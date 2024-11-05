Novembro Azul: cães e gatos também sofrem com problemas de próstata

É preciso atenção à saúde dos pets Crédito: Orion/Shutterstock

Neste mês de novembro, época em que a atenção está voltada à saúde masculina, é importante destacar que cães e gatos machos também precisam de cuidados no que se refere a problemas na próstata. Para a médica-veterinária e doutora em reprodução animal, Maíra Corona, o Novembro Azul é o momento perfeito para promover a saúde dos animais de estimação.

Ela explica que a necessidade de visitas dos pets ao médico-veterinário varia de acordo com a idade e a saúde do animal. “Filhotes necessitam de consultas mais frequentes para realizar a vacinação e monitorar a saúde, enquanto cães e gatos adultos podem precisar passar por check-ups anuais. Já para os pets machos, especialmente os cães adultos, é importante a realização de exames de rotina a fim de detectar condições comuns, como problemas prostáticos” alerta.

Os sinais de problemas na próstata de pets incluem dificuldades e dor ao urinar, além de sangue na urina e esforço ao defecar. Animais mais velhos ou com condições crônicas podem necessitar de consultas semestrais ou trimestrais. Uma das condições que merece atenção especial é o criptorquidismo, onde um ou ambos os testículos dos cães machos permanecem retidos, não descendo para a bolsa escrotal.

“Essa condição, que é mais comum em raças como Boxer, Bulldog Francês e Yorkshire Terrier, pode aumentar o risco de complicações sérias, como tumores testiculares e infertilidade"

"É importante que os tutores estejam atentos e consultem um especialista caso suspeitem dessa condição, pois o tratamento, muitas vezes na forma de castração, não só protege a saúde imediata do amigo de quatro patas, mas também ajuda a prevenir a transmissão de problemas genéticos.”

Maíra Corona lembra que um mito persistente é a associação entre a castração e a prevenção do câncer de próstata. “Embora essa conexão não seja respaldada por evidências científicas e a castração não previna o câncer de próstata, o acompanhamento médico-veterinário regular e a detecção precoce de quaisquer anomalias prostáticas são essenciais para um melhor prognóstico”, frisa.

Problemas de próstata são mais comuns em cães mais velhos, geralmente a partir dos sete anos, e menos frequentes em gatos. No entanto, dados sobre a incidência de câncer de próstata em animais de estimação no Brasil ainda são escassos, o que destaca a importância de estudos mais abrangentes.