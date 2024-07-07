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Mundo pet

Veja as 7 menores raças de cachorro do mundo

De papillon a chihuahua, conheça cães que encantam as pessoas devido ao tamanho extremamente pequeno
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Raças de cachorros pequenos encantam por seu tamanho e fofura Crédito: Nikaletto | Shutterstock
No vasto mundo canino, há uma incrível diversidade de raças de cachorros, cada uma com suas próprias características únicas e encantadoras. Entre elas, algumas se destacam pelo seu tamanho extremamente pequeno, combinando fofura e companheirismo de uma maneira singular. A seguir, conheça algumas das menores raças de cães do mundo!

1. Spitz alemão anão

Imagem Edicase Brasil
Spitz alemão anão tem a pelagem fofa e é muito inteligente Crédito: Firn | Shutterstock
Ele é originário da Alemanha e da Polônia. Pesa entre 1,4 e 3,2 kg e mede de 15 a 18 cm de altura. Tem a pelagem fofa e densa, geralmente em tons de laranja, preto ou branco. É um cachorro ativo, inteligente e amigável. Gosta de atenção e pode ser um pouco teimoso, mas é ótimo para companhia.

2. Papillon

Imagem Edicase Brasil
Papillon é um animal alegre, amigável e inteligente Crédito: Mariya Kuzema | Shutterstock
O papillon é originário da França e da Bélgica. Pesa entre 2,3 e 4,5 kg e mede até 28 cm de altura. Seu nome, que significa “borboleta” em francês, faz referência às suas orelhas grandes e peludas que lembram asas de borboleta. É um animal alegre, amigável e muito inteligente. Adora brincar e se dá bem com crianças e outros animais.

3. Poodle toy

Imagem Edicase Brasil
Poodle toy tem pelagem encaracolada e é fácil de treinar Crédito: Javier Zapatero | Shutterstock
Originário da França, o poodle toy pesa entre 2 e 3 kg e mede até 28 cm de altura. Ele tem a pelagem encaracolada e densa, que pode variar nas cores. É uma raça muito inteligente, fácil de treinar e muito apegada aos tutores. Além disso, adora aprender truques e é muito sociável.

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4. Dachshund miniatura

Imagem Edicase Brasil
Dachshund miniatura tem o corpo longo, patas curtas e é muito corajoso Crédito: michaela.bilovska | Shutterstock
O dachshund miniatura é um cachorro originário da Alemanha. Ele pesa entre 4 e 5 kg e mede até 21 cm de altura. É uma raça com o corpo longo e patas curtas, com pelagem que pode ser curta ou longa. É um animal corajoso, independente e muito leal. Gosta de caçar e explorar, mas também adora estar com a família.

5. Yorkshire terrier

Imagem Edicase Brasil
Yorkshire terrier mede cerca de 20 cm e é corajoso e cheio de energia Crédito: SasaStock | Shutterstock
Originário da Inglaterra, o yorkshire terrier pesa até 3,2 kg e mede cerca de 20 cm de altura. Ele tem a pelagem longa, sedosa e brilhante, geralmente em tons de aço azul e marrom. É um cachorro corajoso, cheio de energia e muito leal. Ele tem o instinto de latir para estranhos ou qualquer coisa que considere uma ameaça.

6. Chihuahua

Imagem Edicase Brasil
O chihuahua é um animal corajoso e muito apegado ao tutor  Crédito: Evgeniia Shikhaleeva | Shutterstock
O chihuahua é um cachorro originário do México. Pesa entre 1 e 3 kg e mede até 20 cm de altura. Ele tem a cabeça arredondada e orelhas grandes e eretas. Seu pelo pode ser curto ou longo. É um animal corajoso, alerta e muito apegado ao tutor. Apesar do tamanho, pode se mostrar territorial e protetor.

7. Pinscher zero

Imagem Edicase Brasil
Pinscher zero tem pelagem curta e é extremamente ativo Crédito: Oleg Samoylov | Shutterstock
Originário da Alemanha, o pinscher tamanho zero mede até 20 cm de altura e pesa, em média, 2,5 kg. Possui a pelagem curta e densa. Trata-se de um cachorro extremamente ativo e enérgico. Reconhecido por sua lealdade e afeto, é altamente valorizado como animal de companhia.

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