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6 maneiras como o cachorro demonstra carinho por você

Veja como o cão utiliza alguns comportamentos para expressar o quanto o tutor é importante para ele
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Junho de 2024 às 12:00

Imagem Edicase Brasil
Por meio do comportamento, os cachorros demonstram afeto de diversas maneiras Crédito: ViDI Studio | Shutterstock
O cachorro é conhecido como o melhor amigo do homem, e isso se deve em grande parte ao forte vínculo emocional que ele é capaz de criar com seu tutor. Nesse sentido, os cães conseguem demonstrar afeto e lealdade de diversas maneiras por meio do comportamento, e reconhecer e valorizar essas formas de carinho fortalece ainda mais essa relação especial. A seguir, veja algumas delas!

1. Abanar o rabo

Abanar o rabo vigorosamente pode significar que o cachorro está contente em ver o tutor, sendo este um sinal claro de felicidade e afeição. O movimento se sincroniza com um corpo relaxado e expressão facial alegre.

2. Seguir você por toda parte

Seu cachorro segue você por toda a casa (inclusive no banheiro)? Isso mostra que ele se sente seguro e confortável em sua companhia! Esse comportamento reflete a necessidade de proximidade e a confiança que ele tem em você.

3. Encostar-se em você

Quando o cachorro se deita em seu colo, encosta em você ou se aninha ao seu lado na cama ou no sofá, significa que ele está buscando conforto e proteção. Isso mostra que ele te vê como uma figura de segurança e confia em sua presença.
Imagem Edicase Brasil
As lambidas são um sinal dos cães de afeto e ligação (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito:

4. Lambidas

Lamber – ou, como alguns tutores chamam, “lambeijo” – é outra maneira como os cachorros costumam expressar afeto. Trata-se de um comportamento instintivo que pode ser comparado ao cuidado e à limpeza que as mães caninas proporcionam aos seus filhotes. Dessa maneira, as lambidas são um sinal de afeto e ligação emocional.

5. Trazer brinquedos

Quando o cachorro traz os brinquedos favoritos dele para você, significa que ele está compartilhando o que tem de mais precioso. Além disso, esse tipo de comportamento evidencia que ele quer interagir e brincar com você, reforçando o vínculo de amizade e confiança.

6. Saudação animada

Quando você chega em casa e é recebido com uma saudação muito animada, com pulos e latidos alegres, isso demonstra que seu cachorro está feliz de te ver. Esse tipo de comportamento é um sinal claro de que ele gosta muito da sua companhia e sente sua falta quando você está fora.

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