5 receitas deliciosas de bebidas quentes para o inverno

As bebidas quentes são uma excelente maneira de aquecer o corpo e confortar a alma durante o inverno. Elas vão além de simplesmente oferecer calor; são ricas em sabores e aromas que evocam uma sensação de bem-estar.
Desde o clássico chocolate quente, que mistura o doce do chocolate com a cremosidade do leite, até o sofisticado chai latte, com sua combinação de especiarias aromáticas, elas proporcionam um momento de prazer e relaxamento em meio ao frio.
A seguir, veja cinco receitas de bebidas quentes para o inverno!
CHAI LATTE
Ingredientes:
- 200 ml de água
- 1 pedaço de gengibre fatiado
- 1 canela em pau
- 4 cravos-da-índia
- 4 vagens de cardamomo levemente amassadas
- 2 anises-estrelados
- 2 colheres de chá de chá preto
- 1 xícara de chá de leite
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água, o gengibre, a canela, os cravos-da-índia, os anises-estrelados e o cardamomo. Leve ao fogo médio e deixe ferver por 10 minutos. Adicione o chá preto e ferva por 3 minutos. Reduza o fogo e adicione o leite. Aqueça a mistura, mas evite ferver. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.
CHOCOLATE QUENTE CREMOSO
Ingredientes:
- 500 ml de leite integral
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 100 g de chocolate meio amargo picado
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo:
Em uma panela, misture o cacau em pó, o amido de milho e o açúcar. Adicione lentamente o leite à mistura de cacau, mexendo constantemente para garantir que os ingredientes secos se dissolvam completamente. Leve a panela ao fogo médio, mexendo continuamente até que a mistura comece a engrossar.
Reduza o fogo e adicione o chocolate meio amargo, mexendo até que esteja completamente derretido e a mistura esteja homogênea. Adicione a essência de baunilha. Deixe ferver. Desligue o fogo e sirva em seguida.
CAPPUCCINO CASEIRO
Ingredientes:
- 200 ml de café forte
- 1/2 xícara de chá de leite integral
- Açúcar a gosto
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo:
Aqueça o leite em uma panela, em fogo médio, até começar a soltar vapor, mas não deixe ferver. Use um espumador de leite para criar a espuma. Despeje o café em uma xícara. Com uma colher, segure a espuma e despeje o leite sobre o café, garantindo que a espuma fique no topo. Adoce com açúcar e mexa delicadamente.
Polvilhe com um pouco de canela em pó para um toque extra de sabor. Sirva em seguida.
PONCHE DE FRUTAS QUENTE
Ingredientes:
- 1 litro de suco de maçã integral
- 1 xícara de chá de suco de laranja
- 1/2 xícara de chá de suco de cranberry
- 1 canela em pau
- 3 cravos-da-índia
- 4 vagens de cardamomo levemente amassadas
- 2 anises-estrelados
- 1 laranja cortada em rodelas
- 1 maçã cortada em fatias
- 2 colheres de sopa de mel
Modo de preparo:
Em uma panela grande, coloque os sucos, as especiarias e as frutas. Adicione o mel e mexa até dissolver. Leve a mistura ao fogo médio e aqueça até quase ferver. Reduza o fogo e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos, permitindo que as frutas e especiarias liberem seus sabores. Sirva em seguida.
CHOCONHAQUE
Ingredientes:
- 500 ml de leite integral
- 100 g de chocolate meio amargo picado
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 60 ml de conhaque
- Raspas de chocolate para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o leite em fogo médio até começar a soltar vapor, mas sem ferver. Adicione o chocolate picado e o cacau em pó. Mexa constantemente até que o chocolate esteja completamente derretido e a mistura esteja bem incorporada. Adoce com o açúcar, mexendo bem.
Retire a panela do fogo e adicione o conhaque. Mexa para combinar. Sirva quente e decore as canecas com raspas de chocolate.