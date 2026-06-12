Dia dos Namorados: 3 roteiros românticos para curtir o fim de semana no Espírito Santo

Dia dos Namorados! Para quem quer aproveitar o fim de semana a dois, preparamos três roteiros pelo Espírito Santo que combinam belas paisagens, boa gastronomia e experiências especiais. Tem opções para quem prefere o charme das montanhas, o cenário do litoral ou os passeios urbanos da Grande Vitória.
Pedra Azul
Para os casais que gostam de clima serrano, Pedra Azul é um dos destinos mais românticos do Espírito Santo. A região reúne atrações para diferentes estilos de passeio, como a charmosa Rota do Lagarto, cercada por paisagens deslumbrantes, lojinhas e restaurantes.
Também é possível fazer passeios de quadriciclo, colher morangos diretamente da plantação, conhecer a produção do tradicional Café do Jacu, explorar trilhas e piscinas naturais no Parque Estadual de Pedra Azul e aproveitar a gastronomia local, que inclui restaurantes renomados e cervejarias artesanais.
Guarapari
Em Guarapari, o casal pode combinar praias paradisíacas e experiências na região serrana em um único dia. Entre os destaques estão a Praia da Bacutia, Peracanga e a Praia dos Namorados. Já no Morro da Pescaria, a recompensa é encontrar cenários preservados, como a Praia da Areia Vermelha, conhecida pelas águas cristalinas. A menos de uma hora dali, o distrito de Buenos Aires, na Rota da Ferradura, oferece cafés aconchegantes, cervejarias artesanais e restaurantes perfeitos para um programa romântico.
Grande Vitória
Para quem prefere ficar perto de casa, a Grande Vitória reserva boas opções para celebrar a data. Em Vitória, o pôr do sol no Parque da Fonte Grande, os passeios de barco pela Ilha das Caieiras, os piqueniques no Parque Pedra da Cebola e os restaurantes da Praia do Canto formam um roteiro ideal para casais. Já em Vila Velha, a dica é um passeio de lancha até a Ilha Pituã ou contemplar o entardecer no Farol de Santa Luzia, um dos cenários mais bonitos da região.
Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.