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Conheça 4 características do cachorro da raça bernese

Com um temperamento doce e uma pelagem tricolor, ele encanta tutores ao redor do mundo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 15:00

Imagem Edicase Brasil
Cachorros da raça bernese encantam por sua pelagem, temperamento afetuoso e adaptabilidade Crédito: Eve Photo graphy | Shutterstock
O bernese mountain dog, também conhecido como boiadeiro de berna, é uma raça que tem suas raízes nas fazendas da Suíça, especialmente na região de Berna. Originalmente utilizado como cão de guarda, tração e condução de gado, ele é apreciado mundialmente por sua pelagem tricolor, temperamento afetuoso e adaptabilidade.
A seguir, confira algumas características interessantes do cachorro da raça bernese!

1. Aspectos físicos

Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o bernese é um cachorro de grande porte, com uma altura variando entre 64 e 70 cm para machos e entre 58 e 66 cm para fêmeas. Seu peso pode variar de 36 a 50 kg.

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Ele tem a pelagem longa e tricolor, composta por preto intenso, manchas castanho-avermelhadas e áreas brancas estrategicamente distribuídas, como na cabeça, peito e patas. Seu corpo é robusto e harmonioso, com membros fortes que refletem sua origem como cachorro de trabalho nas montanhas.

2. Temperamento e personalidade

O bernese é conhecido por seu temperamento equilibrado e confiável. Conforme o padrão descrito pela CBKC, ele é um cão vigilante e corajoso em situações cotidianas, mas também extremamente amável e leal. Essa combinação de características faz dele um excelente companheiro para famílias, especialmente aquelas com crianças. Sua personalidade pacífica e segura também contribui para que ele seja sociável com estranhos e outros animais, desde que bem socializado. 
Imagem Edicase Brasil
Por ser uma raça de grande porte, o bernese requer uma dieta equilibrada e rica em nutrientes  Crédito: New Africa | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser uma raça de grande porte, o bernese requer uma dieta equilibrada e rica em nutrientes, especialmente durante a fase de crescimento. Para isso, é importante oferecer alimentos de alta qualidade e adequados, conforme recomendação do médico-veterinário.
Além disso, devido ao seu tamanho, a raça é propensa a problemas como displasia de quadril e cotovelo. Portanto, é fundamental manter visitas regulares ao veterinário, garantir a vacinação em dia e realizar exames periódicos para monitorar a saúde do animal.

4. Educação e socialização

O bernese é um cão inteligente e relativamente fácil de treinar, especialmente quando o adestramento começa desde filhote. Isso porque ele responde muito bem a técnicas de reforço positivo, como petiscos e elogios. Ademais, a socialização e a exposição a diferentes ambientes, pessoas e outros animais é essencial para evitar comportamentos tímidos ou inseguros na vida adulta.

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