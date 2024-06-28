5 receitas de chocolate quente cremoso para o fim de semana

Nos dias mais frios, uma bebida deliciosa como o chocolate quente é uma ótima pedida para se aquecer. Este clássico do inverno, além de irresistível, traz uma sensação de bem-estar e satisfação e pode ser enriquecido com ingredientes que intensificam seu gosto e proporcionam uma experiência única.
A seguir, veja cinco receitas de chocolate quente cremoso para fazer em casa de maneira simples e rápida!
CHOCOLATE QUENTE COM GEMADA
Ingredientes:
- 1 1/2 xícara de chá de leite quente
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 gema de ovo
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 canela em pau
Modo de preparo:
Em um recipiente, bata a gema do ovo com o açúcar até obter um creme claro. Adicione o chocolate em pó e bata novamente. Sem parar de bater, acrescente o leite quente aos poucos. Coloque a mistura em uma panela, adicione a canela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até ferver. Retire a canela e sirva a seguir.
Dica: sirva com raspas de chocolate ao leite.
CHOCOLATE QUENTE CREMOSO COM DOCE DE LEITE
Ingredientes:
- 400 ml de leite
- 4 colheres de sopa de cacau em pó 50%
- 2 colheres de sopa de doce de leite cremoso
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 100 g de creme de leite
- 1 pitada de canela em pó
Modo de preparo:
No liquidificador, bata todos os ingredientes, exceto o doce de leite e a canela, até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma panela e leve ao fogo baixo. Mexa sem parar até ferver. Cozinhe por mais três minutos, sempre mexendo. Coloque o doce de leite em uma xícara e despeje o chocolate quente. Polvilhe com canela e sirva.
CHOCOLATE QUENTE COM CANELA E CHANTILI
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de chocolate meio amargo picado
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de canela em pó
- Chantili a gosto para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o leite e o creme de leite em fogo médio até começar a formar bolhas nas bordas. Reduza o fogo e adicione o chocolate picado, mexendo até derreter completamente. Acrescente o açúcar e a canela em pó, misturando bem. Continue mexendo e cozinhe por mais 5 minutos, até o chocolate quente engrossar. Coloque em uma caneca e decore com chantili. Sirva em seguida.
CHOCOLATE QUENTE ITALIANO
Ingredientes:
- 300 ml de leite
- 15 g de amido de milho
- 2 colheres de sopa de leite
- 3 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 colher de chá de café solúvel
- 1 colher de chá de açúcar
- 80 g de chocolate meio amargo derretido
- Chocolate em pó e canela em pó a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque 200 ml de leite, o cacau em pó, a canela, o açúcar e o café. Misture e leve ao fogo médio para ferver. Em um recipiente, dilua o amido de milho no leite restante e adicione à panela com o leite fervente. Abaixe o fogo e mexa até ficar cremoso. Acrescente o chocolate derretido e misture. Sirva com o chocolate em pó polvilhado.
CHOCOLATE QUENTE BRANCO
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 xícara de chá de creme de leite fresco
- 1/2 xícara de chá de chocolate branco picado
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o leite e o creme de leite em fogo médio até começar a formar bolhas nas bordas. Reduza o fogo e adicione o chocolate branco picado, mexendo até derreter completamente. Acrescente a essência de baunilha e misture bem. Cozinhe por mais 2-3 minutos, mexendo constantemente, até o chocolate quente engrossar. Sirva em seguida.