Fumegantes

5 receitas de ensopados para se aquecer no inverno

Com carne bovina, peixe ou frango, aprenda a preparar combinações suculentas e saborosas para espantar o frio
Portal Edicase

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 16:52

Imagem Edicase Brasil
Ensopado de frango Crédito: Nina Firsova | Shutterstock
O ensopado é um dos pratos queridinhos dos brasileiros quando o assunto é aquecer o corpo. Isso porque ele é composto por uma variedade de legumes, proteínasmolhos e temperos que o tornam perfeito para servir em qualquer ocasião.
Além disso, é uma opção fácil de preparar, econômica e deliciosa. A seguir, confira algumas receitas de ensopado que vão transformar suas refeições!

ENSOPADO DE FRANGO

Ingredientes:

  • 1 kg de frango (coxas, peito e outras partes que preferir)
  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 l de caldo de frango
  • 2 batatas descascadas e cortadas em meia-lua
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce, coentro picado, folhas de louro e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango e frite por 5 minutos. Acrescente o caldo de frango e os temperos, exceto o coentro, e mexa para incorporar. Por último, coloque as batatas e as cenouras, tampe a panela e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, polvilhe com o coentro e sirva em seguida.

ENSOPADO DE PEIXE COM MANDIOCA

Ingredientes:

  • 2 postas de cação cortadas em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos
  • 5 xícaras de chá de caldo de peixe
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 10 minutos e leve ao fogo médio para cozinhar até dourar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque o alho e a cebola e leve ao fogo médio até dourar. Adicione a mandioca e o caldo de peixe e cozinhe até o vegetal ficar macio. Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire um pouco de mandioca, amasse e devolva à panela. Acrescente o peixe e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, polvilhe com a salsinha e sirva em seguida.

Veja Também

Sopa de legumes com macarrão e acém é receita para o inverno; confira

ENSOPADO DE BATATA

Ingredientes:

  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassadas
  • 8 tomates sem pele, sementes e picados
  • 750 g de batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 100 g de salame cortado em cubos
  • Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o tomate e cozinhe por 5 minutos. Acrescente a batata, cubra com água e cozinhe até o legume ficar macio. Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire um pouco de batata, amasse e devolva à panela. Por último, coloque o salame, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Ensopado de carne com cerveja preta Crédito: Julia Ahanova | Shutterstock

ENSOPADO DE CARNE COM CERVEJA PRETA

Ingredientes:

  • 1 kg de fraldinha cortada em pedaços
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 395 g de molho de tomate
  • 300 ml de caldo de carne
  • 300 ml de cerveja preta
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e doure. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o caldo de carne, a cerveja e o molho de tomate e tampe a panela. Cozinhe por 30 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

ENSOPADO DE MÚSCULO

Ingredientes:

  • 1 kg de músculo bovino cortado em cubos
  • 1 linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 2 cenouras descascadas e cortada em rodelas
  • 4 batatas descascadas e picadas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 5 dentes de alho descascados e amassados
  • 4 tomates sem sementes e picados
  • 1 pimentão sem sementes e picado
  • 1 l de caldo de carne
  • 5 colheres de sopa de vinagre branco
  • 1 colher de sopa de cúrcuma
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão picadas a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, pimenta-do-reino, cúrcuma e vinagre. Cubra e deixe descansar por 1 hora. Após, em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o pimentão até dourar. Adicione a carne e refogue até perder a cor avermelhada.
Acrescente os tomates e a linguiça e cubra com o caldo de carne. Tampe a panela e cozinhe por 45 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e coloque as batatas, as cenouras e o manjericão. Leve novamente ao fogo médio até os legumes ficarem macios. Sirva em seguida.

Veja Também

Sopa no pão italiano é receita fácil e charmosa para o frio; confira

Confira receitas de sopas saborosas para os dias frios

Esfriou? Veja 7 receitas imperdíveis de sopas e caldos

