Guloseima

Pipoca doce com chocolate: aprenda receita fácil e rápida

Para prepará-la, você vai precisar apenas de milho para pipoca, óleo, açúcar e achocolatado em pó
Evelize Calmon

Publicado em 22 de Junho de 2024 às 09:00

Pipoca doce simples com chocolate
Pipoca doce achocolatada fica pronta em 20 minutos Crédito: Nestlé/Divulgação
Quer fazer pipoca doce com chocolate de um jeito fácil e rápido? Então confira a dica do HZ para preparar essa versão da guloseima, que, açucarada, fica ainda mais irresistível.
Para a receita, você vai precisar apenas de milho para pipoca, óleo, açúcar e achocolatado em pó. O passo a passo não leva mais do que 20 minutos, e o resultado rende em média 10 porções. 

PIPOCA DOCE SIMPLES COM CHOCOLATE

Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 20 minutos
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • 1 xícara (chá) de milho para pipoca
  • 10 colheres (sopa) de açúcar
  • 6 colheres (sopa) de achocolatado em pó

Modo de preparo:

  1. Em uma panela grande, aqueça o óleo e junte o milho para pipoca. Mexa até que a pipoca comece a saltar.
  2. Tampe, deixe em fogo baixo e sacuda a panela de vez em quando, até que as pipocas tenham estourado completamente.
  3. Em um recipiente à parte, misture o açúcar e o achocolatado, abra a panela cuidadosamente e acrescente essa mistura às pipocas.
  4. Continue mexendo, até que o achocolatado tenha derretido e aderido às pipocas. Sirva em seguida.
