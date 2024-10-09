Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mundo animal

6 raças de gato que causam menos alergia

Veja alguns felinos que produzem menos da substância que causa as reações alérgicas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 07:35

Algumas raças de gato produzem menos a proteína causadora de alergias (Imagem: KhJuliette | Shutterstock)
Algumas raças de gato produzem menos a proteína causadora de alergias Crédito: Imagem: KhJuliette | Shutterstock
A alergia a animais de estimação, como cães e gatos, afeta de 10 a 20% da população mundial, conforme a Allergy, Asthma & Immunology Research . Muitas vezes, quem adora os felinos acaba evitando a convivência por conta dos sintomas alérgicos, como espirros, coceira nos olhos e nariz congestionado.
A principal causa da alergia está na proteína Fel d 1, presente na saliva e na pele dos gatos. Quando eles se lambem, essa proteína se espalha por meio dos pelos e se solta no ambiente, causando reações em pessoas sensíveis.
Independentemente da raça, todos os gatos produzem o Fel d 1. Dessa maneira, não existem gatos realmente “hipoalergênicos” ou sem alérgenos. Contudo, há felinos que produzem menos dessa proteína ou têm características que reduzem a sua dispersão, sendo mais adequadas para quem sofre de alergias. Veja abaixo!

1. Siberiano

O gato siberiano, mesmo sendo peludo, produz a proteína Fel d 1 em menor quantidade (Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock)
O gato siberiano, mesmo sendo peludo, produz a proteína Fel d 1 em menor quantidade Crédito: Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock
De origem russa, o gato siberiano é conhecido por seu pelo longo e denso, ideal para suportar o frio. Apesar de sua aparência peluda, essa raça produz menores quantidades da proteína Fel d 1, o que a torna uma das melhores opções para quem sofre de alergia. Além disso, é um animal afetuoso, brincalhão e muito leal aos seus tutores, criando uma forte ligação com a família.

2. Sphynx

O sphynx causa menos alergia devido a ausência de pelos, que dificulta a dispersão da proteína Fel d 1 (Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock)
O sphynx causa menos alergia devido a ausência de pelos, que dificulta a dispersão da proteína Fel d 1 Crédito: Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock
O sphynx é talvez a raça mais famosa entre os gatos que causam menos alergia, principalmente pela ausência de pelos – o que dificulta a dispersão da proteína Fel d 1 pelo ambiente. Originário do Canadá, ele possui uma pele enrugada que requer cuidados especiais, como banhos regulares. Esse animal é ativo, carinhoso e adora a companhia do tutor, sendo muito sociável.

3. Devon rex

O pelo do devon rex se desprende muito pouco do corpo (Imagem: Heather Raithby Do | Shutterstock)
O pelo do devon rex se desprende muito pouco do corpo Crédito: Imagem: Heather Raithby Do | Shutterstock
O devon rex é uma raça britânica com um pelo curto e encaracolado, que se desprende muito pouco do seu corpo. Assim, a proteína alergênica tem menos chance de se espalhar pelo ambiente. Além disso, é um gato carismático, de olhos grandes e orelhas pontudas, conhecido por sua inteligência e energia. Ele adora brincar e estar por perto dos tutores, sendo uma excelente companhia.

Veja Também

Veja as responsabilidades de quem tem um animal de estimação

4. Cornish rex

O pelo encaracolado do cornish rex ajuda a reter a proteína Fel d 1 (Imagem: DonPomidor | Shutterstock)
O pelo encaracolado do cornish rex ajuda a reter a proteína Fel d 1 Crédito: Imagem: DonPomidor | Shutterstock
Semelhante ao devon rex, o cornish rex também é uma raça de pelo curto e ondulado, o que ajuda a reter a proteína Fel d 1 e reduzir a sua dispersão. Essa raça surgiu na Inglaterra e possui um comportamento muito afetuoso e brincalhão. É conhecido por sua agilidade e amor por brincadeiras, sendo um ótimo companheiro para famílias ativas.

5. Balinês

O gato balinês é elegante e produz menos a Fel d 1 (Imagem: New África | Shutterstock)
O gato balinês é elegante e produz menos a Fel d 1 Crédito: Imagem: New África | Shutterstock
Apesar de sua aparência similar ao gato siamês, o balinês é uma versão de pelo mais longo e produz menos Fel d 1. Originário dos Estados Unidos, ele é uma raça elegante e com uma personalidade curiosa e comunicativa. Carinhoso, adora estar perto dos seus tutores e se dá bem em ambientes familiares.

6. Oriental shorthair

O oriental shorthair libera menos pelos no ambiente, o que ajuda a não espalhar a Fel d 1 (Imagem: Evgeniia Shikhaleeva | Shutterstock)
O oriental shorthair libera menos pelos no ambiente, o que ajuda a não espalhar a Fel d 1 Crédito: Imagem: Evgeniia Shikhaleeva | Shutterstock
Com suas orelhas grandes e corpo magro, o oriental shorthair é uma raça parente do siamês, mas com uma variedade impressionante de cores e padrões. Este gato de pelo curto libera menos pelos no ambiente e, por consequência, espalha menos da proteína Fel d 1. Ele é muito apegado ao tutor e gosta de receber atenção. Também é um felino curioso e brincalhão, ideal para quem busca um companheiro ativo.

Cuidado importante

É fundamental ficar atento aos sintomas de alergia ao conviver com gatos, mesmo aqueles que costumam causar menos reações alérgicas. Cada pessoa reage de maneira diferente e, em alguns casos, a exposição prolongada aos alérgenos pode piorar a condição. Por isso, é essencial consultar um médico antes de adotar o animal e ao perceber qualquer desconforto. Além disso, o profissional pode orientar sobre medidas para minimizar os sintomas. 

Veja Também

10 raças de gato para famílias com crianças

6 dicas para reduzir a agitação do animal ao receber visitas

5 dicas para garantir a saúde do seu animal de estimação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Mundo Animal Pets Gato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados