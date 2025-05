Projeto do ES com cães oferece suporte gratuito a crianças autistas

Pesquisas mostram a importância de animais de estimação, especialmente cães, na relação com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essa interação contribui para melhorar o comportamento e a sociabilidade, além de ajudar na redução da ansiedade.



A adestradora de cães de serviço para alerta e interrupção de crises TEA, Danny Soares, começou a trabalhar com cães há cerca de sete anos, quando fez o adestramento do primeiro cão no Espírito Santo para alerta e interrupção de crises, da raça golden retriever, para uma criança de cinco anos, autista não verbal.