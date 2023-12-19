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10 raças de gato para famílias com crianças

Veja o que fazem delas escolhas populares para quem deseja um bichano que possa ser um companheiro para os filhos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 12:12

Imagem Edicase Brasil
Alguns gatos podem ser bons companheiros para crianças (Imagem: dezy | Shutterstock) Crédito:
Algumas raças de gatos se destacam por suas características que as tornam mais adequadas para conviver com famílias que têm crianças. Elas geralmente possuem personalidades dóceis, são afetuosas, pacientes e têm uma natureza tranquila, o que facilita a interação com os pequenos.
Além disso, muitas delas apresentam uma capacidade natural de lidar com a agitação típica de uma casa com crianças, mostrando-se tolerantes e adaptáveis a diferentes situações. Por isso, a seguir, conheça algumas raças de gatos que se dão bem com os pequenos!

1. Maine coon

Imagem Edicase Brasil
Gatos maine coon são ótimos para crianças por sua personalidade dócil (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock) Crédito:
Este é um gato de grande porte, com pelagem longa e espessa. É amigável, afetuoso e conhecido por sua personalidade gentil. Os maine coons tendem a se dar muito bem com crianças por sua natureza paciente e brincalhona.

2. Ragdoll

Imagem Edicase Brasil
Gatos ragdoll são tranquilos e afetuosos (Imagem: otsphoto | Shutterstock) Crédito:
Possui uma pelagem longa e sedosa, olhos azuis expressivos e um porte físico robusto. É um gato tranquilo, afetuoso e dócil, com uma disposição calma que o torna ideal para famílias com crianças.

3. Siamês

Imagem Edicase Brasil
Os gatos da raça siamês gostam de interagir e brincar com as crianças (Imagem: bymandesigns | Shutterstock) Crédito:
Com uma pelagem curta e olhos azuis intensos, são extrovertidos, inteligentes e comunicativos. Eles gostam de interagir e brincar com crianças, devido à sua sociabilidade.

4. British shorthair

Imagem Edicase Brasil
Gatos british shorthair costumam ser calmos e equilibrados (Imagem: FotoMirta | Shutterstock) Crédito:
Estes gatos têm uma pelagem densa e curta, com olhos grandes e expressivos. São calmos, equilibrados e se adaptam bem à vida familiar. Sua natureza tranquila os torna bons companheiros para crianças.

5. Birmanês

Imagem Edicase Brasil
Gatos da raça birmanês gostam de participar das atividades da casa (Imagem: Borkin Vadim | Shutterstock) Crédito:
Com uma pelagem sedosa e olhos azuis intensos, esses gatos são carinhosos, afetuosos e gentis. Muito ligados aos membros da família, incluindo crianças, gostam de participar das atividades da casa.

6. Gato siberiano

Imagem Edicase Brasil
Gatos siberianos são afetuosos e pacientes (Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock) Crédito:
Esta raça possui uma pelagem densa e semilonga. São gatos inteligentes, afetuosos e pacientes, o que os torna uma ótima escolha para famílias com crianças, pois toleram bem a agitação.

7. Gato-de-bengala

Imagem Edicase Brasil
Os gatos-de-bengala adoram se divertir (Imagem: Alexander_Evgenyevich | Shutterstock) Crédito:
Com uma aparência exótica e pelagem com padrões únicos, os gatos-de-bengala são ativos, brincalhões e adoram se divertir. Gostam de interagir com crianças e são curiosos e inteligentes.

8. Exótico

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Gatos exóticos são tranquilos e afetuosos (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock) Crédito:
Possui uma pelagem densa, com uma aparência semelhante ao persa, mas com pelos mais curtos. É tranquilo, afetuoso e gosta de receber carinho, adaptando-se bem ao convívio com crianças.

9. Norueguês da floresta

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Gatos da raça norueguês da floresta têm personalidade doce e são amigáveis (Imagem: AnnaPh | Shutterstock) Crédito:
Este gato tem uma pelagem longa e densa, geralmente com cores variadas. São afetuosos, amigáveis e têm uma personalidade doce, mostrando-se pacientes e tolerantes com crianças.

10. Vira-lata (SRD – Sem Raça Definida)

Imagem Edicase Brasil
Gatos vira-latas são adaptáveis e afetuosos (Imagem: ibnu alias | Shutterstock) Crédito:
Os gatos sem raça definida são ótimos companheiros para famílias com crianças. Sua personalidade varia, mas muitos são amigáveis, adaptáveis e afetuosos.

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