Os cães e os gatos também podem adquirir doenças que colocam sua saúde em risco Crédito: Bachkova Natalia | Shutterstock

Cães e gatos, assim como os humanos, estão sujeitos a uma série de doenças que podem representar riscos à sua saúde e vida. Por esse motivo, é essencial conhecer as principais condições que podem afetá-los, bem como estar atento aos sintomas. Ao reconhecer os sinais precoces, como alterações no comportamento, apetite ou atividade física, é possível agir rapidamente para buscar ajuda veterinária adequada. Além disso, conhecer as medidas preventivas pode ajudar a proteger os pets .

A seguir, confira 5 doenças comuns em cachorros e gatos!

1. Raiva

A raiva é uma doença viral que pode afetar todos os mamíferos, incluindo cães, gatos e humanos. Ela é transmitida pela mordida de um animal infectado. Os sintomas incluem alterações de comportamento , agressividade, salivação excessiva, paralisia e morte. Essa é uma condição que não tem tratamento ou cura; assim sendo, a prevenção é extremamente importante.

Para isso, é recomendado vacinar os animais contra a raiva. “Tratando-se da vacinação contra raiva, considerada vacina essencial para cães e gatos, a recomendação é que recebam dose única a partir de 12 a 16 semanas de idade e revacinados anualmente”, explica Marina Tiba, médica-veterinária e gerente de produtos da Unidade de Animais de Companhia da Ceva Saúde Animal.

2. Dermatofitose (micose)

A dermatofitose, também conhecida como micose, é uma infecção fúngica que afeta pele, pelos e unhas de cães e gatos. Ela é causada pelo contato direto com animais infectados, objetos contaminados ou solo. Os sintomas da condição incluem lesões circulares na pele, perda de pelos, prurido (coceira) e crostas.

Para o tratamento, recomenda-se consultar um médico-veterinário, que poderá recomendar a administração de antifúngicos tópicos e orais, além de medidas de higiene para eliminar esporos do ambiente. Para prevenir esse tipo de doença, é importante manter uma boa higiene, evitar contato com animais infectados e tratar prontamente os pets doentes.

O consumo regular de água é importante para prevenir doença renal em cães e gatos Crédito: Andrii Anna photograp | Shutterstock

3. Doença renal crônica (DRC)

A doença renal crônica (DRC) é uma condição progressiva que afeta a função renal em cães e gatos, mais comum em animais idosos. Ela acontece por senilidade, ou seja, quando o rim do pet adulto ou idoso perde a sua capacidade funcional. Os sintomas incluem aumento da sede e da urinação, perda de apetite, perda de peso, vômitos e letargia.

Para a doença renal crônica, não há cura, mas a progressão pode ser gerenciada com dieta especial, medicamentos para controlar os sintomas e fluidoterapia. A fim de prevenir a condição, é fundamental monitorar a saúde renal, especialmente em animais mais velhos, e oferecer uma dieta balanceada. “Oferecer água com frequência ao pet é mais que fundamental, afinal a falta dela dificulta que os órgãos trabalhem corretamente”, completa Thais Matos, veterinária da DogHero.

4. Otite

A otite é uma inflamação do ouvido. Não há uma causa específica, pois pode ser derivada de diversos fatores, como inflamações, infecções bacterianas, ectoparasitos como sarna, carrapatos e larvas de mosca, traumas, neoplasias e corpos estranhos.

Os sintomas mais comuns são: “dor, desconforto e prurido frequentes, podendo ter ainda secreção purulenta, sanguinolenta e odor forte. O animal também pode ficar apático, sem vontade de se alimentar e de brincar”, lista Valéria Natascha Teixeira, médica-veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Tratar a otite em cães e gatos é importante para evitar que a doença se agrave. “A partir do diagnóstico específico, o médico veterinário irá definir os medicamentos para cada tipo de agente, ou recomendar uma cirurgia, se for necessária”, explica.

Alguns hábitos simples podem ajudar a evitar a condição. O primeiro deles é ficar atento aos sintomas, além de visitar regularmente o veterinário para avaliar a saúde do animal e manter a higiene e a limpeza da orelha do pet .

5. Doença do carrapato (erliquiose)

A erliquiose, popularmente chamada doença do carrapato, é transmitida pela picada de carrapatos infectados com as bactérias Ehrlichia spp. e Anaplasma spp . O animal doente pode apresentar febre, perda de apetite, letargia, dor articular, hemorragias, problemas respiratórios e renais.

Para o tratamento, recomenda-se consultar um médico- veterinário , que poderá recomendar o uso de antibióticos, anti-inflamatórios e terapia de suporte para controlar os sintomas e as infecções secundárias.

“A higiene do ambiente, inspeção dos animais após passeios, banhos e uso de produtos para combater os ectoparasitos são as principais formas de prevenção para pulgas, piolhos, carrapatos e doenças transmitidas por eles”, aconselha Valéria Natascha Teixeira.