Árvores de Natal e gatos: como evitar desastres e garantir a magia da data

Gatos e árvore de Natal Crédito: Pexels

Basta abrir as redes sociais para encontrar vídeos divertidos de cenas entre gatos e árvores de Natal. A questão é: como o tutor de felino deve fazer para não deixar a magia da data passar sem seu maior símbolo e ao mesmo tempo evitar os acidentes inevitáveis diante do perfil curioso dos bichanos?

A jornalista Syria Luppi, tutora do gato Jonny, de 5 anos, é uma das que chegou à conclusão de que gatos e árvores de Natal não combinam. “Passei por um grande susto, certa vez ele engasgou com um dos enfeites e foi um desespero. Percebi que não estava bem porque sentia muita ânsia de vômito. Foi quando abri a sua boca e descobri um fiapo daquelas imitações de pinheiros embaixo da sua língua, por sorte ele não engoliu. E não foi fácil tirar o pedaço de enfeite da boca dele”, lembra.

A jornalista Syria Luppi e o gato Jonny, que engasgou com enfeite de Natal Crédito: Acervo pessoal

O médico-veterinário, com especialidade em clínica e cirurgia geral, Edimilson Estef da Silva, explica que as árvores de Natal podem trazer graves problemas aos gatinhos por conter partes muito pequenas que podem ser ingeridas.

“É sempre importante certificar-se que a árvore de Natal tenha uma base firme e estável, o que ajuda a evitar que caia sobre o gatinho. Opte por enfeites maiores e inquebráveis, evite linhas e tecidos, peças muito brilhantes e chamativas, pisca-pisca e produtos eletrônicos que podem gerar eletricidade caso sejam mordidos. Se houver possibilidade, monte em um local onde o gato não tenha acesso. O pinheiro artificial é uma opção melhor, visto que o natural pode conter espinhos e galhos secos que podem machucar o gato ou até mesmo, se ingerido, provocar lesões gástricas. Alguns acidentes, inclusive, podem ser fatais”, alerta Estef.

Ele explica que gatos são animais muito curiosos e caçadores por natureza, então a árvore de Natal chama muita atenção com todos aqueles enfeites brilhantes piscando e balançando. Além disso, os bichanos gostam de locais altos e fazer escaladas, por isso adoram esse símbolo natalino.

Uma boa opção é montá-la aos poucos para que o gatinho vá se acostumando com a presença dela. “O tutor pode optar por começar com tamanhos de árvores menores e ir aumentando gradativamente, a cada Natal”, sugere o médico-veterinário.

“Em caso de acidente, o tutor deve procurar um médico-veterinário imediatamente, pois alguns deles podem gerar traumas graves, ou no caso de ingestão de objetos, corpos estranhos gástricos, até mesmo com ruptura intestinal”

Confira algumas opções de árvores de Natal para tutores com felinos:

Base segura

Este túnel de gato serve como base para deixar a base da árvore de Natal mais segura. Multifuncional, dificulta que os felinos a escalem além de proporcionar divertimento para os bichanos, mantendo-os entretidos e ativos. Feito de tecido de pelúcia, possui base antiderrapante. Custa R$ 535.

Túnel de gato para árvore de Natal Crédito: Reprodução Amazon / Divulgação

Playground

Tá aí uma árvore de Natal especialmente para a alegria dos gatos e, consequentemente, dos tutores. A torre, com 109 centímetros e vários níveis, suporta gatos de todos os tamanhos. Possui poleiros superiores, postas de arranhar, rampa de sisal e locais de descanso. Um verdadeiro playground para os bichanos. A base é antiderrapante. Custa: R$ 1.201.

Árvore de Natal para gatos Crédito: Reprodução Amazon / Divulgação

Pendurar na parede

Uma boa dica de árvore de Natal à prova de gatos é essa para pendurar na parede, de 100 por 70 centímetros). De feltro, vem com 26 peças de ornamentos destacáveis. Além de ser ideal para os gatos, ainda alegram as crianças que podem ajudar a montá-la. Custa R$ 163,81.

Decorações de árvore de Natal para pendurar na parede Crédito: Reprodução Amazon / Divulgação

Tem até LED

Outra opção de árvore de Natal na parede é está toda iluminada de 1,2 metros com 112 luzes LED multicoloridas. necessita de quatro pilhas AA e possui ramos castanhos-escuros flexíveis que podem ser facilmente moldados. Vem equipada com temporizador que mantém as luzes acesas por 6 horas e desligadas por 18 horas, reacendendo automaticamente ao mesmo tempo todos os dias. Custa: R$ 381.