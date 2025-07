Viajar com pets ou deixá-los em hotel? Veja dicas para uma escolha segura

Cachorro e gato / Viagem / Pets / Mala de viagem. Crédito: Kokosha Yuliya/Shutterstock

As férias escolares chegaram e muitos tutores com filhos resolvem aproveitar esse tempo para viajar. Mas e o pet da família, qual a melhor opção: levá-lo junto ou deixá-lo em um hotel especializado?



O tutor que optar por deixar o animal em um hotel deve visitar o local antes de fechar a reserva, observando limpeza, organização, segurança e qualificação da equipe.



“Verifique se o local é climatizado, possui áreas de lazer separadas por porte e comportamento, supervisão constante e profissionais treinados em comportamento animal”, explica André Faim, empresário do setor pet e cofundador da rede Lobbo Hotels.

Quem pretende levar o pet na viagem, seja na cabine ou no porão do avião, é importante “familiarizar o animal com a caixa de transporte antecipadamente, além de manter a vacinação em dia e consultar um veterinário sobre a possibilidade de uso de medicamentos calmantes são etapas necessárias”, explica Faim.

No caso de cães de grande porte, que viajam no compartimento de cargas, o empresário recomenda verificar se a área do porão é pressurizada e climatizada. “Nem todas as aeronaves oferecem essa condição e isso é muito importante, especialmente em voos longos”, alerta.

Para animais mais sensíveis, como gatos ou cães idosos, é importante buscar locais que ofereçam espaços individuais e um manejo adaptado. “A personalização do atendimento evita situações de estresse e melhora a experiência”, destaca.

A maquiadora Lara Coelho Garbossa, moradora do Espírito Santo, conta que para viajar com seus cachorros, ela faz questão de escolher sempre um hotel pet-friendly.

Antes de qualquer reserva, confirmo se o local aceita cães e se o destino é realmente interessante para eles

"Prefiro lugares em contato com a natureza, longe de ambientes agitados. E me preocupo com o bem-estar durante o trajeto: dou o remédio para enjoo recomendado e utilizo o cinto de segurança apropriado para pets. A presença deles torna a viagem muito mais especial. Assim como nós, eles têm amor pela vida e também adoram explorar novos lugares”, ressalta.

A maquiadora Lara com Maya e Caramelo em Búzios (RJ). Crédito: Acervo pessoal

O que observar antes de contratar um hotel para cães

Antes de fechar a reserva, conheça pessoalmente o local

o local Confira a rotina de higienização do local e se há protocolos regulares de desinfecção

e se há protocolos regulares de desinfecção Verifique se há cuidadores presentes durante todo o período de hospedagem, inclusive à noite

durante todo o período de hospedagem, inclusive à noite Os profissionais devem ser treinados em comportamento animal, primeiros socorros e manejo seguro

em comportamento animal, primeiros socorros e manejo seguro Verifique se o hotel promove atividades físicas e interações supervisionadas entre os animais

supervisionadas entre os animais Acompanhar o pet em tempo real por câmeras traz mais segurança para o tutor

traz mais segurança para o tutor Cães idosos, com restrições alimentares, em tratamento ou com histórico de ansiedade precisam de atenção diferenciada

