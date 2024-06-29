Sopa no pão italiano é receita fácil e charmosa para o frio; confira

É tempo de caprichar nas sopas e caldos para se aquecer e curtir ao máximo o inverno. Então, que tal apostar em uma receita simples e tradicional servida de um jeito diferente?

Assim é a dica de hoje no HZ, uma sopa de legumes com macarrão. Mas em vez de usar uma sopeira ou uma panela para levá-la à mesa, você vai usar um pão italiano. Para isso, basta retirar um pedaço da casca por cima e parte do miolo, abrindo espaço para acomodar a gostosura, bem fumegante.