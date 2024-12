Saiba como se preparar para receber um gatinho em casa

Um estudo, realizado com mil pessoas pela Quaest, Pesquisa e Consultoria, mostra quais são os principais motivos para se ter um pet no Brasil. De acordo com os dados, os animais trazem felicidade (98%), apoio emocional (96%) e segurança (95%). Por outro lado, as razões para não ter um bichinho incluem falta de espaço em casa (20%) e alto custo (16%).



Entre os animais que estão cada vez mais atraindo os tutores estão os gatos. Segundo dados do Instituto Pet Brasil, também de 2024, os lares brasileiros atualmente contam com 30,8 milhões de gatinhos. Mas antes de decidir levar um felino para casa, saiba que é necessário preparar o local para a chegada do novo membro da família, especialmente se for um filhote.