Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • 8 raças de cachorro mais inteligentes do mundo
Mundo animal

8 raças de cachorro mais inteligentes do mundo

Além de ótimos companheiros, esses cães são fáceis de treinar e se adaptam bem a diferentes situações
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 16:36

Alguns cachorros se destacam pela inteligência (Imagem: Marcel Blanc | Shutterstock)
Alguns cachorros se destacam pela inteligência Crédito: Marcel Blanc | Shutterstock
O mundo dos cães é diverso, com raças de diferentes portes, personalidades e habilidades que conquistam tutores ao redor do planeta. Dentro desse universo, alguns se destacam pela inteligência, que pode ser definida como a capacidade de aprender comandos rapidamente, resolver problemas e realizar tarefas específicas. Ter um cachorro inteligente pode trazer muitas vantagens, como facilidade de treinamento e a habilidade de desempenhar funções importantes, desde companhia até trabalhos como resgates e terapias.
Abaixo, conheça 8 raças de cachorro mais inteligentes do mundo!

1. Border collie

O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo (Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock)
O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo  Crédito: LSphotoCZ | Shutterstock
Originário da Escócia e Inglaterra, o border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo. Esta raça foi desenvolvida para pastoreio, e seus reflexos rápidos e capacidade de resolver problemas o tornam um dos favoritos para competições e tarefas de trabalho. Além disso, ele aprende comandos com poucas repetições e é conhecido por sua energia e necessidade de estímulos mentais constantes.

Veja Também

Veja as 7 menores raças de cachorro do mundo

6 maneiras como o cachorro demonstra carinho por você

2. Poodle

O poodle é um cachorro que aprende com facilidade (Imagem: OLESYA BOLTENKOVA | Shutterstock)
O poodle é um cachorro que aprende com facilidade  Crédito: OLESYA BOLTENKOVA | Shutterstock
Com origem ligada à França e à Alemanha, os poodles, em todas as suas variedades (toy, miniatura e padrão), são muito inteligentes e versáteis. Originalmente criados para caça na água, eles hoje são populares tanto por suas habilidades atléticas quanto por sua facilidade de aprendizado. Sua capacidade de adaptação os torna ótimos cães para famílias e competições.

3. Pastor alemão

O pastor alemão, devido à inteligência, costuma trabalhar como cão de resgate ou policial (Imagem: Sabine Hagedorn | Shutterstock)
O pastor alemão, devido à inteligência, costuma trabalhar como cão de resgate ou policial Crédito: Sabine Hagedorn | Shutterstock
Conhecido por sua coragem e lealdade, o pastor alemão – originário da Alemanha – é amplamente utilizado como cão policial e de resgate devido à sua alta inteligência e capacidade de aprendizado rápido. Esta raça é disciplinada, protetora e precisa de bastante treinamento e exercício para se manter saudável e ativa.

4. Golden retriever

O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia (Imagem: Nikaletto | Shutterstock)
O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia  Crédito: Nikaletto | Shutterstock
Famoso por seu temperamento amigável, o golden retriever – que tem as raízes ligadas à Escócia – é altamente treinável e frequentemente usado como cão-guia e em terapias. Ele é rápido para aprender novos comandos e tem uma personalidade equilibrada, o que o torna uma das raças mais populares no mundo.

5. Doberman

O doberman aprende comandos com muita facilidade devido à sua inteligência (Imagem: Jelizaveta Karakaja | Shutterstock)
O doberman aprende comandos com muita facilidade devido à sua inteligência Crédito: Jelizaveta Karakaja | Shutterstock
Criado na Alemanha como cão de guarda, o doberman é um animal rápido, leal, obediente e inteligente, facilitando o treinamento. Além disso, é altamente alerta e vigilante. Apesar de sua aparência intimidadora , é gentil com a família e precisa de um tutor experiente que possa proporcionar treinamento e exercício regular.

6. Labrador retriever

O labrador retriever é conhecido pela natureza gentil e brincalhona (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock)
O labrador retriever é conhecido pela natureza gentil e brincalhona Crédito: Radomir Rezny | Shutterstock
Descendente de cães de pesca do Canadá, o labrador retriever é inteligente e ama agradar, o que o torna altamente treinável e excelente para diversas funções, desde companheiro de família até cão-guia, de terapia e de resgate. Essa raça é naturalmente enérgica e brincalhona, necessitando de bastante exercício físico e estimulação mental para se manter saudável e feliz.

7. Rottweiler

O rottweiler é um animal muito brincalhão e fiel a quem ama (Imagem: otsphoto | Shutterstock)
O rottweiler é um animal muito brincalhão e fiel a quem ama Crédito: otsphoto | Shutterstock
Originário da Alemanha, o rottweiler é um cachorro de temperamento firme, seguro de si, dedicado e alerta. É também muito inteligente e obediente. Além disso, costuma ser leal e muito protetor. É um animal bastante brincalhão e afetuoso, e adora estar perto das pessoas que ama. A lealdade e o instinto de proteção fazem dele um excelente cão de guarda, capaz de identificar situações de perigo.

8. Pastor australiano

Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock)
Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares Crédito: Mariya Kuzema | Shutterstock
Apesar de não ser originário da Austrália, o pastor australiano foi desenvolvido nos Estados Unidos como cão de pastoreio. Trata-se de um animal altamente enérgico e precisa de atividade física e mental para evitar comportamentos destrutivos. Além disso, é um cachorro leal, inteligente e ótimo em competições de obediência.

Veja Também

7 curiosidades sobre o sono dos cachorros

4 características do cachorro da raça samoieda

5 benefícios dos passeios para os cachorros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Mundo Animal Pets
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lateral do Rio Branco pede "desculpas" após vexame na Copa Verde
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados