Dia dos Namorados: 3 roteiros românticos para curtir o fim de semana no Espírito Santo

Para os casais que gostam de clima serrano, Pedra Azul é um dos destinos mais românticos do Espírito Santo. A região reúne atrações para diferentes estilos de passeio, como a charmosa Rota do Lagarto, cercada por paisagens deslumbrantes, lojinhas e restaurantes.





Também é possível fazer passeios de quadriciclo, colher morangos diretamente da plantação, conhecer a produção do tradicional Café do Jacu, explorar trilhas e piscinas naturais no Parque Estadual de Pedra Azul e aproveitar a gastronomia local, que inclui restaurantes renomados e cervejarias artesanais.