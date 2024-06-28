Aconchego

5 receitas de chocolate quente cremoso para o fim de semana

Veja como preparar opções deliciosas e simples para se aquecer nos dias frios, incluindo ingredientes como gemas e doce de leite
Portal Edicase

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
Chocolate quente com gemada Crédito: Liliya Kandrashevich | Shutterstock
Nos dias mais frios, uma bebida deliciosa como o chocolate quente é uma ótima pedida para se aquecer. Este clássico do inverno, além de irresistível, traz uma sensação de bem-estar e satisfação e pode ser enriquecido com ingredientes que intensificam seu gosto e proporcionam uma experiência única.
A seguir, veja cinco receitas de chocolate quente cremoso para fazer em casa de maneira simples e rápida!

CHOCOLATE QUENTE COM GEMADA

Ingredientes:

  • ​1 1/2 xícara de chá de leite quente
  • 2 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 1 gema de ovo
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1 canela em pau

​Modo de preparo:

Em um recipiente, bata a gema do ovo com o açúcar até obter um creme claro. Adicione o chocolate em pó e bata novamente. Sem parar de bater, acrescente o leite quente aos poucos. Coloque a mistura em uma panela, adicione a canela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até ferver. Retire a canela e sirva a seguir.
Dica: sirva com raspas de chocolate ao leite.

CHOCOLATE QUENTE CREMOSO COM DOCE DE LEITE

Ingredientes:

  • 400 ml de leite
  • 4 colheres de sopa de cacau em pó 50%
  • 2 colheres de sopa de doce de leite cremoso
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 100 g de creme de leite
  • 1 pitada de canela em pó

Modo de preparo:

No liquidificador, bata todos os ingredientes, exceto o doce de leite e a canela, até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma panela e leve ao fogo baixo. Mexa sem parar até ferver. Cozinhe por mais três minutos, sempre mexendo. Coloque o doce de leite em uma xícara e despeje o chocolate quente. Polvilhe com canela e sirva.

CHOCOLATE QUENTE COM CANELA E CHANTILI 

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de chocolate meio amargo picado
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • Chantili a gosto para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o leite e o creme de leite em fogo médio até começar a formar bolhas nas bordas. Reduza o fogo e adicione o chocolate picado, mexendo até derreter completamente. Acrescente o açúcar e a canela em pó, misturando bem. Continue mexendo e cozinhe por mais 5 minutos, até o chocolate quente engrossar. Coloque em uma caneca e decore com chantili. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Chocolate quente italiano Crédito: HandmadePictures | Shutterstock

CHOCOLATE QUENTE ITALIANO

Ingredientes:

  • 300 ml de leite
  • 15 g de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó
  • 1 colher de chá de café solúvel
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 80 g de chocolate meio amargo derretido
  • Chocolate em pó e canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque 200 ml de leite, o cacau em pó, a canela, o açúcar e o café. Misture e leve ao fogo médio para ferver. Em um recipiente, dilua o amido de milho no leite restante e adicione à panela com o leite fervente. Abaixe o fogo e mexa até ficar cremoso. Acrescente o chocolate derretido e misture. Sirva com o chocolate em pó polvilhado.

CHOCOLATE QUENTE BRANCO

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 1/2 xícara de chá de chocolate branco picado
  • 1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o leite e o creme de leite em fogo médio até começar a formar bolhas nas bordas. Reduza o fogo e adicione o chocolate branco picado, mexendo até derreter completamente. Acrescente a essência de baunilha e misture bem. Cozinhe por mais 2-3 minutos, mexendo constantemente, até o chocolate quente engrossar. Sirva em seguida.

