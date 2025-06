Carrapatos e pulgas: o que fazer para proteger seu pet em casa

Quem tem cães e gatos acredita que por esses animais viverem dentro de casa estão protegidos contra parasitas. Ledo engano. Pulgas e carrapatos não precisam de uma brecha muito grande para invadir o ambiente e causar sérios problemas à saúde dos pets e da família. A verdade é que esses inimigos invisíveis e persistentes são capazes de se instalar mesmo em ambientes limpos e fechados – seja em locais urbanos ou rurais –, e gerar riscos que somente a prevenção contínua pode evitar. Entender o ciclo de vida desses parasitas é o primeiro passo para proteger os animais e a si mesmo com eficácia.

“Isso acontece porque os agentes parasitários possuem ciclos de vida complexos que, se não forem interrompidos no momento certo e da forma adequada, se renovam constantemente, tornando o ambiente um lugar propício para reinfestações”.

Uma única pulga é capaz de colocar centenas de ovos em poucos dias . Conforme o pet circula pela casa, esses ovos se espalham pelo ambiente – em sofás, tapetes ou cantos dos cômodos – e continuam seu desenvolvimento fora do animal, evoluindo para larvas, depois para casulos (pupas) e, finalmente, para pulgas adultas prontas para infestar o animal e reiniciar o ciclo.

No caso dos carrapatos, o ciclo envolve quatro estágios: ovo, larva, ninfa e adulto. Após se alimentar de sangue em cada fase, o carrapato se desprende do hospedeiro e se desenvolve no ambiente, aguardando novas oportunidades para atacar.