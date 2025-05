Entre raças e vira-latas: o que pesa na hora de adotar um cão para crianças

O seu filho não para de pedir de presente um cachorro. A gente sabe que o coração dos pais sempre acaba cedendo e começa a procura em busca do pet que entrará para a família. Daí, vem a pergunta: “Existem raças com perfis mais indicados para a convivência com os pequenos?”



Para o médico-veterinário comportamentalista Paulo Deslandes, membro da Comissão Técnica de Pequenos Animais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES), a ideia de raças "ideais" para crianças é complexa e, na prática, tudo depende mais do comportamento individual do cão do que de sua origem genética.