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Saúde animal

Confira 7 vegetais para incluir na alimentação do cachorro

De brócolis a pepino: veja como esses alimentos podem favorecer a saúde do seu animal de estimação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 17:00

Imagem Edicase Brasil
Incluir vegetais na dieta dos cachorros é uma excelente maneira de fornecer petiscos saudáveis Crédito: Kasefoto | Shutterstock
O cuidado com a alimentação é essencial para a saúde dos cachorros, influenciando diretamente seu bem-estar e longevidade. Neste contexto, a inclusão de alguns vegetais pode ser uma excelente maneira de fornecer petiscos saudáveis e nutritivos, aproveitando os benefícios que esses alimentos oferecem. Isso porque eles podem complementar a dieta, fornecendo vitaminas, fibras e antioxidantes.
A seguir, confira 7 vegetais para inserir na alimentação do cachorro!

1. Cenoura

A cenoura é rica em betacaroteno, que se converte em vitamina A no organismo do cachorro. Assim, favorece a visão do animal, melhora a pele e fortalece o sistema imunológico. Além disso, esse vegetal é benéfico para a saúde bucal dos cães, pois ajuda a remover a placa e fortalecer os dentes.

2. Brócolis

O brócolis é uma excelente fonte de folato, fibras e vitaminas C e K. O consumo deste vegetal pelos cães ajuda a melhorar a digestão, a fortalecer o sistema imunológico e a fornecer suporte antioxidante, protegendo as células do corpo do animal contra danos dos radicais livres.

3. Abóbora

A abóbora é rica em fibras, sendo benéfica para a digestão do cachorro. Além disso, pode ajudar em casos de diarreia e constipação. Este tipo de vegetal também é rico em vitaminas A, C, E e antioxidantes, bons para a saúde geral do cão.

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4. Batata-doce

A batata-doce contém fibras alimentares, vitamina B6 e C, betacaroteno e potássio. Dessa maneira, ela ajuda na digestão, mantém a pele saudável e é uma excelente fonte de energia para o cachorro, uma vez que é fonte de carboidratos complexos.
Imagem Edicase Brasil
O pepino ajuda a manter os animais hidratados Crédito: New Africa | Shutterstock

5. Pepino

O pepino é um vegetal rico em água, ajudando na hidratação do animal, e com baixo teor calórico. Além disso, contém vitaminas do complexo B, bem como vitamina K e C. Este vegetal pode ser um petisco interessante para o cachorro, pois é crocante e refrescante.

6. Abobrinha

A abobrinha é rica em fibras e vitaminas B6, C e K, além de minerais como manganês. O consumo deste vegetal favorece a digestão e ajuda a preservar a saúde da pele. Ademais, é uma opção de baixa caloria para ajudar a manter o peso do cachorro sob controle.

7. Beterraba

A beterraba é rica em fibras, folato, manganês, zinco, potássio e vitaminas A, C e do complexo B. Dessa maneira, ela ajuda a melhorar a digestão, promove a saúde do coração, auxilia o sistema imunológico e contribui para manter os músculos fortes.

Cuidado importante

É fundamental que esses vegetais não substituam a alimentação principal do cachorro, como a ração, que é formulada para atender todas as necessidades nutricionais do animal. Além disso, é essencial consultar um veterinário antes de introduzir qualquer novo alimento na dieta do pet , pois, embora sejam seguros para a maioria, alguns cães podem ter particularidades ou restrições alimentares específicas.

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