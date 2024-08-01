5 receitas de ensopados para se aquecer no inverno

Além disso, é uma opção fácil de preparar, econômica e deliciosa. A seguir, confira algumas receitas de ensopado que vão transformar suas refeições!
ENSOPADO DE FRANGO
Ingredientes:
- 1 kg de frango (coxas, peito e outras partes que preferir)
- 1 cebola descascada e picada
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1 l de caldo de frango
- 2 batatas descascadas e cortadas em meia-lua
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce, coentro picado, folhas de louro e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango e frite por 5 minutos. Acrescente o caldo de frango e os temperos, exceto o coentro, e mexa para incorporar. Por último, coloque as batatas e as cenouras, tampe a panela e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, polvilhe com o coentro e sirva em seguida.
ENSOPADO DE PEIXE COM MANDIOCA
Ingredientes:
- 2 postas de cação cortadas em cubos
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de óleo
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos
- 5 xícaras de chá de caldo de peixe
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 10 minutos e leve ao fogo médio para cozinhar até dourar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque o alho e a cebola e leve ao fogo médio até dourar. Adicione a mandioca e o caldo de peixe e cozinhe até o vegetal ficar macio. Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire um pouco de mandioca, amasse e devolva à panela. Acrescente o peixe e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, polvilhe com a salsinha e sirva em seguida.
ENSOPADO DE BATATA
Ingredientes:
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassadas
- 8 tomates sem pele, sementes e picados
- 750 g de batatas descascadas e cortadas em cubos
- 100 g de salame cortado em cubos
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o tomate e cozinhe por 5 minutos. Acrescente a batata, cubra com água e cozinhe até o legume ficar macio. Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire um pouco de batata, amasse e devolva à panela. Por último, coloque o salame, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
ENSOPADO DE CARNE COM CERVEJA PRETA
Ingredientes:
- 1 kg de fraldinha cortada em pedaços
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 395 g de molho de tomate
- 300 ml de caldo de carne
- 300 ml de cerveja preta
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e doure. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o caldo de carne, a cerveja e o molho de tomate e tampe a panela. Cozinhe por 30 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
ENSOPADO DE MÚSCULO
Ingredientes:
- 1 kg de músculo bovino cortado em cubos
- 1 linguiça calabresa cortada em rodelas
- 2 cenouras descascadas e cortada em rodelas
- 4 batatas descascadas e picadas
- 1 cebola descascada e picada
- 5 dentes de alho descascados e amassados
- 4 tomates sem sementes e picados
- 1 pimentão sem sementes e picado
- 1 l de caldo de carne
- 5 colheres de sopa de vinagre branco
- 1 colher de sopa de cúrcuma
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão picadas a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, pimenta-do-reino, cúrcuma e vinagre. Cubra e deixe descansar por 1 hora. Após, em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o pimentão até dourar. Adicione a carne e refogue até perder a cor avermelhada.
Acrescente os tomates e a linguiça e cubra com o caldo de carne. Tampe a panela e cozinhe por 45 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e coloque as batatas, as cenouras e o manjericão. Leve novamente ao fogo médio até os legumes ficarem macios. Sirva em seguida.