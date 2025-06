Tendência pet friendly transforma a forma de decorar a casa

Casa pet friendly . Crédito: Casa Officina/Divulgação

Hoje, quando se pensa em decorar a residência, uma nova tendência vem surgindo em relação às famílias que possuem animais de estimação. Para essa parte da população, o apelo estético agora precisa levar em conta o chamado design pet friendly, que deixa de ser um nicho e torna-se uma vertente consolidada, alinhada às principais tendências internacionais de interiores.



“Estamos vendo um movimento global que prioriza a conexão entre estética e funcionalidade. Os projetos contemporâneos buscam fluidez, materiais tecnológicos e um design que dialogue com o dia a dia, o que inclui, inevitavelmente, soluções que respeitam o bem-estar dos animais de estimação”, explica Soni Cassiano, sócia-diretora da Casa Officina.

Ela frisa que a praticidade continua presente no morar contemporâneo, mas com um novo olhar. Em vez de espaços intocados, ganham destaque casas vivas, que acolhem o cotidiano com leveza e beleza. “A casa deixou de ser cenário para se tornar organismo em constante transformação. E, nesse novo modo de habitar, os pets não só ocupam lugar de afeto, eles inspiram novos usos e desenhos no mobiliário”, destaca Soni.

A engenheira civil e designer de interiores, Elis Nobre, lembra, ainda, que se a pessoa pretende decorar a residência da família, pensando também no animal de estimação, o primeiro ponto a ser levado em consideração é a raça, o tamanho, os cuidados, e a rotina do pet. “O tutor precisa saber quais são as necessidades do seu ‘filho de quatro patas’ para que a decoração possa atendê-lo de forma eficaz, proporcionando, assim, uma boa convivência harmônica”

Como preparar a casa para ter um gato. Crédito: Pixel-Shot/Shutterstock

É necessário reservar um local específico para o pet dormir, comer e fazer suas necessidades sem que pareça algo provisório ou improvisado, além de um espaço para guardar os brinquedos e acessórios. “E dentro dessa perspectiva, lembrar que animais idosos merecem uma atenção especial, pois podem sofrer de algum tipo de doença ou lesão, exigindo, portanto, uma ambientação que proporcione mais qualidade de vida a eles”.

Shoppings, parques, restaurantes, entre outros empreendimentos, estão se adequando a essa ideia de que a família vai além de seres humanos e contam, agora, com cães e gatos. E quem não voltar o olhar para essa demanda, ficará fora do jogo

O Airbnb é a prova desse novo nicho. O negócio registrou um aumento de mais de 100% em noites reservadas para hóspedes acompanhados de animais de estimação no Brasil durante o primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Globalmente, o aumento foi de cerca de 50%.

Confira algumas dicas simples de ambientação que você mesmo pode fazer em casa, basta ter criatividade e inseri-las no estilo da sua decoração.

Para cães

Caminha confortável e bem posicionada.

Brinquedos interativos guardados em caixas decorativas.

Tapete higiênico ou área de xixi definida com grama sintética.

Potes de água fresca ou fontes decorativas, próprias para animais, com fluxo de água corrente em locais estratégicos.

Espaço seguro com cheiros e texturas diferentes (como um cobertor macio ou um tapete com relevo) para estimular os sentidos do animal.

Para gatos

Prateleiras, nichos ou móveis altos, eles adoram.

Arranhadores verticais e horizontais com texturas diversas em vários locais.

Caixas de papelão, túneis ou casinhas fechadas para que eles possam se esconder e se sentir protegidos.

Fonte de água corrente, os gatos preferem beber água em movimento.

Espalhe brinquedos que simulem presas (como varinhas com penas ou bolinhas) e alterne os objetos para manter o interesse.

