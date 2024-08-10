5 curiosidades surpreendentes sobre os cachorros

As características marcantes dos cachorros tornam eles ainda mais fofos e encantadores Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Conhecido internacionalmente como “o melhor amigo do homem”, o cachorro não ganhou esse título à toa. Esse amor começou há cerca de 12 mil anos, quando os cães começaram a ser domesticados na Europa e no Extremo Oriente, a partir de duas populações diferentes de lobos. De lá para cá, a domesticação permitiu o surgimento das mais variadas raças.

A médica-veterinária e coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, Juliana Dias Martins, diz que os cães são ótimos companheiros para os seres humanos desde a infância, desenvolvendo nas crianças o senso de responsabilidade e cuidado , até a nossa vida adulta, nos fazendo companhia.

“Durante a pandemia, muitas pessoas decidiram adotar animais de estimação, o que é maravilhoso. No entanto, é importante lembrar que os cães e outros animais são seres que necessitam de afeto, cuidado e atenção. Por isso, a decisão de adotar um animal deve ser tomada com responsabilidade”, analisa a especialista

A seguir, a veterinária lista algumas curiosidades sobre os cachorros que todo tutor de cachorro deve saber. Confira!

1. Fazem caretas irresistíveis de propósito

Pesquisadores da Universidade de Portsmouth, nos Estados Unidos, conduziram um estudo com ajuda de um dispositivo em que analisaram os músculos faciais de 27 cachorros. O resultado foi a constatação de que os cães que mais levantavam a sobrancelha e arregalavam os olhos foram adotados mais rápido no abrigo em que estavam à espera de um tutor. Acredita-se que esse comportamento também era comum entre os lobos, seus parentes distantes – conseguindo assim serem aceitos entre os humanos –, e ficou registrado na memória dos cães.

Outro estudo, conduzido pela Universidade de Howard, também nos Estados Unidos, indicou que os cachorros desenvolveram músculos ao redor dos olhos e do focinho, o que acabou, durante milhares de anos de evolução, reforçando laços e a comunicação com o ser humano.

2. Giram antes de deitar para se protegerem

Esse comportamento foi herdado dos ancestrais lobos, e nada mais é do que uma forma de defesa contra predadores. Ao girar, os cachorros conseguem sentir a direção do vento. Assim, eles se deitam na direção contrária e, caso algum outro animal sinta o seu cheiro e se aproxime para atacar, ele já estará em uma posição de frente, de defesa.

Cientistas especulam que a inteligência dos cachorros é similar à de um bebê humano de dois anos Crédito: Mary Swift | Shutterstock

3. São extremamente inteligentes

Especula-se entre os cientistas que os cachorros têm uma inteligência que pode ser equiparada à de um bebê humano de dois anos, podendo compreender até 250 palavras e alguns numerais. Além disso, qualquer tutor sabe como a comunicação dos cães é clara e objetiva: ele sabe muito bem como mostrar quando está com fome, sede ou, ainda, quando quer pedir alguma coisa.

4. Seus focinhos funcionam como digitais

Os focinhos desses animais se assemelham às digitais humanas: são únicos, nenhum cachorro tem igual ao de outro. Além disso, o olfato dos cães é muito apurado, eles possuem até 220 milhões de células olfativas (os seres humanos possuem apenas 5 milhões delas). Tanto poder permite a eles até farejar doenças, como câncer e diabetes, no organismo dos seres humanos a partir do cheiro de proteínas.

5. Marcam território quando se sente ameaçados