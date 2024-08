Dicas de cuidados com os animais nos dias mais frios

É fundamental atenção aos espaços onde eles passam a maior parte do tempo e costumam dormir. Crédito: Pexels

Apesar do inverno ainda não ter chegado com força, os dias têm ficado relativamente mais frios, principalmente quando a tarde começa a dar o ar da graça. E nesse caso, assim como nós humanos, os pets também precisam de alguns cuidados básicos a fim de garantir sua saúde e bem-estar.



E nesse período, é importante mudar alguns hábitos visando ajudar a reforçar a imunidade dos animais de estimação, principalmente filhotes e idosos, como explica o médico-veterinário Kauê Ribeiro, da Vetnil.

“É primordial garantir que a vacinação esteja em dia, pois, nesse período, algumas doenças, como a rinotraqueite felina e a tosse dos canis, acometem os pets com mais frequência. Vale também consultar um especialista sobre a necessidade de vermifugação e administração de prebióticos, probióticos e outros suplementos que ajudem a reforçar as defesas do organismo”, destaca.

Confira algumas dicas para garantir a saúde do pet em dias mais frios:

Higiene. Pensando na higiene dos pets, especialmente dos cães, Ribeiro ressalta que os banhos podem ser mantidos no período, no entanto, com frequência reduzida. “Manter o animal limpo é um ato de cuidado, mas nos dias frios o ideal é escolher um horário mais quente para dar o banho e secá-lo bem depois disso. As orelhas também merecem atenção para evitar a proliferação de fungos e bactérias. Animais de pelo longo podem ter as tosas espaçadas, pois isso ajuda a trazer mais conforto térmico. No caso dos felinos, banhos sem indicação de um médico-veterinário não são recomendados”.

Aconchego. Nesta época, também é fundamental atenção aos espaços onde eles passam a maior parte do tempo e costumam dormir. “Quando o pet fica na área externa da casa, o cuidado deve ser ainda maior. É necessário garantir que o animal esteja abrigado do vento e das chuvas e que sua casinha ou caminha seja elevada para evitar a umidade e a friagem do chão. Colocar alguns cobertores ou vestir algumas roupas mais quentes também contribui para um melhor conforto térmico”.

Alimentação. É normal que os pets sintam mais fome e apresentem um comportamento mais sedentário neste período. “Por isso, é importante ficar atento para que a quantidade de alimento ingerido pelo animal não ultrapasse a recomendação diária e que exercícios físicos sejam incentivados”.

Exercícios. É muito importante garantir que os pets mantenham uma rotina de exercícios e passeios. “Com as temperaturas mais baixas, alguns tutores acabam adiando essas atividades, o que deve ser evitado. Elas são importantes para manter a saúde física e mental, além de ajudar a controlar o peso dos animais”.

Suplementação. Para ajudar os tutores na rotina de cuidados com o seu pet durante o inverno, existem no mercado suplementos com ação antioxidante, indicados para as diversas fases da vida dos animais, além de probióticos destinados a auxiliar na regulação da microbiota intestinal. “Mas é fundamental antes de tomar qualquer decisão nesse sentido, consultar um médico-veterinário para dar as orientações necessárias”.

