nos últimos anos. E, com boa estrutura turística, voos diretos e atrações para todos os gostos, Santiago e Bariloche são os destaques da temporada 2025.

Bariloche, na Argentina Crédito: ByDroneVideos / Shutterstock

Abaixo, reunimos os preços médios de passagens, hospedagem, passeios, aluguel de equipamentos e ingressos das principais estações de esqui da região para quem quer aproveitar a temporada ainda este ano.

Chile: Estações próximas de Santiago

A capital chilena é uma base prática para quem quer fazer bate-voltas até as montanhas nevadas. Em cerca de 1h de carro, dá para chegar a estações com boa estrutura, pistas para todos os níveis e atividades para todas as idades.

Passagens aéreas (ida e volta, por pessoa): São Paulo – Santiago: R$ 950 a R$ 1.250 (agosto de 2025)

Hospedagem (casal, hotéis 2 a 3 estrelas): Santiago: R$ 200 a R$ 500 por diária

Farellones: ideal para iniciantes e famílias

Esquiar na América do Sul: veja preços dos destinos mais buscados Crédito: Studio Romantic / Shutterstock

Localizada a apenas 36 km de Santiago, é uma das estações mais acessíveis (em todos os sentidos). Tem pistas para iniciantes, áreas para brincar na neve com crianças e atividades como boias gigantes para escorregar montanha abaixo. Ótima opção para quem quer curtir sem gastar tanto.

Passeio com transporte: R$ 225

Ingresso (day pass): R$ 145 a R$ 410

Aluguel de equipamentos: R$ 167 a R$ 220

El Colorado: para quem já tem alguma experiência

Com estrutura mais voltada ao esqui e snowboard, atrai praticantes de todos os níveis, mas é especialmente boa para intermediários. O visual da Cordilheira dos Andes é um show à parte.

Passeio com transporte: R$ 250

Ingresso (day pass): R$ 280 a R$ 400

Aluguel de equipamentos: R$ 200 a R$ 250

Valle Nevado: a mais famosa do Chile

Valle Nevado, no Chile Crédito: ByDroneVideos / Shutterstock

A mais badalada das estações chilenas fica a 3 mil metros de altitude e tem estrutura de padrão internacional, com restaurantes, escola de esqui e vistas incríveis. Para quem quer viver a neve com um pouco mais de conforto.

Passeio com transporte: R$ 250

Ingresso (day pass): R$ 400 a R$ 510

Aluguel de equipamentos: R$ 200 a R$ 420

Argentina: Bariloche e a neve da Patagônia

Destino clássico de inverno, Bariloche continua sendo o queridinho dos brasileiros. A cidade tem boa infraestrutura, voos diretos saindo do Brasil e uma estação de esqui a apenas 40 minutos do centro.

Passagens aéreas (ida e volta, por pessoa): São Paulo – Bariloche: R$ 1.900 a R$ 2.300

Hospedagem (casal, hotéis 2 a 3 estrelas): Bariloche: R$ 300 a R$ 600 por diária

Cerro Catedral: neve para todos os gostos

Com valores mais acessíveis, destinos como Santiago e Bariloche seguem como queridinhos dos brasileiros Crédito: Vera Petrunina / Shutterstock

É uma das maiores estações da América do Sul, com mais de 120 km de pistas. Tem espaço para iniciantes, intermediários e avançados, além de áreas para outras atividades na neve, como caminhadas e tubing. Tudo isso com a paisagem da Patagônia ao fundo.

Excursão com traslado: R$ 130

Passeio de moto de neve: R$ 1.213

Day pass (ingresso): R$ 883

Day pass com equipamentos: R$ 1.103

Dica extra

Mesmo que você não queira esquiar, esses destinos oferecem experiências incríveis para quem quer curtir a neve pela primeira, ou pela centésima, vez. Dá pra brincar, tirar fotos lindas, comer bem e, claro, se aquecer com um bom chocolate quente.

A temporada vai até o fim de setembro, e ainda dá tempo de organizar a viagem. Então, se quiser fugir do calor e viver dias de inverno de verdade, é só escolher o destino, arrumar as malas e partir.

Texto escrito com informações da Civitatis.

