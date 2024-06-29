Sopa no pão italiano é receita fácil e charmosa para o frio; confira

É tempo de caprichar nas sopas e caldos para se aquecer e curtir ao máximo o inverno. Então, que tal apostar em uma receita simples e tradicional servida de um jeito diferente?
Assim é a dica de hoje no HZ, uma sopa de legumes com macarrão. Mas em vez de usar uma sopeira ou uma panela para levá-la à mesa, você vai usar um pão italiano. Para isso, basta retirar um pedaço da casca por cima e parte do miolo, abrindo espaço para acomodar a gostosura, bem fumegante.
Ficou com água na boca? Então veja a seguir a lista de ingredientes, o passo a passo do preparo e capriche!
SOPA NO PÃO ITALIANO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Nível: fácil
Fonte: Galo
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Nível: fácil
Fonte: Galo
Ingredientes:
- 1/2 pacote (250g) de macarrão de sêmola tipo argola
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 2 xícaras (200g) de peito de frango (em cubos)
- 1 cebola picada
- 3 talos de alho-poró (rodelas finas)
- 1 litro deágua fervente
- 1 cenoura pequena (em cubinhos)
- 1 abobrinha pequena (em cubinhos)
- 1 colher (sobremesa) de sal
- 1/2 colher (café) de pimenta-do-reino moída (opcional)
- 4 pães italianos redondos médios (corte a tampa e retire o miolo dos pães)
- 1 xicara (chá) de salsa picada ou ervas da sua preferência
- 1 pacote (100g) de queijo ralado
Modo de preparo:
- Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100 gramas de massa crua.
- Em outra panela grande, em fogo médio, doure o frango no azeite.
- Em seguida, junte a cebola e o alho-poró e refogue até murcharem um pouco.
- Adicione a água e a cenoura, e cozinhe por cinco minutos.
- Junte a abobrinha e o macarrão, e cozinhe por mais cinco minutos.
- Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e a salsa.
- Sirva em porções individuais dentro do pão italiano, polvilhadas com queijo ralado.
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