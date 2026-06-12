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Giovana Duarte

Dia dos Namorados: 3 roteiros românticos para curtir o fim de semana no Espírito Santo

De Pedra Azul a Ilha das Caieiras, confira diversas opções para quem quer aproveitar o fim de semana a dois

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 08:55

Publicado em 

12 jun 2026 às 08:55
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

3 roteiros no ES para curtir o Dia dos Namorados
3 roteiros no ES para curtir o Dia dos Namorados Acervo pessoal

Dia dos Namorados! Para quem quer aproveitar o fim de semana a dois, preparamos três roteiros pelo Espírito Santo que combinam belas paisagens, boa gastronomia e experiências especiais. Tem opções para quem prefere o charme das montanhas, o cenário do litoral ou os passeios urbanos da Grande Vitória.

Pedra Azul

Para os casais que gostam de clima serrano, Pedra Azul é um dos destinos mais românticos do Espírito Santo. A região reúne atrações para diferentes estilos de passeio, como a charmosa Rota do Lagarto, cercada por paisagens deslumbrantes, lojinhas e restaurantes. 


Também é possível fazer passeios de quadriciclo, colher morangos diretamente da plantação, conhecer a produção do tradicional Café do Jacu, explorar trilhas e piscinas naturais no Parque Estadual de Pedra Azul e aproveitar a gastronomia local, que inclui restaurantes renomados e cervejarias artesanais.

Pedra Azul é um dos destinos mais tradicionais do ES
Pedra Azul é um dos destinos mais tradicionais do ES Acervo pessoal

Guarapari

Em Guarapari, o casal pode combinar praias paradisíacas e experiências na região serrana em um único dia. Entre os destaques estão a Praia da Bacutia, Peracanga e a Praia dos Namorados. Já no Morro da Pescaria, a recompensa é encontrar cenários preservados, como a Praia da Areia Vermelha, conhecida pelas águas cristalinas. A menos de uma hora dali, o distrito de Buenos Aires, na Rota da Ferradura, oferece cafés aconchegantes, cervejarias artesanais e restaurantes perfeitos para um programa romântico.

Guarapari encanta moradores e turistas com suas praias de águas cristalinas
Guarapari encanta moradores e turistas com suas praias de águas cristalinas Acervo pessoal

Grande Vitória

Para quem prefere ficar perto de casa, a Grande Vitória reserva boas opções para celebrar a data. Em Vitória, o pôr do sol no Parque da Fonte Grande, os passeios de barco pela Ilha das Caieiras, os piqueniques no Parque Pedra da Cebola e os restaurantes da Praia do Canto formam um roteiro ideal para casais. Já em Vila Velha, a dica é um passeio de lancha até a Ilha Pituã ou contemplar o entardecer no Farol de Santa Luzia, um dos cenários mais bonitos da região.

A Ilha das Caieiras é um dos lugares mais tradicionais de Vitória, reunindo cultura, história e gastronomia
A Ilha das Caieiras é um dos lugares mais tradicionais de Vitória, reunindo cultura, história e gastronomia Acervo pessoal


Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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