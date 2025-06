Dicas práticas para manter cães e gatos saudáveis nos dias frios

Falta alguns dias para o início do inverno, mas o frio já começou a dar as caras, e nesta época do ano os cães e gatos ficam mais vulneráveis a alterações na pele e nos pelos. Por isso, os tutores devem ficar atentos para evitar maiores complicações.



A médica-veterinária, mestre em Ciência Animal, Polyana Paixão, explica que no inverno o corpo de cães e gatos precisa trabalhar mais para manter a temperatura corporal estável.



“Esse aumento na demanda energética pode resultar em alterações no metabolismo basal, especialmente em animais de pelagem curta, idosos, filhotes ou com doenças crônicas.”