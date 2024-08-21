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Comportamento

Itens para cachorro, gato e cavalo são os mais buscados pelos capixabas em loja on-line

Levantamento ainda revela que as mulheres são as mais ativas nas pesquisas, especialmente na faixa etária de 25 a 34 anos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 12:04

cachorros são os preferidos dos capixabas em buscas e vendas em plataforma online
Cachorros são os preferidos dos capixabas em buscas e vendas em plataforma online Crédito: Reprodução Vecteezy
Os tutores de pets no Espírito Santo estão cada vez mais exigentes quando o assunto é o bem-estar de seus animais de estimação. Segundo dados recentes da marketplace Shopee, os cachorros são os preferidos nas buscas e compras de produtos para pets na plataforma. As estatísticas revelam que mais de 60% das pessoas no estado procuram por itens voltados para cães, enquanto 39% mostram preferência por produtos para gatos.
Em termos de perfil demográfico, as mulheres do ES são as mais ativas nas pesquisas por itens para pets, especialmente na faixa etária de 25 a 34 anos. Isso indica que jovens adultas estão liderando as compras de artigos para seus animais, buscando desde produtos básicos até mimos mais sofisticados.
Entre os itens mais vendidos para cachorros no Estado, os tapetes higiênicos sanitários lideram as vendas, seguidos por máquinas de tosa, hidratantes específicos para pets, e grades de proteção. Esses produtos refletem uma preocupação crescente dos capixabas com a higiene, saúde e segurança de seus animais de estimação.
Curiosamente, além de cães e gatos, os cavalos também têm uma presença significativa nas buscas online no Espírito Santo. Produtos voltados para equinos, como acessórios de montaria e itens de cuidado especializado, representam uma fatia importante das vendas, com mais de 25% das buscas relacionadas a esses animais. Peixes, coelhos e calopsitas também aparecem na lista dos pets mais buscados, mostrando a diversidade de interesses dos tutores capixabas.
Confira a lista dos 10 animais mais buscados no Espírito Santo, que vão além do cão e do gato:
  • Cavalo 25.26%
  • Peixe 17.29%
  • Coelho 14.47%
  • Vaca 11.54%
  • Calopsita 11.00%
  • Tartaruga 5.68%
  • Hamster 4.76%
  • Boi 4.74%
  • Porquinho da Índia 2.67%
  • Porco 2.57%

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