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Até nas corridas

10 raças de cachorro ideais para te acompanhar nos esportes e aventuras

Nas corridas de rua, na praia ou nas trilhas, esses cachorros cheios de energia prometem te acompanhar em qualquer atividade
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 14:00

Pastor Almeão
Pastor Alemão Crédito: Yuri Shirokov/Shutterstock
A tendência de levar os cachorros na prática de esportes e aventuras cresce cada vez mais e conquista os amantes de pets que gostam de se manter ativos. Seja nas praias, esportes em geral, corridas, trilhas, acampamentos e até nas viagens, os cães são os melhores amigos do homem e topam qualquer desafio ao lado dos tutores.
Essas atividades são benéficas para a saúde dos humanos e pets e ajudam a passar mais um tempo de qualidade com seu bichinho de estimação. Quem não quer deixar o amigo de quatro patas em casa para se exercitar e cair no mundo pode optar por uma das raças desta lista. Vem conferir!

1. Border Collie

Considerada a raça mais inteligente do mundo, o Border Collie é obediente, cheio de energia e pode aprender rapidamente esportes e jogos. A raça de pastoreio originária do Reino Unido não se cansa fácil e adora correr e fazer longas caminhadas. Perfeito para quem entrou na febre das corridas de rua ou gosta de fazer trilhas na natureza!

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Border collie Crédito: Shutterstock

2. Galgo Inglês

Também conhecida como Greyhound, essa outra raça inglesa ocupa o topo do ranking das raças de cachorro mais rápidas do mundo, podendo chegar a até 72 km/h. De porte atlético alongado e muito comum em corridas de cães, os Galgos são dóceis e enérgicos. Essa raça topa correr longas distâncias - com o tutor ou acompanhando a bicicleta - e praticar esportes radicais.

3. Weimaraner

Obediente e muito ágil, o Weimaraner também é uma ótima companhia para as corridas de bike. Essa raça alemã cheia de energia também está pronta para te acompanhar em trilhas e esportes aquáticos. Um companheiro ideal para quem pratica natação!

4. Golden Retriever

Quando o assunto é natação, a estrela é o Golden Retriever. A raça da Grã-bretanha adora nadar, sendo uma boa companhia para os "praieiros”. Eles também gostam de brincar de buscar, já que o título “retriever” significa “trazer de volta”. Seja no mar, na piscina ou no lago, o importante é garantir muita água para gastar a energia do Golden.

5. Labrador Retriever

Por falar em “retriever”, o Labrador é outra raça que topa tudo. Grande, dócil e brincalhão, esse cachorro de origem canadense adora se manter ativo e se diverte em qualquer aventura. Os labradores também adoram água e suas atividades favoritas são nadar, correr e buscar objetos. Ah, eles também são ótimos em fazer bagunça e brincar na lama!
Labrador Retriever
Labrador Retriever Crédito: capt.efird/Shutterstock

6.  Jack Russell Terrier

Para quem prefere raças de pequeno porte, o Jack Russell Terrier é a escolha ideal. A raça do Reino Unido se dá bem com crianças e vive bem em apartamentos, mas tem energia de sobra para gastar ao ar livre e correr.

7. Pastor Alemão

Conhecido principalmente por ser usado nos serviços da polícia, o Pastor Alemão é obediente, apegado ao tutor e muito inteligente. Essa raça de faro apurado gosta de explorar a natureza e correr, sendo uma ótima companhia para longas caminhadas, corridas e trilhas.

8. Pastor Belga Malinois 

Também usado na polícia, o Pastor Belga Malinois está ganhando popularidade e se dá bem com corrida e esportes aquáticos. Por ser uma raça paciente e obediente, é a escolha ideal para esportistas da terceira idade que preferem caminhar ou praticar exercícios de menor impacto.

9. Husky Siberiano 

Originário da Sibéria, na Rússia, o Husky Siberiano tinha a função de tracionar trenós na neve e correr por longas distâncias. No Brasil, alguns tutores estão aproveitando essa função para se divertir com o pet tracionando skates e bicicletas. Esporte radical é garantido com essa raça aventureira.

10. Dálmata 

O Dálmata tem tanta energia quanto tem pintinhas no pelo. Com origem na Croácia, a raça conhecida pela pelagem característica é inteligente e extrovertida, necessitando de exercícios diariamente. Além de corridas e caminhadas, eles adoram brincadeiras como buscar e procurar objetos e cabo-de-guerra. Boa companhia para se divertir ao ar livre!
Dálmata
Dálmata Crédito: Cavan-Imagens/Shutterstock
*Carol Leal é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da editora de HZ Marcella Scaramella.

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