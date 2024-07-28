Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para aquecer

Sopa de legumes com macarrão e acém é receita para o inverno; confira

Suculento, reconfortante e tradicional na cozinha dos brasileiros, o prato tem preparo simples e barato. Veja como fazer!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 07:00

Sopa de legumes com macarrão e acém
Sopa de legumes é um clássico entre as comidas de inverno Crédito: Galo/Divulgação
Que tal uma receita suculenta para aquecer o corpo com muito sabor neste inverno? Nós, do HZ, adoramos uma sopínha, e escolhemos para você uma bem tradicional, cujo preparo é simples e barato: sopa de legumes com macarrão e acém.
Gostou da ideia? Então, confira abaixo o passo a passo do preparo e bom apetite!   

SOPA DE LEGUMES COM MACARRÃO E ACÉM

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 60 minutos em média
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 1/2 pacote de macarrão de sêmola tipo Padre Nosso
  • Fio de óleo
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara (chá) de acém cortado em cubos
  • Sal a gosto
  • 1 chuchu cortado em cubos
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 1 mandioquinha em cubos
  • 1 litro de água
  • Salsa picada a gosto

Modo de preparo:

  1. Coloque na panela o óleo, a cebola e o alho. Refogue. 
  2. Junte a carne, tempere com sal e deixe refogar. 
  3. Acrescente o chuchu, a cenoura, a batata e a mandioquinha. 
  4. Regue com água e deixe cozinhar até os ingredientes ficarem macios.
  5. Adicione o macarrão ainda cru e deixe cozinhar até ficar al dente.
  6. Finalize com salsa picada.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Sopa no pão italiano é receita fácil e charmosa para o frio; confira

Esfriou? Veja 7 receitas imperdíveis de sopas e caldos

Sopa creme de abóbora com macarrão conchinha é boa pedida no frio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados