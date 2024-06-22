Pipoca doce com chocolate: aprenda receita fácil e rápida

Quer fazer pipoca doce com chocolate de um jeito fácil e rápido? Então confira a dica do HZ para preparar essa versão da guloseima, que, açucarada, fica ainda mais irresistível.
Para a receita, você vai precisar apenas de milho para pipoca, óleo, açúcar e achocolatado em pó. O passo a passo não leva mais do que 20 minutos, e o resultado rende em média 10 porções.
PIPOCA DOCE SIMPLES COM CHOCOLATE
Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 2 colheres (sopa) de óleo
- 1 xícara (chá) de milho para pipoca
- 10 colheres (sopa) de açúcar
- 6 colheres (sopa) de achocolatado em pó
Modo de preparo:
- Em uma panela grande, aqueça o óleo e junte o milho para pipoca. Mexa até que a pipoca comece a saltar.
- Tampe, deixe em fogo baixo e sacuda a panela de vez em quando, até que as pipocas tenham estourado completamente.
- Em um recipiente à parte, misture o açúcar e o achocolatado, abra a panela cuidadosamente e acrescente essa mistura às pipocas.
- Continue mexendo, até que o achocolatado tenha derretido e aderido às pipocas. Sirva em seguida.
