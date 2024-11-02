10 raças de cachorro ideais para te acompanhar nos esportes e aventuras

A tendência de levar os cachorros na prática de esportes e aventuras cresce cada vez mais e conquista os amantes de pets que gostam de se manter ativos. Seja nas praias, esportes em geral, corridas, trilhas, acampamentos e até nas viagens, os cães são os melhores amigos do homem e topam qualquer desafio ao lado dos tutores.
Essas atividades são benéficas para a saúde dos humanos e pets e ajudam a passar mais um tempo de qualidade com seu bichinho de estimação. Quem não quer deixar o amigo de quatro patas em casa para se exercitar e cair no mundo pode optar por uma das raças desta lista. Vem conferir!
1. Border Collie
Considerada a raça mais inteligente do mundo, o Border Collie é obediente, cheio de energia e pode aprender rapidamente esportes e jogos. A raça de pastoreio originária do Reino Unido não se cansa fácil e adora correr e fazer longas caminhadas. Perfeito para quem entrou na febre das corridas de rua ou gosta de fazer trilhas na natureza!
2. Galgo Inglês
Também conhecida como Greyhound, essa outra raça inglesa ocupa o topo do ranking das raças de cachorro mais rápidas do mundo, podendo chegar a até 72 km/h. De porte atlético alongado e muito comum em corridas de cães, os Galgos são dóceis e enérgicos. Essa raça topa correr longas distâncias - com o tutor ou acompanhando a bicicleta - e praticar esportes radicais.
3. Weimaraner
Obediente e muito ágil, o Weimaraner também é uma ótima companhia para as corridas de bike. Essa raça alemã cheia de energia também está pronta para te acompanhar em trilhas e esportes aquáticos. Um companheiro ideal para quem pratica natação!
4. Golden Retriever
Quando o assunto é natação, a estrela é o Golden Retriever. A raça da Grã-bretanha adora nadar, sendo uma boa companhia para os "praieiros”. Eles também gostam de brincar de buscar, já que o título “retriever” significa “trazer de volta”. Seja no mar, na piscina ou no lago, o importante é garantir muita água para gastar a energia do Golden.
5. Labrador Retriever
Por falar em “retriever”, o Labrador é outra raça que topa tudo. Grande, dócil e brincalhão, esse cachorro de origem canadense adora se manter ativo e se diverte em qualquer aventura. Os labradores também adoram água e suas atividades favoritas são nadar, correr e buscar objetos. Ah, eles também são ótimos em fazer bagunça e brincar na lama!
6. Jack Russell Terrier
Para quem prefere raças de pequeno porte, o Jack Russell Terrier é a escolha ideal. A raça do Reino Unido se dá bem com crianças e vive bem em apartamentos, mas tem energia de sobra para gastar ao ar livre e correr.
7. Pastor Alemão
Conhecido principalmente por ser usado nos serviços da polícia, o Pastor Alemão é obediente, apegado ao tutor e muito inteligente. Essa raça de faro apurado gosta de explorar a natureza e correr, sendo uma ótima companhia para longas caminhadas, corridas e trilhas.
8. Pastor Belga Malinois
Também usado na polícia, o Pastor Belga Malinois está ganhando popularidade e se dá bem com corrida e esportes aquáticos. Por ser uma raça paciente e obediente, é a escolha ideal para esportistas da terceira idade que preferem caminhar ou praticar exercícios de menor impacto.
9. Husky Siberiano
Originário da Sibéria, na Rússia, o Husky Siberiano tinha a função de tracionar trenós na neve e correr por longas distâncias. No Brasil, alguns tutores estão aproveitando essa função para se divertir com o pet tracionando skates e bicicletas. Esporte radical é garantido com essa raça aventureira.
10. Dálmata
O Dálmata tem tanta energia quanto tem pintinhas no pelo. Com origem na Croácia, a raça conhecida pela pelagem característica é inteligente e extrovertida, necessitando de exercícios diariamente. Além de corridas e caminhadas, eles adoram brincadeiras como buscar e procurar objetos e cabo-de-guerra. Boa companhia para se divertir ao ar livre!
*Carol Leal é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da editora de HZ Marcella Scaramella.