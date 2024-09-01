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Conquista corações

4 características do cachorro da raça samoieda

Ele cativa tutores ao redor do mundo com sua pelagem branca, sorriso característico e personalidade encantadora
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Setembro de 2024 às 13:30

Imagem Edicase Brasil
O samoieda é um cachorro amigável e afetuoso (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito:
Originário das regiões geladas da Sibéria e do norte da Rússia, o samoieda é uma raça antiga, desenvolvida pelas tribos Samoyed. Esse cachorro era utilizado para puxar trenós, pastorear renas e até mesmo aquecer seus tutores nas longas noites frias, dormindo com eles nos abrigos. Além de sua habilidade para o trabalho, ele conquistou corações pelo mundo devido à sua beleza e ao seu temperamento afetuoso.
Abaixo, confira 4 características interessantes do cachorro da raça samoieda.

1. Aspectos físicos

O samoieda é um cão de porte médio , medindo cerca de 53 cm e pesando em torno de 20 kg. Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), sua pelagem é dupla, composta por um subpelo macio e denso que o protege contra o frio intenso, e uma camada externa mais longa e áspera. Ele pode apresentar as cores branco puro, creme ou branco com biscoito. 

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Sua expressão única, conhecida como “sorriso do samoieda”, é formada pelos olhos amendoados, escuros e brilhantes, em combinação com os cantos dos lábios ligeiramente curvados para cima, conferindo ao cachorro uma aparência sempre alegre. As orelhas são triangulares, pequenas e eretas.

2. Temperamento e personalidade

O samoieda é um animal amigável. De acordo com a CBKC, ele possui um instinto de caça muito leve, sendo naturalmente social e apegado aos seus tutores. É uma raça que não é indicada para guarda, pois sua natureza é extremamente dócil e sociável. 
É um cachorro que se dá bem com crianças e outros animais, sendo um companheiro leal e carinhoso. No entanto, seu temperamento alegre e enérgico requer bastante interação social e estímulos diários, como passeios e brincadeiras. 
Imagem Edicase Brasil
Alguns cuidados são fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar o samoieda Crédito: Julia Pavaliuk | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Para garantir sua saúde e bem-estar, é essencial que o tutor ofereça uma alimentação balanceada, rica em nutrientes que favoreçam a manutenção de sua energia e a qualidade de sua pelagem. A escovação regular, por sua vez, é importante para evitar nós e controlar a queda de pelos, que é intensa principalmente durante as trocas de estação. 
Além disso, é essencial monitorar a saúde do samoieda, pois a raça é predisposta a problemas como displasia de quadril e algumas doenças oculares. Dessa maneira, acompanhamento veterinário regular ajuda a prevenir e tratar qualquer problema de saúde de forma precoce. 

4. Educação e socialização

O samoieda é um cachorro inteligente e aprende rapidamente, especialmente quando motivado por técnicas de adestramento positivo, que envolvem recompensas e elogios. Contudo, devido à sua independência natural, ele pode ser um pouco teimoso, exigindo paciência e consistência durante o treinamento. Ademais, a socialização precoce, com outras pessoas e animais, é fundamental para evitar comportamentos indesejados como a timidez ou a agressividade. 

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