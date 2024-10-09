6 raças de gato que causam menos alergia

A alergia a animais de estimação, como cães e gatos, afeta de 10 a 20% da população mundial, conforme a Allergy, Asthma & Immunology Research . Muitas vezes, quem adora os felinos acaba evitando a convivência por conta dos sintomas alérgicos, como espirros, coceira nos olhos e nariz congestionado.
A principal causa da alergia está na proteína Fel d 1, presente na saliva e na pele dos gatos. Quando eles se lambem, essa proteína se espalha por meio dos pelos e se solta no ambiente, causando reações em pessoas sensíveis.
Independentemente da raça, todos os gatos produzem o Fel d 1. Dessa maneira, não existem gatos realmente “hipoalergênicos” ou sem alérgenos. Contudo, há felinos que produzem menos dessa proteína ou têm características que reduzem a sua dispersão, sendo mais adequadas para quem sofre de alergias. Veja abaixo!
1. Siberiano
De origem russa, o gato siberiano é conhecido por seu pelo longo e denso, ideal para suportar o frio. Apesar de sua aparência peluda, essa raça produz menores quantidades da proteína Fel d 1, o que a torna uma das melhores opções para quem sofre de alergia. Além disso, é um animal afetuoso, brincalhão e muito leal aos seus tutores, criando uma forte ligação com a família.
2. Sphynx
O sphynx é talvez a raça mais famosa entre os gatos que causam menos alergia, principalmente pela ausência de pelos – o que dificulta a dispersão da proteína Fel d 1 pelo ambiente. Originário do Canadá, ele possui uma pele enrugada que requer cuidados especiais, como banhos regulares. Esse animal é ativo, carinhoso e adora a companhia do tutor, sendo muito sociável.
3. Devon rex
O devon rex é uma raça britânica com um pelo curto e encaracolado, que se desprende muito pouco do seu corpo. Assim, a proteína alergênica tem menos chance de se espalhar pelo ambiente. Além disso, é um gato carismático, de olhos grandes e orelhas pontudas, conhecido por sua inteligência e energia. Ele adora brincar e estar por perto dos tutores, sendo uma excelente companhia.
4. Cornish rex
Semelhante ao devon rex, o cornish rex também é uma raça de pelo curto e ondulado, o que ajuda a reter a proteína Fel d 1 e reduzir a sua dispersão. Essa raça surgiu na Inglaterra e possui um comportamento muito afetuoso e brincalhão. É conhecido por sua agilidade e amor por brincadeiras, sendo um ótimo companheiro para famílias ativas.
5. Balinês
Apesar de sua aparência similar ao gato siamês, o balinês é uma versão de pelo mais longo e produz menos Fel d 1. Originário dos Estados Unidos, ele é uma raça elegante e com uma personalidade curiosa e comunicativa. Carinhoso, adora estar perto dos seus tutores e se dá bem em ambientes familiares.
6. Oriental shorthair
Com suas orelhas grandes e corpo magro, o oriental shorthair é uma raça parente do siamês, mas com uma variedade impressionante de cores e padrões. Este gato de pelo curto libera menos pelos no ambiente e, por consequência, espalha menos da proteína Fel d 1. Ele é muito apegado ao tutor e gosta de receber atenção. Também é um felino curioso e brincalhão, ideal para quem busca um companheiro ativo.
Cuidado importante
É fundamental ficar atento aos sintomas de alergia ao conviver com gatos, mesmo aqueles que costumam causar menos reações alérgicas. Cada pessoa reage de maneira diferente e, em alguns casos, a exposição prolongada aos alérgenos pode piorar a condição. Por isso, é essencial consultar um médico antes de adotar o animal e ao perceber qualquer desconforto. Além disso, o profissional pode orientar sobre medidas para minimizar os sintomas.