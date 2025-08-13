Esquiar na América do Sul: veja preços dos destinos mais buscados

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:00
Se você está sonhando em ver a neve em 2025, mas não quer (ou não pode) encarar uma viagem longa e cara para Europa ou América do Norte, as estações de esqui da América do Sul continuam sendo uma ótima pedida.
Chile e Argentina são os destinos favoritos dos brasileiros que querem esquiar, brincar na neve ou simplesmente curtir o frio em meio a paisagens de tirar o fôlego, e o melhor: com preços bem mais acessíveis.
Com o dólar acima de R$5,00, a busca por destinos mais próximos tem crescido nos últimos anos. E, com boa estrutura turística, voos diretos e atrações para todos os gostos, Santiago e Bariloche são os destaques da temporada 2025.
Abaixo, reunimos os preços médios de passagens, hospedagem, passeios, aluguel de equipamentos e ingressos das principais estações de esqui da região para quem quer aproveitar a temporada ainda este ano.
A capital chilena é uma base prática para quem quer fazer bate-voltas até as montanhas nevadas. Em cerca de 1h de carro, dá para chegar a estações com boa estrutura, pistas para todos os níveis e atividades para todas as idades.
Localizada a apenas 36 km de Santiago, é uma das estações mais acessíveis (em todos os sentidos). Tem pistas para iniciantes, áreas para brincar na neve com crianças e atividades como boias gigantes para escorregar montanha abaixo. Ótima opção para quem quer curtir sem gastar tanto.
Com estrutura mais voltada ao esqui e snowboard, atrai praticantes de todos os níveis, mas é especialmente boa para intermediários. O visual da Cordilheira dos Andes é um show à parte.
A mais badalada das estações chilenas fica a 3 mil metros de altitude e tem estrutura de padrão internacional, com restaurantes, escola de esqui e vistas incríveis. Para quem quer viver a neve com um pouco mais de conforto.
Destino clássico de inverno, Bariloche continua sendo o queridinho dos brasileiros. A cidade tem boa infraestrutura, voos diretos saindo do Brasil e uma estação de esqui a apenas 40 minutos do centro.
É uma das maiores estações da América do Sul, com mais de 120 km de pistas. Tem espaço para iniciantes, intermediários e avançados, além de áreas para outras atividades na neve, como caminhadas e tubing. Tudo isso com a paisagem da Patagônia ao fundo.
Mesmo que você não queira esquiar, esses destinos oferecem experiências incríveis para quem quer curtir a neve pela primeira, ou pela centésima, vez. Dá pra brincar, tirar fotos lindas, comer bem e, claro, se aquecer com um bom chocolate quente.
A temporada vai até o fim de setembro, e ainda dá tempo de organizar a viagem. Então, se quiser fugir do calor e viver dias de inverno de verdade, é só escolher o destino, arrumar as malas e partir.
Texto escrito com informações da Civitatis.
