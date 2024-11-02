10 raças de cachorro ideais para te acompanhar nos esportes e aventuras

Pastor Alemão Crédito: Yuri Shirokov/Shutterstock

A tendência de levar os cachorros na prática de esportes e aventuras cresce cada vez mais e conquista os amantes de pets que gostam de se manter ativos. Seja nas praias, esportes em geral, corridas, trilhas, acampamentos e até nas viagens, os cães são os melhores amigos do homem e topam qualquer desafio ao lado dos tutores.

Essas atividades são benéficas para a saúde dos humanos e pets e ajudam a passar mais um tempo de qualidade com seu bichinho de estimação. Quem não quer deixar o amigo de quatro patas em casa para se exercitar e cair no mundo pode optar por uma das raças desta lista. Vem conferir!

1. Border Collie

Considerada a raça mais inteligente do mundo, o Border Collie é obediente, cheio de energia e pode aprender rapidamente esportes e jogos. A raça de pastoreio originária do Reino Unido não se cansa fácil e adora correr e fazer longas caminhadas. Perfeito para quem entrou na febre das corridas de rua ou gosta de fazer trilhas na natureza!

Border collie Crédito: Shutterstock

2. Galgo Inglês

Também conhecida como Greyhound, essa outra raça inglesa ocupa o topo do ranking das raças de cachorro mais rápidas do mundo, podendo chegar a até 72 km/h. De porte atlético alongado e muito comum em corridas de cães, os Galgos são dóceis e enérgicos. Essa raça topa correr longas distâncias - com o tutor ou acompanhando a bicicleta - e praticar esportes radicais.

3. Weimaraner

Obediente e muito ágil, o Weimaraner também é uma ótima companhia para as corridas de bike. Essa raça alemã cheia de energia também está pronta para te acompanhar em trilhas e esportes aquáticos. Um companheiro ideal para quem pratica natação!

4. Golden Retriever

Quando o assunto é natação, a estrela é o Golden Retriever. A raça da Grã-bretanha adora nadar, sendo uma boa companhia para os "praieiros”. Eles também gostam de brincar de buscar, já que o título “retriever” significa “trazer de volta”. Seja no mar, na piscina ou no lago, o importante é garantir muita água para gastar a energia do Golden.

5. Labrador Retriever

Por falar em “retriever”, o Labrador é outra raça que topa tudo. Grande, dócil e brincalhão, esse cachorro de origem canadense adora se manter ativo e se diverte em qualquer aventura. Os labradores também adoram água e suas atividades favoritas são nadar, correr e buscar objetos. Ah, eles também são ótimos em fazer bagunça e brincar na lama!

Labrador Retriever Crédito: capt.efird/Shutterstock

6. Jack Russell Terrier

Para quem prefere raças de pequeno porte, o Jack Russell Terrier é a escolha ideal. A raça do Reino Unido se dá bem com crianças e vive bem em apartamentos, mas tem energia de sobra para gastar ao ar livre e correr.

7. Pastor Alemão

Conhecido principalmente por ser usado nos serviços da polícia, o Pastor Alemão é obediente, apegado ao tutor e muito inteligente. Essa raça de faro apurado gosta de explorar a natureza e correr, sendo uma ótima companhia para longas caminhadas, corridas e trilhas.

8. Pastor Belga Malinois

Também usado na polícia, o Pastor Belga Malinois está ganhando popularidade e se dá bem com corrida e esportes aquáticos. Por ser uma raça paciente e obediente, é a escolha ideal para esportistas da terceira idade que preferem caminhar ou praticar exercícios de menor impacto.

9. Husky Siberiano

Originário da Sibéria, na Rússia, o Husky Siberiano tinha a função de tracionar trenós na neve e correr por longas distâncias. No Brasil, alguns tutores estão aproveitando essa função para se divertir com o pet tracionando skates e bicicletas. Esporte radical é garantido com essa raça aventureira.

10. Dálmata

O Dálmata tem tanta energia quanto tem pintinhas no pelo. Com origem na Croácia, a raça conhecida pela pelagem característica é inteligente e extrovertida, necessitando de exercícios diariamente. Além de corridas e caminhadas, eles adoram brincadeiras como buscar e procurar objetos e cabo-de-guerra. Boa companhia para se divertir ao ar livre!

Dálmata Crédito: Cavan-Imagens/Shutterstock