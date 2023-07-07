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Dia mundial do chocolate

Chocolate em quantidade moderada pode trazer benefícios para o corpo

Quantidade e qualidade do alimento podem fazer toda a diferença. Quanto mais cacau ele tiver, melhor para a saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 11:07

Chocolate
O indicado é que as pessoas consumam no máximo 20 gramas por dia Crédito: Shutterstock
Branco, preto, amargo, ao leite, com castanhas e por aí vai! Há quem fique com água na boca só de pensar nos inúmeros tipos de chocolate. De tão amado, o doce ganhou uma data especial só para ele: nesta sexta-feira (7) é celebrado o Dia Mundial do Chocolate.
A nutricionista Rayanne Pimentel, do do Viver Unimed, explica que, por ter o cacau como matéria prima, o chocolate pode ser extremamente nutritivo quando consumido com a qualidade e a quantidade adequada. Segundo ela, a fruta é rica em vitaminas como manganês, ferro, cobre e magnésio. Além disso, o cacau também é rico em polifenóis, mais especificamente em flavonoides, que são antioxidantes naturais presentes em alguns alimentos.
“O chocolate pode auxiliar na saúde cardiovascular e no controle da pressão arterial. Por conta dos flavonoides, ele também é capaz de elevar a quantidade de serotonina no organismo, um hormônio neurotransmissor que está ligado ao bem-estar, ao humor e à felicidade”, destaca.

QUALIDADE E QUANTIDADE

No entanto, Rayanne ressalta que, como nada em excesso faz bem, com o chocolate não é diferente. “Precisamos lembrar que o chocolate não é composto somente por cacau. Ele possui também gorduras e açúcar, especialmente quando falamos do chocolate ao leite. Esse tipo de alimento pode aumentar a glicose e o colesterol, aumentando também a possibilidade de ganho de peso, além da oleosidade da pele”, alerta.
"Os nutrientes estão no cacau. Por isso, sempre indicamos que as pessoas consumam chocolates que sejam compostos por pelo menos 70% de cacau. Além disso, deve-se observar no rótulo a quantidade de ingredientes. Quanto menor ela for, melhor. Um bom chocolate deve ter no máximo 5 ingredientes"
Para quem tem o costume de comer chocolate ao leite e tem dificuldades em aceitar chocolates mais intensos, a dica da nutricionista é ir mudando gradualmente para acostumar o paladar. “Comece com o chocolate meio amargo, depois vá para o 60%, até chegar ao 70%. Chocolates com boa qualidade normalmente são menos amargos e isso pode ajudar”.
Junto com a qualidade, a quantidade também importa muito. Rayanne diz que o indicado é que as pessoas consumam no máximo 20 gramas por dia. “De forma consciente, o chocolate pode ser consumido mesmo por pessoas que estão em processo de emagrecimento”, finaliza.

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