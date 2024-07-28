Sopa de legumes com macarrão e acém é receita para o inverno; confira

Que tal uma receita suculenta para aquecer o corpo com muito sabor neste inverno? Nós, do HZ, adoramos uma sopínha, e escolhemos para você uma bem tradicional, cujo preparo é simples e barato: sopa de legumes com macarrão e acém.
Gostou da ideia? Então, confira abaixo o passo a passo do preparo e bom apetite!
SOPA DE LEGUMES COM MACARRÃO E ACÉM
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 60 minutos em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos em média
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1/2 pacote de macarrão de sêmola tipo Padre Nosso
- Fio de óleo
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara (chá) de acém cortado em cubos
- Sal a gosto
- 1 chuchu cortado em cubos
- 1 cenoura cortada em cubos
- 2 batatas cortadas em cubos
- 1 mandioquinha em cubos
- 1 litro de água
- Salsa picada a gosto
Modo de preparo:
- Coloque na panela o óleo, a cebola e o alho. Refogue.
- Junte a carne, tempere com sal e deixe refogar.
- Acrescente o chuchu, a cenoura, a batata e a mandioquinha.
- Regue com água e deixe cozinhar até os ingredientes ficarem macios.
- Adicione o macarrão ainda cru e deixe cozinhar até ficar al dente.
- Finalize com salsa picada.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.