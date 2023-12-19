10 raças de gato para famílias com crianças

Alguns gatos podem ser bons companheiros para crianças (Imagem: dezy | Shutterstock) Crédito:

Algumas raças de gatos se destacam por suas características que as tornam mais adequadas para conviver com famílias que têm crianças. Elas geralmente possuem personalidades dóceis, são afetuosas, pacientes e têm uma natureza tranquila, o que facilita a interação com os pequenos.

Além disso, muitas delas apresentam uma capacidade natural de lidar com a agitação típica de uma casa com crianças, mostrando-se tolerantes e adaptáveis a diferentes situações. Por isso, a seguir, conheça algumas raças de gatos que se dão bem com os pequenos!

1. Maine coon

Gatos maine coon são ótimos para crianças por sua personalidade dócil (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock) Crédito:

Este é um gato de grande porte, com pelagem longa e espessa. É amigável, afetuoso e conhecido por sua personalidade gentil. Os maine coons tendem a se dar muito bem com crianças por sua natureza paciente e brincalhona.

2. Ragdoll

Gatos ragdoll são tranquilos e afetuosos (Imagem: otsphoto | Shutterstock) Crédito:

Possui uma pelagem longa e sedosa, olhos azuis expressivos e um porte físico robusto. É um gato tranquilo, afetuoso e dócil, com uma disposição calma que o torna ideal para famílias com crianças.

3. Siamês

Os gatos da raça siamês gostam de interagir e brincar com as crianças (Imagem: bymandesigns | Shutterstock) Crédito:

Com uma pelagem curta e olhos azuis intensos, são extrovertidos, inteligentes e comunicativos. Eles gostam de interagir e brincar com crianças, devido à sua sociabilidade.

4. British shorthair

Gatos british shorthair costumam ser calmos e equilibrados (Imagem: FotoMirta | Shutterstock) Crédito:

Estes gatos têm uma pelagem densa e curta, com olhos grandes e expressivos. São calmos, equilibrados e se adaptam bem à vida familiar. Sua natureza tranquila os torna bons companheiros para crianças.

5. Birmanês

Gatos da raça birmanês gostam de participar das atividades da casa (Imagem: Borkin Vadim | Shutterstock) Crédito:

Com uma pelagem sedosa e olhos azuis intensos, esses gatos são carinhosos, afetuosos e gentis. Muito ligados aos membros da família, incluindo crianças, gostam de participar das atividades da casa.

6. Gato siberiano

Gatos siberianos são afetuosos e pacientes (Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock) Crédito:

Esta raça possui uma pelagem densa e semilonga. São gatos inteligentes, afetuosos e pacientes, o que os torna uma ótima escolha para famílias com crianças, pois toleram bem a agitação.

7. Gato-de-bengala

Os gatos-de-bengala adoram se divertir (Imagem: Alexander_Evgenyevich | Shutterstock) Crédito:

Com uma aparência exótica e pelagem com padrões únicos, os gatos-de-bengala são ativos, brincalhões e adoram se divertir. Gostam de interagir com crianças e são curiosos e inteligentes.

8. Exótico

Gatos exóticos são tranquilos e afetuosos (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock) Crédito:

Possui uma pelagem densa, com uma aparência semelhante ao persa, mas com pelos mais curtos. É tranquilo, afetuoso e gosta de receber carinho, adaptando-se bem ao convívio com crianças.

9. Norueguês da floresta

Gatos da raça norueguês da floresta têm personalidade doce e são amigáveis (Imagem: AnnaPh | Shutterstock) Crédito:

Este gato tem uma pelagem longa e densa, geralmente com cores variadas. São afetuosos, amigáveis e têm uma personalidade doce, mostrando-se pacientes e tolerantes com crianças.

10. Vira-lata (SRD – Sem Raça Definida)

Gatos vira-latas são adaptáveis e afetuosos (Imagem: ibnu alias | Shutterstock) Crédito: