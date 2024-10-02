Veja os sintomas da raiva em animais de estimação

A raiva é uma doença que pode colocar a vida dos animais em risco Crédito: Imagem: schubbel | Shutterstock

A raiva é uma doença viral grave que afeta mamíferos, como cachorros e gatos. Causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, essa enfermidade ataca o sistema nervoso central e pode levar à morte. É considerada uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida de animais para humanos.

A transmissão da raiva em cães e gatos ocorre principalmente por meio da mordida de um animal infectado, já que o vírus da raiva está presente na saliva. Além das mordidas, o contato da saliva com feridas abertas, mucosas ou arranhões também pode passar a doença.

Animais silvestres, como morcegos e raposas, além de cães e gatos não vacinados, são os principais transmissores da condição para outros animais domésticos.

Sintomas da raiva em animais

Mariana Albiero, professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, aponta que os sinais de raiva nos animais podem variar, mas alguns sintomas comuns incluem mudanças drásticas de comportamento, como um animal normalmente dócil se tornando agressivo ou irritável sem motivo aparente. Além disso, podem apresentar hipersensibilidade a estímulos, reagindo exageradamente a sons, toques ou luz, e mostrando tremores ou espasmos musculares.

Dificuldades de coordenação também são um sinal importante. “O vírus da raiva pode causar marcha instável e desorientação. A perda de apetite e a dificuldade para ingerir alimentos e água são comuns, frequentemente acompanhadas por paralisia da garganta, que dificulta a deglutição”, explica a profissional.

Conforme explica a veterinária, à medida que a doença avança , pode ocorrer paralisia, começando pela mandíbula, e progredindo para outras partes do corpo do animal. “Salivação excessiva é outro sinal a ser observado, causada pela dificuldade de fechar a boca e engolir”, afirma. Em estágios mais graves, a raiva pode provocar agitação severa e convulsões, exigindo atenção veterinária imediata.

As vacinas protegem os Crédito:

Tratamento e prevenção contra a raiva

O tratamento para raiva em cães e gatos é bastante limitado, pois, uma vez que os sintomas aparecem, a doença é praticamente fatal tanto em humanos quanto em animais. Portanto, a prevenção é a melhor forma de proteger os pets e evitar a disseminação da doença.